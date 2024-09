Dynasty Warriors: Origins verschijnt begin 2025

Wie uitkijkt naar de nieuwe Dynasty Warriors game moet nog heel even geduld hebben. De game verschijnt binnenkort, maar wel pas in 2025. Op 17 januari om precies te zijn. Met de bekendmaking van de release datum zijn nieuwe beelden vrijgegeven die ons meer laten zien over de gameplay.

Dynasty Warriors: Origins verschijnt dus op 17 januari 2025 voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en PC via Steam. Het belooft de meest intense gevechten te brengen in de geschiedenis van de franchise. Wederom is deze Warriors game gemaakt door Omega Force, een bekende studio die we eigenlijk wel goed kennen van de Warriors game met hun bekende 1 tegen 1000 gameplay.

Dynasty Warriors: Origins

Deze nieuwe game begint aan de start van een turbulent tijdperk in de Drie Koninkrijken. Wij bevinden ons midden in een groot conflict. We zijn een lastig personage want ondanks we de meest gewelddadige vechtkunst beheersen, lijden we aan geheugenverlies. Alhoewel de game is gebaseerd op een echt tijdperk, brengt het verschillende dramatische wendingen met zich mee waar wij de hoofdrol in spelen. We moeten zelf keuzes maken om het verhaal te leiden, en hebben kaartjes voor de voorste rij om te zien hoe het verhaal zich ontvouwt in het door oorlog geteisterde China.

Tijdens het spelen hebben we zelf de keuze om grote getalen aan vijanden zelf te bestormen, of om hoge officieren mee te laten strijden aan onze kant. We kunnen eigen strategieën toepassen om de slagvelden te trotseren, maar één ding is zeker. Wat we ook kiezen, de iconische Warriors-gameplay staat centraal.

Uiteraard vertel je een verhaal over de Chinese dynastie niet zonder bekende historische figuren. Omega Force wilt er nog niet te veel verklappen, maar onder andere de fan-favoriete Lu Bu maakt zijn verschijnen om onze vechtkunsten op de proef te stellen. Lu Bu is één van de uitdagingen in de game waarin we het moeten opnemen tegen krijgers met bovenmenselijke krachten, maar tijdens het spelen kunnen we op bepaalde momenten ook zelf gebruik maken van deze buitengewone krachten.

Dat is tenminste hoe de uitgever het verwoord, al heb ik het een beetje voor je samengevat. Hoe dit zich allemaal vertaald in de game moet nog blijken, alhoewel de bovenstaande gameplay trailer al een aardig goed idee geeft. Tot slot hebben we nog een aantal mooie beelden voor je opgevist. Check ze hier beneden: