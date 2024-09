The Midnight Walk komt naar PS5 en PSVR2

Van heus klei naar een in-game model in The Midnight Walk. Ze gaan bij Moonhood net dat stapje verder. Handgetekende personages in-game? Dat is ouderwets en helemaal niet meer zo indrukwekkend. Weet je wat we doen? We maken klei kunstwerken en gaan die in 3D inscannen om ze in het spel te stoppen. Dat is ongeveer hoe ik me pitch heb voorgesteld voor deze game.

Ik zei het dus al. The Midnight Walk is een door klei gemaakte game die in 2025 naar de de PlayStation 5, Steam, maar ook PlayStation VR2 komt. Het is een duister fantasie avontuur. De aller eerste game van Moonhood, maar niet de eerste game van de getalenteerde ontwikkelaars. Dat mogen duidelijk zijn.

In de The Midnight Walk ontwaken je als The Burnt One, een mysterieus schepsel die zichzelf uit een modderig graf graaft om zijn doel te ontdekken. Die vind je vervolgens in potboy, een klein slapend lantaarn-figuurtje die je opnieuw aanwakkert en tot leven brengt. Samen trek je dus door de Midnight Walk. Een snelweg die rechtstreeks uit je nachtmerrie komt. Onderweg moet je vijf vreemde verhalen over vuur zien te overleven. Het vuur staat in deze game namelijk symbool voor twee dingen: Aan de ene kant de warmte van het leven, maar tegelijkertijd ook het op de loer liggende gevaar. Een vuurtje is lekker warm, maar kom niet te dichtbij want dan verbrand je je misschien wel. De gehele game bestaat uit assets die in het echte leven eerst met klei in elkaar zijn gezet en vervolgens ge-3Dscand zijn. Als je goed kijkt zie je dat er ook in terug en zie je dus nog vingerafdrukken in de omgeving en de personages.

De videogame industrie blijft me verbazen met hoe krankzinnig talentvol sommige mensen en studio’s kunnen zijn. De mede oprichter van Moonhood is Olov Redmalm, een bekende ontwikkelaar en creatief persoon die onder andere heeft gewerkt aan Lost in Random, Fe en Ghost Giant. Ik volg zijn werk sindsdien dan ook op de voet omdat ik zoveel creativiteit en karakter zie in zijn werken. En The Midnight Walk bewijst maar weer opnieuw hoeveel talent er in deze industrie zit. Heuse kunstwerken worden gemaakt en wij als speler mogen daar zelf mee gaan spelen.

Het is bijna een sprookje als je ziet hoe bepaalde ideeën voor een game boven water komen. Een bouwwerk van klei waar je even een paar seconden naar kijkt en plotseling heb je een heel nieuw idee in je hoofd over een unieke game. Dat is precies hoe The Midnight Walk is ontstaan en kijk nou zelf eens naar deze prachtige sculpturen. Je kunt nog een aantal extra foto’s bekijken via de PS Blog.

De game heeft nog geen exacte release datum, maar verschijnt dus ergens in 2025 voor de PC via Steam, PlayStation 5 en PlayStation VR2.