Review: Selfloss

Games zijn tegenwoordig een stuk groter in gameplay en verhaal dan tijdens de PlayStation 1 dagen. Vaak zijn verhalen een stuk gecompliceerder en van meer kwaliteit dan vroeger mogelijk was. Selfloss is een spel welk een mooie boodschap met zich mee draagt, maar speelt het ook goed? Dat gaan we bekijken in deze review!

Het was ongeveer mijn allerlaatste afspraak van Gamescom 2024, Selfloss. We werden meegenomen in een demo waar we een deel van het spel mochten spelen en ook de achterliggende gedachte van het spel mee kregen. Ik was zelf gelijk verkocht aan het idee zoals je ook in de preview kan lezen op onze website. In deze review gaan we echter kijken naar de volledige game. Wat doet het spel goed en waar schiet het net iets te kort?

Selfloss

Selfloss is een game gemaakt door Goodwin Games en uitgebracht door Merge Games. Goodwin Games bestaat uit drie mensen met een passie voor games en willen met dit spel een emotionele ervaring bieden aan de speler samen met een goed verhaal en sfeer.

Verhaal

Waarom ik deze game zo graag wou reviewen was omdat tijdens de Gamescom presentatie het verhaal mij gelijk greep. Jij speelt met het karakter Kazimir, een oudere man die enorm veel heeft moeten meemaken. Het is aan Kazimir om het Selfloss ritueel uit te voeren. Wat dat is vraag je dan? Dit is een ritueel welk de verwonde ziel moet genezen.

Het thema van verlies komt enorm goed terug door de gehele game heen en is zeker een enorm sterk punt welk Goodwin Games goed naar voren heeft weten te brengen.

Geluid en sfeer

Een ander enorm sterk punt van Selfloss is het geluid en sfeer in het spel. De gehele game is een reis van Kazimir en zijn emotionele staat en dit is ook goed terug te horen in de muziek die wordt gespeeld. Het is allemaal best somber, maar dit past eigenlijk er precies bij. Er zijn echter ook momenten in het spel waar deze emotionele reis even plek maakt voor een overwinning, en dat wordt ook goed opgenomen door de muziek.

De sfeer in het spel is zeker een ander hoogtepunt wat de game sterkte geeft. Je kunt zien dat er veel aandacht is besteed aan de toon welk de makers willen overbrengen en dat merk je gedurende de game enorm op.

Gameplay

Dat de sfeer en het verhaal goed zijn, valt of staat natuurlijk met de gameplay van het spel. En dat is waar dingen iets moeilijker worden in de review. Waar je eigenlijk bij de voorgaande punten vooral positieve punten las is er op de gameplay wel wat dingen aan te merken.

Een magische stok

Tijdens het spel maak jij gebruik van een magische staf welk een licht kan uitstralen en vijanden kan verslaan. Deze stok staat centraal in het spel en wordt ook op veel creatieve manieren ingezet om verschillende puzzels op te lossen. Je kunt deze staf ook in de grond zetten en zonder mee weglopen. Dit zorgt voor veel creatieve momenten in het spel waar je echt even moet nadenken.

Puzzels

Naast het verslaan van vijanden is puzzels een groot gedeelte van het spel Selfloss. Jij moet op allerlei manieren verschillende puzzels en taken oplossen. Dit kan zijn dat je karakters in het. Spel vind waar de Selfloss ritueel op uitgevoerd moet worden. Je moet dan in het level vaak een voorwerp vinden welk het ritueel compleet kan maken.

De puzzels in Selfloss zijn zeker wel goed. Het laat je nadenken en wordt eigenlijk nooit echt frustrerend. Wel had ik graag gezien dat als je toch eens vast zat tijdens een puzzel een soort van hulpmiddel kon gebruiken. Nu moet je toch soms best lang uitzoeken wat er aan de hand is.

Soms frustrerend

Als we dan kijken wat het spel niet helemaal goed doet komen we eigenlijk alleen bij gameplay elementen. Omdat je met een oud karakter speelt, is de beweging niet supersnel. Dit draagt bij aan de sfeer, maar als je eens wat snelheid nodig hebt kan dit tot frustratie leiden.

Wat mij vooral op viel tijdens het spelen van het spel is dat wanneer je de boot neemt je soms op plekken kan komen waar het spel eigenlijk niet wilt dat je komt. En dan zit je vast! Het enige wat je dan nog eigenlijk kan doen is het spel opnieuw starten. Je denkt natuurlijk hoe vaak gebeurt dit? Maar ik heb het spel toch vier keer opnieuw moeten opstarten, omdat ik aan het zoeken was waar ik heen moest gaan en hierdoor vast kwam te zitten.

Een laatste punt dat mij op viel tijdens het spelen van het spel was dat je best wel snel af kon gaan bij bepaalde monsters. Vooral bij bossfights kan dit een probleem vormen. Je bent natuurlijk wat ouder, dus snap ik dat het ook kan bijdragen aan het spel. Maar wanneer een boss met een enkele aanval je kan doodmaken kan dit nog wel eens frustrerend werken.

Verdict

Selfloss is een interessante game. Het verhaal dat het met zich mee brengt, is van topkwaliteit en ook zeker het sterkste punt van het spel samen met de algehele sfeer. Als je kijkt naar de grootte van het team dan kan je eigenlijk alleen maar complimenten maken hoe het allemaal samen is gekomen. Toch zijn er ook wat minder positieve punten te noemen tijdens het spelen van deze reis.

De puzzels zijn leuk totdat je vast komt te zitten en eigenlijk geen hulp hebt om door te gaan. Ook kan je soms vast komen te zitten in het spel wanneer je op zoek gaat met de boot en kan je vrij makkelijk dood gemaakt worden door bepaalde vijanden.

Toch was mijn tijd met Selfloss wel geslaagd te noemen en ben ik blij dat ik deze korte game heb mogen spelen. Zoek jij dus een game die eens niet 100 uur is maar eerder een uur of vijf? Dan is Selfloss zeker een aanrader te noemen. Selfloss is vanaf nu beschikbaar!