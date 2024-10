Starship Troopers komt naar Meta Quest en PlayStation VR2

Starship Troopers is onderweg naar de Meta Quest 2, Meta Quest 3 en PlayStation VR2. De titel verschijnt deze maand nog voor beide VR platformen, al is de PlayStation versie 2 weekjes later verkrijgbaar. De game kan vanaf release alleen, maar ook in co-op gespeeld worden met in totaal 3 man per team.

Starship Troopers: Continuum is dé nieuwe Starship Troopers game en deze wordt exclusief uitgegeven in VR voor de Meta Quest 2 en 3 op 17 oktober 2024 en PlayStation VR2 op 31 oktober 2024. Casper Van Dien neemt opnieuw de rol van Johnny Rico op zich in dit nieuwe verhaal dat zich 25 jaar na het gevecht van Klendathu afspeelt. Het gevecht tussen de Federation en de Arachnid is een feit en een race tot uitsterven, maar de planeet Jans-4 bevat een geheim dat het balans in de oorlog dreigt te tippen. Dit is The Continuum.

In deze VR game nemen we rol aan van verschillende troopers, gaan we niveaus met ze omhoog en moeten we proberen om ze in leven te houden. Al spelend maken we ze sterker en lijkt het er op dat de dood niet het einde is van een trooper. Enkele sleutel elementen van Starship Troopers zijn:

3 speler online co-op

Meer dan 20 verschillende wapens

De klassieke insect monsters keren terug, maar ze nemen nieuwe vriendjes mee. Ze zijn hongerig en dodelijk.

Boss Fights tegen onder andere Tankers en Plasmas

Epische missies in bekende en nieuwe terreinen

“We’re excited to work with XR Games to bring Starship Troopers: Continuum to life in VR,” verteld Lance Sloane, SVP, Virtual Reality, Sony Pictures Entertainment. “The energy, atmosphere and action of Starship Troopers is perfect to experience in virtual reality. We can’t wait for fans to fight the bugs and fully immerse themselves in the world of Starship Troopers in VR for the first time.” “We couldn’t be more thrilled to work with Sony Pictures again to bring the legendary Starship Troopers franchise to VR,” zegt Bobby Thandi, Founder en CEO of XR Games. “By stepping directly into the action like never before, players will get the chance to become a trooper, battle the bugs, and experience the Starship Troopers universe in an entirely new way.”

XR Games en Sony Pictures Virtual Reality brengen de game samen uit op 17 oktober (Meta Quest) en op 31 oktober (PlayStation VR2). Wordt dit jouw Helldivers in VR ervaring?