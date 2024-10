intheSpotlight – Oktober 2024: Dragon Ball Sparking! ZERO

Terwijl de blaadjes van te bomen vallen komen er een boel nieuwe games uit. Oktober 2024 is een maand die volgepropt staat met toffe games, nog voller dan mijn koelkast wanneer ik net loon heb ontvangen. Toch moesten wij een keuze maken, een belangrijke keuze: Welke intheSpotlight gaan wij doen in deze drukke maand? Na een stevige poll kwam daar toch de terugkeer van Budokai Tenkaichi uit, Dragon Ball Sparking! ZERO.

Deze terugkeer brengt namelijk veel teweeg bij gamers. X staat er vol mee, TikTok is overladen met gameplay, iedereen is in de ban van Dragon Ball. Daarnaast is het natuurlijk ook bijna tijd voor Dragon Ball Daima, de nieuwe anime van Akira Toriyama (we missen je enorm). Dragon Ball Sparking! ZERO is een vervolg te noemen op de populaire Budokai Tenkaichi games, welk door veel mensen wereldwijd is gespeeld. Het spel werd negen maanden geleden aangekondigd en gamers waren gelijk enthousiast om Goku en de rest van het team weer te zien. Veel mensen zijn natuurlijk opgegroeid met een vorm van Dragon Ball, en hebben dus goeie herinneringen er aan. Op moment van schrijven is het ook nog iets minder dan een week voordat het spel uit komt. Dan kan jij je afvragen: Waarom dan een spotlight over de game? Nou, deze maand gaan wij er iets meer ‘nazorg’ bij betrekken. Dus we hypen je even lekker op en na het hoogtepunt van de launch nemen wij jou mee in onze review, character guides en tier lists en noem het maar op!

Het grootste rooster ooit

Dragon Ball Sparking! ZERO bevat meer characters dan welke Dragon Ball game dan ook. Denk hierbij een personages uit de series, films, manga, Super en GT. Dus het is volledig mogelijk om Baby Vegeta te laten vechten meer Beerus, je kan het zo gek niet bedenken. Wat een flinke uitdaging gaat zijn, is balans brengen in een game met zoveel verschillende soorten fighters. We gaan zien hoe het allemaal uitpakt. Tijdens onze Gamescom sessie waren we in ieder geval onder de indruk!

Grafisch is de game niet zo shell-shaded als dat we gewend zijn van de oude games. Het heeft een tintje realisme. Hier waren wij in eerste instantie vrij sceptisch over. Maar, na het spelen van de game is dat helemaal weggevaagd door de vloeiende animaties, crystal clear graphics en de mix van tekenstijl met realisme werkt ontzettend goed. De game speelt enorm vloeiend, maar ook vrij snel. Het gaat nog een lange zoektocht worden naar onze favoriete fighters. Maar, keuze is er in ieder geval al genoeg…

Ik wil de game kopen, en nu?

Bandai Namco heeft met deze game koste nog moeite gespaard. Het lijkt een geweldig compleet pakket te gaan worden in de Dragon Ball series, met veel karakters en mogelijkheden in het spel. Meer hierover gaan we zeker deze maand nog behandelen. Maar voor nu gaan we even kijken naar de verschillende edities van het spel die gaan uitkomen voor de PlayStation 5, Xbox en PC. Het spel heeft drie edities: een standard editie, een Deluxe editie en de Ultimate editie: Daarnaast is er ook nog de Collector’s editie. Wat krijg je allemaal?

Standard Edition : Toegang tot de volledige base game. Pre-order bonus beschikbaar!

: Toegang tot de volledige base game. Pre-order bonus beschikbaar! Deluxe Edition : 3 dagen vervroegde toegang, de season pass en alles uit de base game, inclusief pre-order bonus.

: 3 dagen vervroegde toegang, de season pass en alles uit de base game, inclusief pre-order bonus. Ultimate Edition: Alles uit de Standard en Deluxe versies, inclusief een speciale in-game bonus content pack.

Dragon Ball Daima

In de 68 jaar dat Akira Toriyama heeft mogen leven, heeft hij een enorme impact gehad op de Japanse sub-cultuur. Hij vertelde veel verhalen, bracht ons het hele Dragon Ball universum en ook zeker Dragon Quest is ontstaan vanuit character designs van deze legende. In zijn eer werd er keihard gewerkt aan Daima, een volledig nieuw verhaal in het Dragon Ball universum. Met volledig nieuw bedoel ik; zelfde cast, nieuw avontuur! Deze serie released 11 oktober, samen met Sparking! ZERO. Daniël staat nu al te popelen om jullie alles te vertellen over deze serie, dus ook dit kan je zeker verwachten in onze spotlights van deze maand.

Wij zijn achter de schermen druk bezig met alle content voor de intheSpotlight van Dragon Ball: Sparking! ZERO. Maar, we willen jou al de vraag stellen: Wie is jouw favoriete personage?