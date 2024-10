Throne & Liberty lanceert instabiel, maar met hoge cijfers

In de MMORPG wereld draait het allemaal om de player count nummertjes. Althans, iedere uitgever gaat de strijd aan met elkaar om zo hoog mogelijk uit te komen en ook te blijven natuurlijk. Throne & Liberty lanceerde gister met een hoog aantal spelers, maar dit kwam niet zonder problemen.

Throne & Liberty is een free-to-play MMORPG vanuit Koreaanse ontwikkelaar NCSOFT. De game wordt uitgegeven door Amazon Games. De game lanceerde een aantal dagen geleden voor spelers die een Founder’s Pack gekocht hadden en behaalde zo’n 56.000 online spelers in piekuren. Gister, op 1 oktober, lanceerde de game voor het grote publiek met een piek van 326.377 spelers. Dat zijn hoge aantallen, maar de game blijft hiermee ver beneden andere Koreaanse MMO’s. Zo kwam New World in 2021 uit met 913.000 spelers en Lost Ark behaalde zelf 1.3 miljoen in hun eerste 24 uur. Het doel van Throne & Liberty was om een game die in Korea al uit is, naar het westen te brengen. Dat is ze zeker gelukt en het kan zomaar zijn dat veel spelers op console zitten, gezien de game uit is gekomen voor PS5 en Xbox Series X|S. Het feit dat Throne & Liberty het daglicht mag zien is nu in ieder geval in de sterren geschreven. Want, andere Aziatische MMO’s, waaronder Blue Protocol, behaalden het westen namelijk niet.

Throne & Liberty’s lancering

Wij komen binnenkort met een in-depth review over deze MMO en zijn dan ook gister direct begonnen met spelen. Althans, niet direct, want de game had enorm veel server issues. Waar het frustrerende zat, is dat servers constant wisselde tussen actief, niet actief, vol, leeg en noem het maar op. Daarnaast gooide de game je vaak eruit wanneer je bijna je character klaar had en dan kon je weer het hele riedeltje opnieuw doen. Om 19:00 ging de game live en om 22:30 zat ik erin. Het blijft je verbazen hoe dit bij iedere MMO launch weer zo kan verlopen. Maar goed, de game geeft je een gratis server switch, zodat je uiteindelijk alsnog met je vrienden kan spelen, dus dat is wel een fijne tegemoetkoming!

Buiten dat waren de speeluurtjes die ik had in ieder geval gevuld met gezelligheid. Overal lopen spelers rond, de game zelf loopt goed en het is net zo mooi als dat ik kan terughalen uit de beta test. Dat gevoel van allemaal verschillende mensen die nog op hetzelfde stuk in de game zitten, elkaar uithelpen, met elkaar praten en al die community elementen rondom zo’n launch zijn gewoonweg fantastisch. Wordt het dé MMO van het jaar? Dat gaan we nog zien. Maar, voor nu vermaken Jordy en ik ons goed!

Amazon is druk bezig met een Lord of the Rings MMO en werkt ook nog hard aan New World’s rework. Heb jij Throne & Liberty al gespeeld? Wat vind je ervan? Of kijk je juist uit naar een andere MMORPG? Laat het ons weten!