Warframe Koumei & the Five Fates nu gratis beschikbaar

De nieuwste grote update voor Warframe is vanaf nu gratis speelbaar via alle platformen. Koumei & the Five Fates. Deze nieuwe update brengt een aantal nieuwe dingen naar de game, waaronder een berg aan kwaliteitsverbeteringen waar spelers gedurende de hele game profijt van gaan hebben.

Een groot onderdeel van de nieuwe update is een hele nieuwe Warframe, de 58e al. Deze Warframe heet Koumei the dice-maiden. Deze support-frame draait geheel om het spel van kans en daar hoort natuurlijk een dobbelsteen bij. Koumei is een oracle van het lot en gebruikt dobbelstenen om het lot van de vijanden te bepalen door een dobbelsteen op te gooien. Hiermee kan ze verschillende status ailments en valstrikken oproepen. Een risk-reward speelstijl die je er voor zorgt dat je buffs krijgt, verdedigende charms oproept en vijanden vaststrikt met extra status ailments om ze te verzwakken.

Nieuwe missie en QOL

Shrine Defence is de nieuwe missiesoort in Warframe die je hordes aan vijanden in waves laat verslaan. De vijanden komen uit de zee en jij moet de shrine en de offering beschermen tegen deze golven aan vijanden. Deze missie komt gepaard met een nieuwe mini-boss, de Infested Oni.

Nieuwe kwaliteitsverbeteringen zorgen voor algehele verbeteringen voor de volledige game. Zo is het Companion Systeem verbeterd is er meer duidelijk verschaft over feature introductie voor nieuwe spelers en is er een grote verbetering toegepast op Cross Platform Trading. Hier gelden wel nog enkele restricties op die voornamelijk te maken hebben met exclusieve beloningen en enkele technische obstakels.

Spelers die de game binnen nu en twee weken opstarten krijgen de Warframe Caliban gratis via de mail toegestuurd. Dit personage is volledig gereworked, om dat te vieren is dit personage nu twee weken lang gratis voor spelers die de game opstarten vóór 16 oktober 2024. Nova, Wukong en Hildryn hebben ook kleine aanpassingen gekregen in balans en gameplay. Meer over alle QoL updates in de Koumei & the Five Fates update, vind je hier. Zo is het nu ook eindelijk mogelijk om je Steam Account te koppelen, waardoor je niet iedere keer opnieuw hoeft in te loggen als je speelt op PC.

Spooktober

Het jaarlijkse Halloween evenement is ook begonnen met de uitrol van deze update. Door hier aan deel te nemen ontgrendel je onder andere een nieuwe skin, mods en glyphs.

Tijdens Gamescom 2024 spraken wij met de ontwikkelaars van Warframe om een kleine glimp te krijgen over Warframe 1999, de aankomende uitbreiding. Maar spraken we ook met ze omtrent de new/returning player journey, waar ze met deze nieuwe update al een kleine verbetering in hebben gemaakt. Benieuwd naar ons Gamescom bezoek? Check deze hier! Ga jij aan de slag met de Koumei & the Five Fates uitbreiding?