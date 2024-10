intheSpotlight: Dragon Ball Sparking! Zero in je Dragon Ball gaming chair

Deze maand staat onze spotlight helemaal in het teken van Dragon Ball Sparking! Zero, eindelijk een vervolg op de Bodukai Tenkaichi games. Laat Secretlabs nu heel toevallig ook een Dragon Ball Z gaming chair zien. Precies op tijd voor de release van de fighting game.

De Secretlab TITAN Evo Dragon Ball Z Goku Edition lanceert precies op tijd voor de 40e verjaardag van de Dragon Ball franchise en net op tijd voor de Sparking! Zero game, die deze maand in de schijnwerpers wordt gezet op onze website. De stoel staat helemaal in het teken van Goku. Uiteraard het meest bekende figuur uit de reeks. De stoel is voornamelijk oranje, vergelijkbaar met Goku’s training tenue. De symbolen van zijn tenue vind je dan ook op de voor (亀(Kame))- en achterkant (界王(Kai-oh)) van de stoel, evenals de 7 verschillende Dragon Balls. Helaas maakt Shenron geen verschijning, ondanks je ze alle 7 bij elkaar hebt gespaard op de stoel. Verder zien we enkele blauwe accenten, de kleur van de Saiyan uitrusting.

Je kunt de Secretlab TITAN EVO Dragon Ball Z Goku Edition nu al bestellen via de Secretlab online store vanaf €644. Een behoorlijk bedrag, maar dan heb je wel een echt unieke stoel met toch wel fijne features. Secretlabs heeft in hun 10 jarige bestaan zo’n 2 miljoen verschillende gaming bureaustoelen verkocht. Ze klommen snel naar de top van de markt als één van de grote leveranciers van gaming chairs en hebben in de afgelopen jaren verschillende samenwerkingen gehad met al jouw favoriete games voor unieke designs.

Heb jij al een Secretlab in huis, of gaat dit ‘m dan eindelijk worden? Dragon Ball Sparking! Zero is vanaf 11 oktober 2024 verkrijgbaar. Wij hebben de game al even mogen spelen op Gamescom. Je leest hier precies hoe wij daar tot nu toe over denken.