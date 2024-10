Vesper’s Host Dungeon vrijdag speelbaar in Destiny 2

Aanstaande vrijdag om 18:30 wordt de gloednieuwe Dungeon Vesper’s Host vrijgegeven in Destiny 2 als onderdeel van Episode Revenant. De tweede episode na de release van de The Final shape uitbreiding. Het belooft één van de uitdagendste Dungeons ooit te worden die de eerste 48 uur speelbaar is in Contest Mode.

Met ongetwijfeld één van de beste trailers sinds de release van de The Final Shape uitbreiding wordt Vesper’s Host in detail onthuld. Met een Contest Mode die 48 uur duurt, vanaf 11 oktober 18:30 tot zondag 13 oktober 18:30. De eerste 3 teams die de Dungeon klaren tijdens de Contest Mode krijgen een unieke hoodie met eigen gamertag en een armbandje. Beide volledig in de stijl van de nieuwe Dungeon.

De Deungeon die zich afspeelt in Vesper Station, hoog boven Europa toont zichzelf in de nieuwe gameplay trailer. Hierin krijgen Guardians een glimp van de looks en een hint naar de mechanics die voornamelijk wordt gegeven door de stem en het terugkerende melodietje. Er lijkt een repeterend element in de Dungeon te zitten. Ongetwijfeld zal het een aantal uur kosten voordat de eerste spelers de truc snappen. Sinds de release van The Final Shape wilt Bungie meer energie steken in het maken van uitdagende content. Dit hebben we dan ook wel gezien in de laatste raid, die de moeilijkste ooit blijkt te zijn voor de franchise.

Het Fireteam van intheGame reist dit weekend ook af naar Vesper Station om de puzzels en de gevaren van de nieuwe Dungeon te trotseren. Laten we hopen dat we er binnen de eerste 48 uur doorheen kunnen komen. Al zijn we bang dat het een hele uitdaging gaat worden! Ga jij er mee aan de slag?