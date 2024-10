Review: Nikoderiko

Als er iets is wat mist op de 4k consoles van tegenwoordig zijn het wel goede platvormers. Knights Peak probeert hier verandering in te brengen met hun game Nikoderiko. In deze review gaan wij kijken of deze game een winnaar is of toch tekort komt!

Tijdens de Gamescom van dit jaar heeft ondergetekende al even wat levels mogen doen van Nikoderiko. De eerste indrukken zijn te lezen in ons previewartikel. Maar in dit artikel ga ik kijken naar de volledige game. De credits zijn op het scherm verschenen en het is tijd om deze game van mijn mening te voorzien!

Nikoderiko review

Wanneer je de game opstart word je begroet met vrolijke kleuren en de mangoest genaamd Nikoderiko. Dit karakter brengt je door verschillende levels om een schat te vinden. Onderweg kom je veel andere karakters tegen die je moet verslaan, maar ook veel vrienden die jou helpen om je doel te bereiken.

Grafisch

Je merkt gelijk wanneer je Nikoderiko speelt dat er veel aandacht is besteed aan de graphics. Toen ik het spel speelde op Gamescom merkte ik al op tegen de mensen daar dat het eruit zag als een meer gepolijste Donkey Kong met een mix van Crash Bandicoot. Het is allemaal erg kleurrijk en ziet er goed uit.

Nikoderiko is een beetje hoe ik mij voorstel dat Donkey Kong Country er uit zou zien met de 4k mogelijkheden die consoles tegenwoordig bieden. Het ziet er allemaal heel gelikt uit en nodigt uit om verder te spelen.

Muziek

Bij platformers is muziek een heel belangrijk onderdeel van de game. Gelukkig zit Nikoderiko daar zeker wel goed in. De muziek in hun game wordt namelijk verzorgd door niemand minder dan David Wise. Deze maker heeft, grappig genoeg, ook de muziek gemaakt voor Donkey Kong en is een grootheid in de industrie.

Ook in Nikoderiko is de muziek van David Wise weer top te noemen. De levels waar het vrolijker er uit ziet allemaal wordt gecomplimenteerd met zijn muziek, maar wanneer de levels iets duisterder worden blijft de muziek niet achter.

De combinatie tussen muziek en grafisch maakt Nikoderiko al een erg sterke platforming game omdat het twee best wel belangrijke zaken goed op order heeft!

Verhaal

Het verhaal in de game is niet zo speciaal als de muziek en grafische kracht. Daar is ook niets mis mee. Het blijft natuurlijk een platform game waar gameplay het hoofdelement is. Nikoderiko gaat op zoek naar een schat en komt wat obstakels onderweg tegen. Niet superrevolutionair maar prima om toch wat lijnen in het spel te krijgen en naar een einde toe te werken.

Gameplay

Misschien wel het belangrijkste is natuurlijk de gameplay. Er is hier veel over te schrijven met Nikoderiko. Het spel doet een hele hoop goed, maar valt ook iets te kort in sommige gebieden.

2D en 3D

Wanneer je de levels speelt zul je merken dat je soms een sidescrolling level aan het doen bent die kan veranderen in een 3D-omgeving waar je opeens niet alleen van links naar rechts alleen kan maar ook vrij kunt rondlopen. Dit gaat allemaal vrij naadloos en draagt zeker bij waarom ik zelf de game erg goed vind. Het biedt wat variatie van andere platform games en het camerawerk is heel goed in orde wat er voor zorgt dat het switchen tussen deze twee omgevingen nooit raar is.

Minigames en collectables

Er zijn verschillende voorwerpen die je kan vinden in Nikoderiko. Deze vind je door de levels door zoals de letters die NIKO spellen, maar ook sleutels en munten waarmee je weer dingen kunt halen uit de winkel. Het zorgt ervoor dat je wanneer het spel aan het doen bent toch even wat meer elk plekje wilt gaan onderzoeken omdat er kans is dat er toch iets ligt.

Ook zijn er verschillende minigames door de levels heen die je sleutels geven. Het aanbod aan minigames bestaat uit verslaan van vijanden, objecten verzamelen binnen een bepaalde tijd en meer.

Niet alles is goed

Helaas buiten de goeie punten die Nikoderiko heeft zijn er ook een paar punten welk ik persoonlijk wat minder vond. Voornamelijke kritiek zat hierbij in het karakter movement welk net niet helemaal perfect leek te zijn. Ik schoot soms net iets te ver door en vooral wanneer je op mounts aan het rijden was merkte je soms dat je echt tegen de mechanics aan het vechten was wanneer je moest draaien snel.

Eigen identiteit

In deze review heb je mij veel vergelijkingen zien maken tussen Nikoderiko en andere platformer games. Het lijkt een beetje of dit spel al het goede pakt van platformers en daar eigenlijk een mooi totaalpakket van maakt. Niet alles gaat perfect bij de game, maar de uitvoering komt enorm dichtbij. Het is de vraag of deze game genoeg eigen identiteit heeft om zich los te trekken van de vergelijkingen met andere games.

Persoonlijk denk ik dat bovenstaande vraag goed beantwoord kan worden. Het totale pakket van Nikoderiko biedt een ervaring welk prima op zichzelf kan staan en zo een eigen identiteit mee geeft.

Conclusie

Samenvattend is wat het team met Nikoderiko neer heeft gezet zeker erg knap te noemen. Het spel voelt heel erg compleet aan en biedt genoeg variatie in haar levels. De muziek en switchen tussen 2D en 3D gameplay is erg goed gedaan. En ook al is niet alles in de uitvoering perfect, het komt wel ontzettend dichtbij.

Mocht jij nu van platforming games houden is Nikoderiko zeker een spel dat je moet spelen. Het is precies lang genoeg aan speelduur met een gezonde dosis humor. Ik ben persoonlijk erg benieuwd wat er voor de makers van deze game hierna in het verschiet ligt. Gaan zij verder borduren op wat is neergezet met Nikoderiko in een vervolg of besluiten ze toch naar iets anders te schakelen?

Wil jij nu na het lezen van de review Nikoderiko willen spelen dan kan dat vanaf 15 oktober al. Het spel komt dan uit op alle deze generatie consoles, en ook op vorige generatie consoles. En natuurlijk de pc!