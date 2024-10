Dimensionals deelt release en nieuwe demo!

Een persoonlijke favoriet van afgelopen Gamescom was voor mij toch wel Dimensionals. Wij hebben hier zowel een interview als een preview over geschreven, maar vandaag kan Mino Games ons meer vertellen over de release datum en wordt een nieuwe demo gedeeld!

Lang bleef het een datum houden van 2024 wat betreft de release van Dimensionals, maar er is dan nu toch eindelijk gedeeld dat het spel gaat uitkomen op 18 november. Het spel gaat dan worden uitgebracht in Early Access

Dimensionals Early Access

Wanneer Dimensionals dan komt op 18 november is het spel al completer dan ooit. Spelers kunnen kiezen uit een divers aanbod aan helden en hun strategie zo plannen met de unieke skill combinaties. Het persbericht zegt hierover het volgende:

Een groeiend aanbod aan unieke helden, elk met hun eigen vaardigheden en persoonlijken. Tijdens de Early Access worden ook meer helden toegevoegd.

Honderd skills die je kan combineren om zo de perfecte combo te maken.

Een story mode met dynamische comic book-stijl cutscenes.

Master Raid Mode: de hardcore modes van Dimensionals voor de meer ervaren speler.

Soundtrack gemaakt door de legendarische Disney-composer Brad Breek (Gravity Falls)

Steam Next Fest demo

En dat is niet alles wat er te melden is. Dimensionals krijgt namelijk ook een nieuwe demo vanwege de Steam Next Fest evenement dat loopt van 14 tot en met 21 oktober. Er was al een demo van de game uitgebracht, maar deze demo voegt nog meer content toe. Wees je wel bewust dat deze demo alleen te spelen is tot en met 21 oktober. Als je de game dus een kans wilt geven is dit de ideale week om het spel te downloaden.

Gamescom

Dimensionals is dus toe aan het werken naar een release sinds dat zij de game uit de doeken hebben gedaan tijdens Gamescom. Een spannende tijd voor elke ontwikkelaar! Onze impressies over de game waren in ieder geval erg positief te noemen en wij gaan dus ook snel aan de slag met het spelen van deze nieuwe demo, voordat hij weg is. Er zijn de laatste jaren veel deck building games uitgekomen, maar de kwaliteit waarmee Dimensionals ons verraste tijdens Gamescom is opmerkelijk te noemen.

Mino Games

Mino Games is de maker van Dimensionals, maar dit is niet hun eerste game. In 2011 is het bedrijf opgericht door Joshua Buckley en Sasha Mackinnon en in 2012 brengen zij hun eerste game uit MinoMonsters. Een game met meer dan tien miljoen downloads in zijn eerste jaar op de iPhone. Wanneer je de link hierboven volgt, zie je nog de andere games waar het bedrijf aan heeft gewerkt. Wat hier terugkomt, is de art-style, iets dat ook in de aankomende game weer centraal staat.