Review: Vesper’s Host Dungeon in Destiny 2

De tweede Epsiode na de release van de The Final Shape uitbreiding brengt ons Episode Revenant en de Dungeon Vesper’s Host. Een nieuwe Dungeon die zich afspeelt boven de planeet Europa in een verlaten ruimtestation. Vesper Station wordt geteisterd door de Fallen en het is aan ons Fireteam om de geheimen van het verlaten station te ontrafelen.

Gedurende het weekend van 11 oktober 2024 konden Guardians 48 uur lang aan de slag met de Contest Mode van Versper’s Host. tijdens de Contest Mode spelen Guardians een moeilijkere versie van de Dungeon waarbij Revive Tokens gebruikt moeten worden om spelers te reviven, vijanden veel meer HP hebben en veel meer schade toedienen. Ook moest de eerste Encounter binnen 6 minuten geklaard worden om een instant wipe te voorkomen. Een enorme uitdaging, maar het Fireteam van intheGame.nl is er voor gegaan. Met teleurstellende resultaten. Na ongeveer 5 uur strijden, wisselen van strategieën, wapens en loadouts is het gelukt om op de laatste seconde de eerste encounter te halen. Helaas hadden we daarna niet genoeg tijd om de volgende encounters goed te oefenen en te meesteren, waardoor we op zondagmiddag toch maar besloten om over te gaan op Normal Mode.

Vesper Station

De nieuwe dungeon speelt zich af in Vesper Station, een hele nieuwe locatie die wederom gebruik maakt van Bungie’s enorm getalenteerde art-team. De locatie ziet er fenomenaal uit en voelt ontzettend groots aan. De uitzichten zijn wederom prachtig en adembenemend en de boss arena is ontzettend gaaf. De Dungeon is niet zomaar te benaderen. Om Vesper’s Host te kunnen spelen hebben spelers een Dungeon Key nodig voor de Final Shape uitbreiding. Deze kost ongeveer €20, maar is ook inbegrepen in de The Final Shape Deluxe Edition.

Eenmaal aangekomen op het station wordt je direct begroet met de terugkerende mechaniek van deze dungeon, rol-specifieke buffs in de vorm van een Operator Module, Scanner Module en later ook een Silencer Module. Deze Module hebben respectievelijk de kleuren rood, geel en blauw. Een module kan door een guardian ongeveer 1 minuut gedragen worden voordat de speler er aan sterft. Binnen de minuut moet je de aan de gebonden module mechaniek dus uitvoeren en de module weer dumpen in een daarvoor toegewezen houder. Het uitvoeren van je taak doe je altijd in een samenspel met de ander. Alhoewel de Silencer module op zich werkt, moeten de Operator en de Scanner altijd samenwerken. De Scanner moet namelijk exact aangeven welke panelen de Operator moet activeren.

De eerste puzzel is dan ook vrij simpel. Om de deur naar het ruimtestation te openen moet iemand de scanner oppakken en de verschillende rode panelen opzoeken. Deze worden met gele zeshoeken aangegeven op je scanner. Als de gele zeshoek verdwijnt, is deze ongeldig. Als de zeshoek van de kleur geel veranderd naar wit, is het een geldig paneel en moet de Operator deze beschieten om ‘m te activeren. Doe dit bij vier panelen en de deur gaat open.

Lucht je hart of je gedachten

De eerste echte encounter in Vesper’s Host speelt zich af in een grote controlekamer met 3 gangetjes naar andere ruimten. Deze ruimten zijn te herkennen aan een symbool boven de gang. Dit zijn longen, een hart of een brein. Aan het begin van de encounter verschijnt er een Brig. Zodra je deze sloopt komt er een Fallen Dropship die een Vandal met een Scanner laat vallen. Vervolgens pakt iemand de scanner op en ga je als groep naar één van de drie gangen toe. Aan het eind van deze gangen is een kamer met een Operator en zijn er weer een aantal panelen te herkennen. Doe hetzelfde als tijdens de intro van de dungeon en als je het goed hebt gedaan gaat er een alarm af en verschijnt er een nucleaire kern aan de zijkant van de kamer. Pak deze op, deponeer je modules en ga terug naar het midden van de arena. Hou de kern niet te lang vast want je bouwt Radiation Stacks op. Bij 10 stacks ga je dood. Het moet lukken om de controlekamer te bereiken zonder de kern te jongleren tussen je teamgenoten als je snel genoeg bent.

Op dit moment is er een nieuwe Brig. Deze moet je verslaan om de schilden achterin de kamer te laten verdwijnen zodat de je nucleaire kern hierin kunt stoppen. Doe ditzelfde in de andere twee gangen. Bij de andere twee gangen kan je de modules uit de houders halen en hoef je ze niet van een nieuwe Vandal te krijgen mits je ze in de voorgaande kamer juist in de houders hebt gestopt. Zodra je alle drie de kamers hebt gehad, verschijnt er een grotere Brig in het midden van de controlekamer. Deze moet je opnieuw verslaan om het schild aan de achterzijde te laten verdwijnen om de kern te dumpen. Na het dumpen van de laatste kern is de encounter voltooid en verschijnt er een kist op de plek waar de Brigs stonden.

Ben je in de kerk geboren?

Nog vóór je de tweede encounter bereikt moet je een pad afleggen en onderweg nucleaire kernen deponeren in genummerde kisten. Dit gaat niet zomaar, want het pad wordt bewaakt door de boss van de tweede encounter. De boss is een gigantische samensmelting van verschillende Servitors. De boss laat bommen vallen die je zo goed als iedere keer one-shotten en de boss heeft een deathstare mechaniek die je vermoord als hij langer dan 4 seconden onafgebroken naar je kijkt. Je moet onderweg schuilen in verschillende kamertjes waar je ook moet zijn om de kernen te deponeren. Je hebt maar een gelimiteerd aantal deur-openers. Je moet een deur weer sluiten om de ander te kunnen openen, maar in praktijk is dit eigenlijk nooit een probleem en is het niet zo’n hele moeilijke puzzel. Nadat je 5 kernen hebt gedumpt en de laatste keer langs de boss moet rennen is er een kort platform stukje voor de tweede encounter.

Face to face met Lord Servitor

In deze fight moet je de Servitor die je net door de gangen heeft getreiterd verslaan, maar je ziet ‘m niet direct. Hij stuurt eerst een hele horde aan Fallen dreg, vandal en camptains naar je toe. Na een tijdje verschijnt er in het midden van de kamer een Fallen met een gele HP balk. Zodra je deze verslaat wordt je schuin tegenover de arena gestuurd. Hier zie je de Grote Servitor bal. De eerste stap is overleven, want er komen allemaal shanks naar je toe die zichzelf opblazen en de Servitor boss gooit explosieve basketballen naar je toe. Na een aantal seconden spawnt er een vijand met een Silencer Module naast de boss. Maak ‘m een kopje kleiner, pak de Silencer, pas op voor de nog steeds dodelijke aanvallen van de boss en gebruik de Silencer Module onder de boss. De boss springt nu uit elkaar en deelt zichzelf op in kleinere Servitors. Deze Servitors hebben een nummer van 1 tot en met 9. Kijk goed welke Servitor’s een blauwe schild hebben. Dit moeten er twee zijn. Noteer of onthoud hun nummer. Ga door het gat terug naar beneden en doe hetzelfde als tijdens het begin van het gevecht en schiet opnieuw de Fallen met de gele HP balk dood. Doe nu weer hetzelfde en noteer wederom de twee nummers. Je hebt nu in totaal 4 nummers.

In de arena waar het gevecht begint heb je waarschijnlijk een Operator Module gevonden en deze heb je nu nodig. Pak ‘m op en schiet op de 4 nummers die hebt genoteerd. De nummers zitten rondom de ingang van de arena, waar je de rally banner plaatst. Als je dit goed hebt gedaan spawnt er een vijand met de Silencer Module. Schiet deze kapot, pak de module op en ondertussen verschijnt de grote baas in het midden van de kamer. Gebruik de module onder de boss en nu wordt deze wederom uitgesplitst naar kleinere Servitors. Damage Phase begint nu, dus gooi alles wat je hebt op deze kleine servitors. Je hebt niet lang de tijd, dus maak er het beste van. Als het goed lukt moet je deze encounter binnen twee rotations wel kunnen doen.

Corrupted Puppeteer

De laatste en vervelendste gevecht van Vesper’s Host is nu aan de beurt. Dit gevecht duurt zo ontzettend lang omdat de baas enorm tanky is en de rotatie tot Damage Phase in onze beleving gewoon veel te lang duurt. Alle voorgaande aspecten komen nu terug. Je begint in een kamer met nummers aan het plafond en op de palen in het midden van de kamer. Er verschijnen kopieën van de baas met een witte bol om hun heen. Dit is radiatie, probeer daar niet te lang in te staan. Er verschijnen om de beurt vijanden met een Silencer, Scanner en Operator Module. De Silencer Module moet je gebruiken om het witte veld rondom de kopieën uit te schakelen. Dan pas zijn ze vatbaar voor schade. Zodra alle Kopieën dood zijn verschijnt de Operator pas. Na twee kopieën verschijnt de Scanner al.

Gebruik de scanner om te achterhalen welk nummer geschoten moet worden door de Operator. Dat doe je door de pilaren in het midden af te gaan en te kijken welk nummer op je radar blijft staan met het witte zeshoekje. Laat dit nummer weten aan de Operator. De Operator moet nu 4x dat nummer beschieten in de kamer. Eenmaal goed gedaan gaat het alarm af en vlucht de baas naar een dieper level van het Station. Dump je modules in de daarvoor aangewezen houders om deze niet opnieuw te moeten verkrijgen van een vijand gedurende deze hele voorbereidingsfase.

Volg de smeerlap door Vesper’s Host door de liftschachten te gebruiken (let op, pak de kant waar het alarm zichtbaar afgaat, dit is het dichtst bij de boss). Dit lagere niveau bestaat uit vier kamers. Twee centrale kamers waar je in terecht komt als je naar beneden sprint en twee grote ruimten waar de boss tussen wisselt. Deze kamers zijn verbonden met gangen en enorm veel valstrikken. Ga dus niet als een treintje achter elkaar, maar houdt een beetje afstand. Ga naar de kamer waar de boss is. Nu moet de Operator gepakt worden en met de Operator schiet je alle panelen in de kamer kapot. Een nieuw alarm gaat af. Dump je Operator Module. De Scanner is nu aan de beurt en moet alle kopieën afgaan om te achterhalen welke van deze een kern bij zich draagt. Wederom door te kijken naar het zeshoekje op de radar. Schiet deze kopie zo snel mogelijk kapot, dump je scanner en pak de kern op. Er gaat bunker open in het midden van de kamer. Dump hier je kern en aanschouw hoe de boss de helft van zijn schild kwijtraakt. Doe hetzelfde in de andere grote kamer.

Nadat je dit spelletje twee maal hebt gedaan is het tijd voor Damage Phase. Ga terug naar de centrale kamer, waar je terecht kwam toen je naar beneden sprong en neem de updraft omhoog. In de eerste kamer is nu een deur open gegaan waar alle Guardians in moeten staan. De deur sluit nu en jouw team wordt omhoog gelanceerd.

DPS!

Nu pas zit je echt in de Boss Arena en begint Damage Phase. Gooi alles wat je hebt op de baas, maar kijk ontzettend goed uit voor de grote ronde gele Arc plakkaten op de grond. Deze zijn ontzettend slecht te zien, want ze komen in grote getalen om je heen en killen je direct. Dit is de grootste kans om je hele fight te vergooien, dus let hier goed op. Na een tijdje ververst de baas zijn kopieën en heeft er wederom eentje een kern bij zich. Het is altijd één van de kopieën in het midden van de arena, schiet ze kapot, pak de kern en breng deze naar de bunker aan de linkerkant van de arena. Ga hier in zodra de baas de grote speaker in de verte laat dreunen. Stop de kern in de houder voordat de blast wave het platform bereikt om de tweede helft van damage phase in te gaan. Ga weer naar buiten, peper de boss vol met alles wat je hebt en doe wederom stinkend je best om te overleven. Op een begeven moment wordt de boss immuun, maar is er geen nieuwe kern. De lift aan het begin gaat weer open, dus ga hier in om Damage Phase af te ronden en het hele riedeltje van voor af aan te starten. Je hebt nu misschien in de gaten dat je echt bar weinig damge hebt gedaan op de boss. Wij hebben dan ook steeds 4 tot 5 damage phases nodig gehad om de boss te verslaan.

Doe alles opnieuw om de boss te verslaan en hopelijk die Ice Breaker in ontvangst te nemen.

Zal ik je een geheimpje vertellen?

Vesper’s Host is geen Destiny 2 Dungeon zonder zijn geheimen. Zo ontgrendel je na de eerste clear een quest die je naar alle geheimen van Vesper Station brengt. Je moet hier de Dungeon opnieuw spelen en op verschillende momenten puzzels oplossen die in mijn ogen het leukste zijn aan de hele dungeon. Met deze puzzels ontgrendel je uiteindelijk de Class Item van de Dungeon en de Catalyst van de Ice Breaker. Hopelijk heb je not zoveel geluk als ik en heb je de Ice Breaker binnen enkele keren, of heb je de Dungeon binnen de eerste 48 uur in Contest Mode gedaan voor een gegarandeerde drop.

Verdict

Vesper’s Host was enorm leuk om te doen. Vooral om alle tactieken te proberen in Contest Mode, die de Dungeon ontzettend moeilijk maakt. Vooral de eerste en tweede encounter van de Dungeon zijn heel leuk om te doen en de omgeving is ook echt prachtig gemaakt. Vooral het laatste segment voor de laatste boss is enorm indrukwekkend. De laatste boss aan de andere kant is een gevecht waar ik voor altijd met tegenzin tegenop kijk. Deze is veel te langdradig met een veel te lange rotatie en een damage phase met veel te gevaarlijke one-hit velden die echt enorm lastig te zien zijn omdat ze elkaar heel vaak overlappen. Het verpest bijna de hele Dungeon, want tot dit moment is het echt een hele fijne Dungeon om doorheen te spelen.

Je merkt dat Bungie stinkend haar best doet om de content op een uitdagend niveau te houden. Vooral na de Salvation’s Edge raid. In mijn ogen wordt deze moeilijkheid niet geëvenaard in deze Dungeon, maar wordt het enorm vervelend gemaakt in plaats van uitdagend op een goede manier. Laten we hopen dat Bungie hier van leert en nog enkel aanpassingen kan doen om ook dit laatste gevecht een stuk plezieriger te maken voor meerdere replays. Daar spelen we tenslotte Destiny voor.