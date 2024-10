PlayStation: The Concert komt op 29 april 2025 naar de Ziggo Dome

De meest iconische videogame soundtracks komen naar de Ziggo Dome op 29 april 2025 in PlayStation: The Concert. Dit concert brengt jouw favoriete soundtracks uit God of War, The Last of Us, Ghost of Tushima, Horizon en nog veel meer tot leven. De kaartverkoop start op vrijdag 18 oktober.

PlayStation: The Concert trapt af op wereld tour op 19 april 2025 in Dublin, maar komt 10 dagen later al naar Amsterdam in de Ziggo Dome. Jij kunt er bij zijn, want de ticketverkoop begint op 18 oktober 16:00, via de volgende website. Het concert begint om 20:00 en je kunt vanaf vrijdag een concertkaartje kopen of een VIP pakket kopen. PlayStation: The Concert reist in totaal meer dan 200 steden af, dus ook als je er op 29 april 2025 niet bij kunt zijn, zijn er wellicht andere momenten waarop je het concert bij kunt wonen in een andere stad en ander land. Probeer er wel op tijd bij te zijn, want de tickets zullen na verwachting snel uitverkocht zijn.

Niet enkel worden fans van de muziek uit de PlayStation games voorzien van meeslepend geluid tijdens het concert, maar het oog wil ook wat. Daarom wordt er beloofd om naast geluid ook een onvergetelijke ervaring te bieden met innovatieve visuals. Het concert wordt gehouden in samenwerking met Sony Interactive Entertainment, RoadCo Entertainment, GEA Live en Friendly Fire.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door PlayStation (@playstation)

Over de games hoeven we het natuurlijk niet te hebben. PlayStation zou hier een uitstekende keuze in maken met de beste games die de meest iconische soundtracks bevatten die jij waarschijnlijk wekelijks afspeelt op Spotify. Muziek uit de God of War games, gecomponeerd door Bear McCreary, Joris de Man, die de muziek heeft gemaakt voor de Horizon en Killzone games, Ilan Eshkiri, die de muziek heeft gemaakt voor Ghost of Tsushima en nog veel meer.

Ben jij er bij?