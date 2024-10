Asetek SimSports lanceert Invicta Stuurwiel

Een tijdje geleden zijn wij op Gamescom geweest waarbij we een praatje hebben gemaakt met André van Asetek SimSports. Na een leuke babbel hadden wij al een sneak peak gekregen van de Invicta Stuurwiel, en vandaag eindelijk officiëel aangekondigd.

Asetek SimSports heeft een passie voor motorsport, dat is niet alleen te zien in hun producten maar ook uit hun ervaring. Het Deense team, met hun hoofdkwartier Aalborg in Denemarken, heeft dan eindelijk hun flagship stuurwiel aangekondigd; de Invicta. Het stuurwiel is volledig gebaseerd uit de echte motorsport. Inspiratie van de het gehele stuurwiel zijn afgeleid van hun eigen Ligier LMP3 en GT3 auto maar ziet ook enige inspiratie uit de Formule-klasse auto’s.

De naam komt je misschien al bekend voor, dat komt omdat de pedalen en de wheelbase uit de Invicta lijn al enige tijd te verkrijgen zijn. Nu met de toevoeging van het stuurwiel is de Invicta-lijn compleet. De Invicta stuurwiel is vanaf nú te verkrijgen via de website van Asetek Simsports zelf.

“The Invicta Steering Wheel is our crown jewel product. The Invicta line is our proof point – truly delivering the real racing experience that allows for full immersion.” – André Eriksen (CEO van Asetek SimSports), over de nieuwe Invicta stuurwiel.

Uitgerust met technologie écht uit de sport

Net zoals alle andere producten van Asetek SimSports, wordt ook de nieuwe Invicta stuurwiel gemaakt met technologie dat afkomt uit de echte motorsport wereld. Gemaakt met een focus op immersie én performance in gedachten is dit stuurwiel tot leven gebracht.

De Invicta stuurwiel is gemaakt van een aluminium chassis dat met een CNC-machine zeer precies uitgesneden wordt. Hierop wordt tevens een carbon fiber plaat op bevestigd wat het stuurwiel al snel zijn unieke looks geeft maar tegelijkertijd licht en wendbaar blijft. Het gewicht zit namelijk nét op 1,5 kilogram en is momenteel een van de lichtste en best presterende in zijn klasse.

Het display wat wordt gebruikt is een zeer scherpe touchscreen die heel responsive reageert. Hierbij kun je snel instellingen tweaken of bladeren door verschillende layouts. Zo kun jij ervoor kiezen welke informatie jij belangrijk vindt om optimaal te presteren. Mocht je toch iets willen veranderen, dan kun je in Asetek’s RaceHub software het een en ander aanpassen naar jouw smaak. Van het gedrag van de rev-limiter, de kleuren van de 43 verschillende LED’s die op het stuur zitten of zelfs de rotary switches die je van gedrag kan laten veranderen.

Mocht je al andere software gebruiken zoals SimHub, dan kun je je favoriete layout importeren naar Asetek’s software voor bijna naadloze integratie.

Ieder stuurwiel is uniek

De Invicta is een stuurwiel die niet voor de poes is, dit pareltje is namelijk te verkrijgen vanaf €1550,-. Het is een flinke smak geld maar dat is nog niet alles, ieder stuurwiel is namelijk uniek dankzij de customizability. Mocht je een fanatieke simracer zijn en moet je deze hebben, dan kun je het stuur volledig eigen maken door de online configurator te gebruiken op de website. Met deze tool kun jij de niet alleen de kleuren van bijna ieder component aanpassen maar ook de handles en andere accesoires.

Wel zorgt het ervoor dat met iedere optie die jij aanpast, de totale prijs wel omhoog wordt geschroefd. Wél kun je zeggen dat je nieuwe stuurwiel one-of-a-kind is!

De gekleurde knopjes die je kunt aanpassen in de online tool zijn ook éénmalig, dit betekent niet dat het een actie is maar simpelweg dat je ze niet kunt vervangen. Customization is er dus zeker maar de knopjes zijn niet retro-fittable en kun je dus nadat je het stuur hebt ontvangen dus ook niet meer veranderen! Maak dus een bewuste keuze!

Try before you buy

Mocht je toch een fanatieke racer zijn en niet zeker weten of dit voor jou is, kom dan dit weekend naar de SimRacingExpo te Dortmund in Duitsland. Asetek SimSports zal hier van de partij zijn waar zij zeker het stuurwiel meenemen en weer vertonen. Wij hebben hem op Gamescom al mogen testen, dat we onder de indruk zijn is een understatement.

Asetek SimSports’ nieuwe Invicta stuurwiel is los te verkrijgen via hun website vanaf €1550,-. Ook kun je vanaf nu zelf een complete bundel samenstellen met de nieuwe Invicta stuurwiel inbegrepen.