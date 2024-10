Review: EA SPORTS WRC – Seizoen 2024 (deel 1)

Een nieuw sportseizoen betekent meestal een nieuwe game, maar dat is niet het geval bij EA SPORTS WRC. Het 2024 seizoen komt als update én uitbreiding voor de bestaande game, een stuk fijner wat mij betreft!

Iets minder dan één jaar geleden kwam EA SPORTS WRC beschikbaar op de markt (check hier onze initiële impressie). De game had een matige launch en zag hier en daar wat problemen zoals het EA Anticheat probleem of gewoon slechte optimalizatie.

Ondertussen heeft de game al een aantal updates gekregen om de performance te verbeteren en dat heeft zeker z’n vruchten afgeworpen. Momenteel is het een stabiele game die prima draait maar wel af en toe nog wat probleempjes heeft.

Seizoensupdate 2024 in delen

Let’s get to the point, dé seizoensuitbreiding van 2024 komt in drie fases en op twee verschillende manieren om aan te schaffen. Staat de game al in jouw bibliotheek, dan zul je het nieuwe seizoen gewoon kunnen aanschaffen als uitbreiding. Heb je de game nog niet gekocht, dan krijg je bij aanschaf de base game mét de nieuwe uitbreiding erbij.

Zoals hierboven beschreven staat, bestaat het 2024 seizoen uit drie onderdelen:

Location & Cars Content Pack (Release 8 Oktober 2024)* Le Maestros Content Pack (Release in Winter van 2024) Hard Chargers Content Pack (Release in Lente van 2025)

De content van het seizoen wordt dus verspreid over een aantal maanden zodat je de laatste content even diep kunt uitvogelen en meesteren, zowel auto’s als de nieuwe locaties en stages.

Locations & Cars Content Pack

Auto’s

We beginnen de update met een grote hap aan content, zo zien we een toevoeging van 5 auto’s en maar liefsts twee nieuwe locaties met weer talloze kilometers om te meesteren.

Hoofdklasse WRC Rally1 krijgt bij deze uitbreiding de meeste aandacht. De Ford Puma, Hyundai i20 N en de Toyota GR Yaris hebben alle drie een nieuwe livery gekregen en ook lichte aanpassingen aan de auto. Denk bijvoorbeeld aan een grotere roof scoop of een bumper met een extra canard.

Buiten het feit dat de auto’s van 2024 er anders uitzien, zullen ze ook anders gaan klinken. Zo heeft Codemasters bijvoorbeeld voor de Ford Puma totale nieuwe audio recordings gebruikt om de auto nieuw leven in te blazen. Een aggressiever geluid en meer motor detail is te horen in alle situaties.

De Rally1 auto’s zijn bruut en enorm vlug, soms iets te vlug waardoor je een leuke off-track gevolgd door een barrel roll aan het doen bent; hoort er allemaal bij en dat is tenslotte de charme van de sport. Mocht je toch een stapje terug willen nemen dan is de Rally3 Fiesta Evo ook een leuke keuze. Dit is tevens ook de vierde auto die aan is gepakt want hij heeft niet alleen een face-lift gekregen maar zijn er ook 17 nieuwe livery’s toegevoegd.

Als laatste toevoeging zien we de Toyota GR Yaris nog een keer verschijnen, alleen dit keer in klasse Rally2. Iets minder snel dan Rally1 natuurlijk maar dat maakt het niet minder leuk, zo is het juist een uitdaging om iets meer tempo mee te dragen in de bochten omdat deze auto’s iets minder acceleratie vermogen hebben. Tevens hebben de andere auto’s uit de Rally2 klasse een aantal nieuwe livery’s gekregen van de nieuwe teams die dit jaar mee hebben gedaan.

Locaties

De twee nieuwe locaties die worden geïntroduceerd in EA SPORTS WRC, zijn locaties die we enigszins kennen uit Codemasters vorige game Dirt Rally 2.0.

Het bekende Polen is terug met een gevarieërde mix aan ondergrond waardoor het een unieke uitdaging blijft en tegelijktijd z’n fun behoudt. De kronkelwegen waar je snel overheen kan maaien is in deze game ook weer goed aangepakt. Van snelle technische stukken naar rechte wegen waar je de auto eens goed op z’n staart kan trappen als je de ballen hebt. Voor mensen die van een workout houden in hun simrig of gewoon willen vlammen in een Toyota of Ford is dit een go-to locatie.

Ook maakt Letland een terugkeer in EA SPORTS WRC. In Dirt Rally 2.0 was dit land alleen beschikbaar voor een Rallycross parkour, normale Rally stages waren nog niet geïntroduceerd. Nu in het 2024 seizoen van EA SPORTS WRC gaan we juist de wegen op. Ondanks het een nieuwe locatie is met ook weer een flink aantal stages, voelt deze helaas als een saaie mix tussen Polen en Finland. Denk bijvoorbeeld aan een route waar niet heel veel uitdaging inzit noch snelheid. Ook is de omgeving niet heel uniek of memorabel.

Op de Rallycross stages moeten we nog wachten; ook is de vraag of dit überhaupt wordt toegevoegd in EA SPORTS WRC.

Oog voor detail

Buiten de nieuwe content die we hebben gekregen in EA SPORTS WRC, is de Championship modus ook aangepakt. Zodra je een nieuw seizoen gaat starten maar 2024 als basis kiest, zul je merken dat het punten systeem is aangepast naar het nieuwe systeem dat is ingevoerd door de FIA.

In 2024 zagen we dat Rally’s werden opgesplitst in Primary en Final legs, hierbij kon je meer punten winnen in de Primary legs van een Rally. Mocht je de auto eens om een boom gewikkeld hebben of heb je een paar stages gereden als een oma, dan kun je deze punten enigszins inhalen in de Final legs.

Ook is het opgevallen dat zodra je het 2024 seizoen start, begin je nog steeds in Monte Carlo maar dit keer niet in de winter. Het echte seizoen begon dit jaar in lente omgeving waar alles in bloei stond en dit heeft Codemasters terug laten komen in de game.

Verdict

De toevoeging van het 2024 seizoen breidt EA SPORTS WRC uit met net genoeg content zonder dat het overweldigend raakt. De twee nieuwe stages, Letland en Polen, houden je zeker even bezig met over 100 kilometer aan nieuwe Rally stages. Ook de implementatie van het nieuwe punten systeem in de Championship mode is zeker welkom en reflecteert het echte werk in een game vorm, zeker een leuk detail voor iemand die zich echt wilt inleven in het pak van een Rally coureur.

Alhoewel sommige toevoegingen een beetje overbodig voelen, begrijp ik ze wel. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe livery’s van de Rally1 auto’s, ze lijken misschien overbodig maar zo zien we bijvoorbeeld ook andere performance en handling ervoor terug in vergelijking met hun 2023 editie.

Ook ben ik heel tevreden over het feit dat er geen nieuwe game is ontstaan alleen om het 2024 seizoen toe te voegen. Veel games doen het riedeltje toch liever opnieuw alleen om een nieuw seizoen door te voeren, zo zie ik zelf liever een update of uitbreiding in de vorm zoals het in EA SPORTS WRC gedaan is geworden.