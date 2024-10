Review: Acer Predator PGR300 Controller

Tegenwoordig wagen enorm veel computerbedrijven zich aan accessoires, zo brengt ASUS ineens toetsenborden uit en besluit Acer om een controller op de markt te brengen. Veel van deze accessoires zijn ook nog eens van vrije hoge kwaliteit. Is deze PGR300 controller uit de Acer Predator line-up daar een uitzondering in, of brengt ook Acer hier een top product op de markt?

De Acer Predator PGR300 is een mondvol, maar ook een handvol. De controller heeft iets weg van een Nintendo Switch Pro controller, maar met een PC lay-out. Deze controller heeft een paar leuke features gaande. Zo kan je de hall effect joysticks vervangen met andere lengtes. Je zal namelijk 2 extra paar joysticks vinden in de doos van de controller. Je kan hem bekabeld en draadloos gebruiken op batterijen. Het is ook een duurzame controller, ieder knopje zal 3 miljoen clicks mee moeten gaan. Maar goed, ik heb de controller met meerdere games getest en ben wel onder de indruk van bepaalde aspecten!

Lekker in de hand

De PGR300 ligt prima in de hand, maar, dit geld voor mensen met middelgrote/ grote handen. Heb jij kleine handen? Dan is deze Switch Pro form factor misschien niets voor jou. Verder is de vorm prima, maar in vergelijking met zowel de Xbox controller, zowel als de Dualsense, ligt de PGR300 niet zó lekker. Form factor is natuurlijk een persoonlijke smaak, ik ken namelijk genoeg mensen die de Switch Pro controller enorm fijn vinden, zij zullen ook smullen van een PC controller met dit design. Waar ik zelf iets minder fan van ben, is de analoge triggers. Deze zijn enorm groot en zelfs voor mijn middelgrote handen gewoon een stapje te groot.

Maar, over design gesproken, hier ben ik verder enorm over te spreken. Acer Predator is sinds een tijdje over gegaan naar veel strakkere ontwerpen. Meer zwart, minder rood, met een tintje blauw. Ik ben fan! Er zitten wat leuke RGB lampjes op de controller, deze zijn vrij subtiel en laten vooral zien of je controller verbonden is en of deze überhaupt aan staat. Maar, met 1 van de 4 knoppen in het midden kan je de kleur veranderen, zodat de controller net dat beetje beter bij je set-up past. Hoe dan ook, de vormfactor is meer dan prima en is vrij uniek voor een PC controller, puntje voor Acer hier! Ook qua gewicht is de controller voor veel mensen fijn, gezien deze aan de lichte kant is. Hierdoor voelt hij, in combinatie met ’t plastic, een beetje aan de goedkope kant. Maar, de bouwkwaliteit is meer dan prima.

Features & performance

Buiten de hall effect joysticks, die je ook nog eens in lengte kan verwisselen, heeft deze controller nog wat elementen in petto. Zo is er een bewegingssensor aanwezig die verrassend goed werkt. Alhoewel er bijna geen normale games zijn die dit ondersteunen, zullen VR gebruikers hiervan smullen. Daarnaast zitten er 2 vibratie rotoren in de controller. Ik was blij verrast met hoe deze aanvoelden. De vibratie voelt gecontroleerd, maar aanwezig. Deze is vergelijkbaar met die van de de Xbox Series controllers, maar zelfs nog iets beter als je het mij vraagt. Zowel de joysticks als de face buttons en D-pad reageren allemaal supersnel, dus je zal nooit achter komen te liggen tijdens het gamen, of enige vorm van delay voelen.

Buiten deze features voelen de joysticks ook gewoon enorm fijn aan, ze zijn soepel maar gecontroleerd. Ook de face buttons voelen lekker, ze zijn niet immens clicky, maar genoeg om feedback goed aan te voelen. Waar ik echter niet zo’n fan van ben, is hoe de D-pad voelt. Deze is namelijk vrij aan de softe kant, daar ben ik persoonlijk niet zo’n fan van want het zorgt ervoor dat de kans groot is dat je her en der een input gaat missen. Niet aan te raden voor mensen die veel fighter games spelen. Wat ik ook een beetje jammer vind, is hoe de controller gebruik maakt van batterijen. Ja, op deze manier kan je controller langer meegaan op 1 charge, maar batterijen zijn gewoon niet meer van deze tijd, al zeg ik het zelf.

Qua verbinding heb je een aantal opties. Je kan gebruik maken van de USB-C kabel om hem bekabeld te gebruiken, zodat je nooit last kan hebben van delay. Maar, je kan er ook voor kiezen om hem te gebruiken met Bluetooth 5.0. Dit heb ik geprobeerd op mijn Android tablet en ik vond dit persoonlijk gewoon een fijne ervaring. Ik heb een aantal Android games gespeeld, waaronder Genshin impact. Ik merkte hierin geen vertraging in de PGR300. Als allerlaatst kan je achterin je controller, beneden de plek voor je batterijen, een 2.4Ghz adapter vinden. Dit is natuurlijk je beste optie voor draadloze verbinding met PC en werkt fantastisch. Ook wel fijn van Acer, dat ze een manier hebben gevonden om deze adapter te verstoppen in de controller. Zo hoef je nooit bang te zijn deze te verliezen onderweg naar een LAN party.

Verdict

De Acer Predator PGR300 is een controller die voor velen onder de radar zal vliegen. Maar, voor een adviesprijs van tussen de 60-70 Euro is dit zeker een prima competitie met andere controllers. Het doet echt niet per direct iets bijzonders en is een vrij back-to-basic controller. Waarom zou je deze dan wel willen? Nou, voornamelijk als je een fan bent van de Switch Pro controller en deze form factor op je PC wilt gebruiken. Daarnaast heeft de controller 3 manieren om te verbinden, ook met je tablet of telefoon. Het is gewoon een toffe controller die niks speciaals doet, maar wel all-round gewoon genoeg sterke features heeft!