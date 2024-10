Review: Philips Evnia 49M2C8900L

Met de Philips Evnia 49M2C8900L, oftewel de OLED 49-inch Super Ultrawide, is een monitor die slechts een kleine percentage van gamers en techliefhebbers zal aanspreken wegens zijn grote voetprint. Voor wie is dit bakbeest van een monitor nu bedoeld, en hoe goed is hij?

Op Gamescom 2024 hebben Malvin en ik een leuke afspraak gehad bij het moederbedrijf van Philips Evnia maar ook AOC, genaamd MMD. Zij hebben ons een kijkje gegeven over hoe hun monitoren het deden op de markt en waar de technologie langzaam naar toe aan het draaien is. OLED, OLED en nog eens OLED.. dat is de richting waar veel fabrikanten zich op willen richten.

Philips Evnia is óók een van die fabrikanten die zich wilt gaan focussen op OLED, simpelweg omdat dit veel positieve dingen met zich meebrengt en de technologie steeds sneller vooruit gaat. Zo zitten we bijvoorbeeld nu op een punt waar OLED bijna geen burn-in schade kan krijgen dankzij de nieuwe technologie genaamd Pixel Orbiting.

Toch wilde wij een kijkje nemen naar de modellen die al beschikbaar zijn op de markt. Zo heeft Malvin een poosje terug de Philips Evnia 34M2C6500 al getest en deze viel goed in de smaak. De grote broer, de 49M2C8900L, is dan nu ook aan de beurt. Laten we het kort houden; deze valt wel heel erg goed in mijn straatje en je zou bijna kunnen zeggen dat ik er langzaam verliefd op begin te raken.

Aansluitingen en bediening

Buiten het feit dat er een fysieke knop achter op de monitor zit waarmee je de barebones menu van de Philips Evnia 49M2C8900L kan navigeren, zit er ook een afstandsbediening bij waar mee het allemaal makkelijker wordt gemaakt. Met een grootte van 49-inch/124,3cm is dit wel handig om te zien wat je aan het doen bent en niet alleen willekeurige knopjes in aan het duwen bent.

Qua aansluitingen zijn er de volgende poorten beschikbaar:

DisplayPort, 1x

HDMI 2.0, 2x

USB 3.2 Type-C, 1x

3.5mm audio output, 1x

Minimalistisch design

“Holy $%#!” is waarschijnlijk het eerste dat je zegt als je nog nooit een Super Ultrawide monitor gezien hebt. Dat was ook mijn reactie toen ik de doos geleverd kreeg en dit beest opzette. De 49M2C8900L is een 49-inch Super Ultrawide monitor die geschikt is voor bepaalde doelen en specifieke gebruikers. Dankzij zijn grote voetprint qua scherm maar ook bijgeleverde voet, past deze monitor niet snel op kleinere bureau’s of setups met weinig plek. Wel heeft deze een fraai maar simpel design gemaakt van kunststof en aluminium, dit keer in het wit. Omdat de monitor wit is van kleur, zal deze al snel wegvallen in een kantoor omgeving en schreeuwt het niet “gamer”.

Ondanks zijn grote voetprint en zijn hoge instapprijs van ongeveer €850,- (op z’n goedkoopste) brengt een Super Ultrawide zoals deze Evnia 49M2C8900L wel veel voordelen met zich mee, ook dankzij het QuantumDot-OLED paneel. Een Super Ultrawide is pakweg een equivalent als 2,5 1440p monitoren naast elkaar, hierdoor heb je heel veel screenspace en heb je een goed overzicht van je workflow of gesorteerde bestanden.

Dit 49-inch monster bevat een curve van 1800R. De daadwerkelijke curve die in het scherm zit is minder drastisch dan dat het klinkt dankzij z’n grootte. Omdat het scherm toch tamelijk recht aanvoelt, heb je veel ruimte nodig op je bureau of tafel. Het bevestigen van deze monitor op een arm zal tevens mogelijk zijn, wel moet je hier een zeer stevige arm hebben die een gewicht van minimaal 14 kilogram kan dragen, wat deze jongen is niet licht. Zelf heb ik hem gewoon getest op de meegeleverde voet, hier stond hij stevig en stabiel op; wel was deze ietwat aan de grotere kant maar dat valt enigszins te begrijpen.

In elke situatie bruikbaar

Het schermpaneel heeft een glanzend paneel, je zou deze bijna kunnen gebruiken als spiegel zodra deze uitstaat. Zet je de monitor echter aan, dan valt hier niets van te merken. In vergelijking met de 34M2C6500 heeft de 49M2C8900L een hele hogere helderheid waardoor de glans direct “wegvalt”. Hierdoor is het paneel te gebruiken in vrijwel elke situatie, dus ook wanneer er volle mep zon op je scherm staat.

De monitor is ook uitgerust met een HDR functie van 400. Hierdoor worden kleuren nog mooier en krijg je zoals gewoonlijk veel meer range in je contrasten en helderheid. Tevens is het scherm van vrijwel bijna elke hoek te bekijken desondanks zijn curve. Zelf heb ik geen colorshifting of iets dergelijks opgemerkt bij het kijken van verschillende hoeken.

Mocht je een gamer zijn of content creator en werk je veel met video’s en foto’s, dan is dit paneel toch wel voor jouw. Het scherm is een 10-bit paneel dat betekent dat het meerdere kleurprofielen bevat zoals sRGB en AdobeRGB, maar ook DCI-P3. Mocht je meer geïnteresseerd zijn in het gaming aspect dan hoef je niet verder te kijken dan zijn 144Hz verversingsnelheid en zijn 0.03ms response tijd. Uitstekend voor games, zeker voor de competitive gamers onder ons!

Gaming doeleinden

Philips Evnia is tenslotte een gaming tak van het mega concern, en deze monitor is ook gemaakt met gaming in mind maar heeft technologie van zijn voorouders overgenomen. Toch heb ik een aantal games getest zoals Ghost of Tsushima, Rocket League en Spider-Man. Wat is het een beleving om te gamen op een Super Ultrawide, neem meer van je omgeving in je op of voel juist de snelheid van een game.

Omdat dit paneel zo groot is en specifiek gericht naar bepaalde groepen; heb ik hem getest als simrace monitor. Dit formaat paneel zie je veel terug op simracing rigs als alternatief van een triple monitor setup. Zo heb je een native resolution van één paneel die al sneller wordt herkend door de meeste simulatoren zoals iRacing, Assetto Corsa en EA SPORTS WRC. Een resolutie van 5120×1440 is nog steeds zwaar te draaien, vooral op hogere game settings maar het biedt een natuurlijke immersie waar een triple monitor setup niet tegen op kan boksen.

De grootte van het paneel zorgt er in een simulator voor dat je nogmaals meer ziet, bij racegames is dit bijvoorbeeld heel noodzakelijk maar games zoals Microsoft Flight Simulator zorgt ervoor dat je juist meer kan genieten van je cockpit maar ook het algemene uitzicht.

Voor console gaming is het niet een go-to paneel vanwege zijn hele rare beeldverhouding. Momenteel ondersteunt alleen Xbox een andere beeldverhouding dan 16:9 maar een 32:9 verhouding is misschien heel ver gezocht. Dit scherm is naar mijn mening meer gericht naar gamers of multitaskers. Wat wel handig is, is de PiP/PbP mode; de mode waarin je twee verschillende sources tegelijkertijd kunt weergeven. Zo kun je op één helft van je monitor op je favoriete console spelen en op de andere helft je computer blijven gebruiken. Wel gaat dit ten kostte van de algemene performance en zul je een maximale verversingsnelheid krijgen van 60Hz bij 1440p.

Verdict

De Philips Evnia 49M2C8900L is een uitstekende monitor mits je heel veel ruimte hebt of opzoek bent naar iets heel unieks. Op basis van zijn competitie heeft het een scherpe prijs maar blijft de instap toch hoog.

Het is een monitor die is gericht naar gamers die een totaal nieuwe ervaring willen, een monitor willen voor hun simulator of je een content creator bent die veel screenspace nodig heeft.

Bouwkwaliteit van het scherm is prima en minimalistisch maar aan de zware kant waardoor je hem niet zomaar kunt plaatsen, verplaatsen of zelfs monteren op een monitor arm of beugel.