Q1 2025 ziet er goed uit voor gamers

De tijd gaat snel, want 2025 is nog maar 2 maanden en een paar dagen van ons verwijderd. 2024 was een mega goed gaming jaar voor JRPG fans, maar misschien iets minder voor blockbuster fans. Het volgende jaar zit nu al action-packed met grote titels. Ik kan me voorstellen dat je inmiddels helemaal de weg kwijt bent als het aankomt op alle releases. Laten we alvast vooruit blikken op wat 2025 ons potentieel allemaal te bieden heeft!

Het jaar begint al heel sterk met een nieuwe Dynasty Warriors op 17 januari en de PC release van Spider-Man 2 op 30 januari. Dit zijn ook direct de 2 grootste titels van die eerste maand. Februari ziet er echter een stuk voller en beter uit. Laten we hier eens beginnen met wat toffe titels in de spotlight te zetten.

Kingdom Come: Deliverance II – 11 februari

Op dezelfde dag als de uitgestelde Assassin’s Creed: Shadows, verschijnt ook een tweede deel van misschien wel de meest ambitieuze middeleeuwse simulatie ooit: Kingdom Come! Het eerste deel werd enorm goed ontvangen met fakkelde her en der nog met een stukje presentatie, scope en budget. Desalniettemin was dit een game waar veel gamers op zaten te wachten. De titel had diepgaande systemen, dialogen, vrijheid en combat. Daarnaast bevond jij jezelf in een mooie open wereld waar realisme bovenop stond. Het tweede deel ziet er nóg beter uit, daar kwamen we wel achter na onze Gamescom demo. Inmiddels kijkt heel de redactie zowat uit naar dit vervolg dat nog meer budget zal hebben en waar de steden nog meer lagen gaan krijgen.

Monster Hunter Wilds – 28 februari

Na het succes van Iceborne en Rise, brengt Capcom ons een combinatie van beide games in de nieuwe Monster Hunter onder de naam Wilds. Gelukkig is Capcom beter in het ontwikkelen van deze games dan het verzinnen van de namen. Wilds zal een boel nieuwe features brengen en een aantal van deze kan jij testen vanaf 29 oktober! Wilds zal meer focus leggen op de mobiliteit van je mount, zodat de wereld om je heen nog dynamischer voelt. Daarnaast reizen veel monsters in hordes, met een alfa voorop. Dit alfa monster zal dan uiteraard ook te onderscheiden zijn van de rest van de groep, maar zal je ook zeker flinke klappen geven.

Ook het weer systeem wordt een stuk dynamischer. Zo kunnen er flinke stormen en andere extreme weersomstandigheden jouw trip flink verknallen. Maar, wees niet getreurd, want je krijgt ook meer opties in je arsenaal. De Hook Slinger is één van die tools. Hiermee kan je items pakken van een afstand, traps ontmantelen en jezelf herpositioneren. En buiten dit alles zijn er natuurlijk veel veranderingen aan wapens en armor. Ga jij de beta spelen vanaf 29 oktober?

Delta Force: Hawk Ops – Q1 2025

Alhoewel de game in december dit jaar nog in de open beta fasering gaan, maar een officiële release (ook voor console) staat gepland voor het eerste kwartaal van 2025. Delta Force zal een free-to-play tactical shooter worden met een flinke focus op teamplay. Het is een mix tussen realisme en arcade. Er komen meerdere game modi naar de game toe, waaronder een soort Battlefield conquest mode, een extraction mode en een deathmatch mode. De game draait om het juist combineren van alle operators en een sterke teamopstelling. Een goede mix van Battlefield, Escape From Tarkov en Call of Duty klinkt goed, maar hoe goed de game het zal doen gaat blijken wanneer deze verschijnt in het eerste kwartaal van 2025!

Dune Awakening – Q1/Q2 2025

Ook een MMORPG in het Dune universum zal het licht gaan zien in het eerste of tweede kwartaal van 2025. Ontdek Arrakis, bouw je basis, maak je personage en trek de wereld in. Alhoewel wij niet volledig onder de indruk waren van de animaties in Dune Awakening, zien wij wel waarom mensen op zoek zijn naar een game als deze. Er zal namelijk veel diepgang zitten in de mechanics. Het mount systeem zorgt ervoor dat jij Arrakis kan oversteken en de grote zandwormen zijn ook zeker aanwezig. Het hele base building systeem zal enorm verwoven zitten met de dynamische events in de game. Zo kan je in jouw huis een radiostation neerzetten waarmee je alle events kan volgen, zodat je precies weet waar je moet zijn. Check de gameplay hier beneden en zet je schrap voor eventuele beta data.

Verder kijkend

Er komen zoveel games uit in het tweede kwartaal van 2025 en verder, maar we hebben wel even een klein lijstje gemaakt van de grote titels waar iedereen op zit te wachten. Zeker checken dus:

Grand Theft Auto VI – Herfst 2025, geloof ’t of niet

Borderlands 4 – TBA

Clair Obscur: Expedition 33 – TBA

Crimson Desert – Q2

Doom: The Dark Ages – TBA

Fable – TBA

Death Stranding 2 – TBA

Little Nightmares 3 – TBA

Mafia: The Old Country – TBA

The First Berserker: Khazan – TBA

Ghost of Yotei – TBA

Wuchang: Fallen Feathers – TBA

Naar welke game kijk jij het meeste uit in 2025? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!