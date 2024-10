De nieuwe Death Note: Killer Within uitgelegd

Gister werd bekendgemaakt wat de nieuwe Playstation Plus line-up voor november gaat worden. Buiten Hot Wheels en Ghostwire: Tokyo stond ook een nieuwe Death Note game op dit lijstje. Ongeveer gelijktijdig werd Killer Within officieel aangekondigd met een trailer. Maar, wat is dit nu precies voor een game?

Death Note: Killer Within wordt omschreven als een online social deduction game. De game is ontwikkeld door Grounding Inc. De game komt uit op 5 november 2024 en is vanaf dat moment beschikbaar voor PC, PS4 en PS5. Playstation spelers kunnen de game dus ‘gratis’ oppikken als PS+ titel. Killer Within is speelbaar met maximaal 10 mensen en zal spelers in 2 teams verdelen. Het is de bedoeling dat je elkaars identiteit en rol achterhaald. Op die manier kan je L uitschakelen of de Death Note kapen voor je team. Deze Death Note wordt onder de spelers verstopt en het wordt een soort kat en muis spel om te achterhalen welk team uiteindelijk de upper hand heeft en de ronde wint.

Iedere rol zal zijn of haar eigen karakteristieken en opties hebben. Je zal dus tactisch moeten zijn in je eigen rol en ook jezelf moeten inlezen op de rollen. Wat het al direct een leuke ervaring maakt, is dat er zowel cross play als cross partychat ingebouwd zit. En Killer Within zou geen 2024 titel zijn als je niet jouw eigen game avatar kan customizen met skins, nameplates en speciale animaties. Deze kan je vrijspelen door de game te spelen. De game presenteert zich enorm als een Among Us geïnspireerde titel en dit zal ook tot zekere zin zo zijn. Maar, als je het verhaal van Death Note een beetje kent, dan is het wel een geniale move om een deduction game te maken, gebaseerd op deze anime. Wanneer je kijkt naar de gameplay, dan zie ik nog wel wat grafische minpuntjes, ook op gebied van animatie. Maar, we zullen de game zeker voor je checken en ons oordeel vellen. Check voor nu in ieder geval de aankondiging hier beneden!

Death Note: Killer Within verschijnt op 5 november 2024 voor PC, Playstation 4 en Playstation 5. Ga jij de game met je maten spelen? Ik voorzie in ieder geval een hoge fun factor, vooral wanneer je dit met vrienden speelt! Laat ons in ieder geval even weten wat je eerste indruk is in de comments hier beneden.