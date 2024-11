Gespeeld: Monster Hunter Wilds Beta

Afgelopen dagen hebben we een voorproefje van Monster Hunter Wilds gekregen. En zacht gezegd: wat smaakte dat goed. Met een indrukwekkend aantal spelers wereldwijd hebben we het op mogen nemen tegen een aantal nieuwe monsters, in een nieuwe omgeving met natuurlijk nieuwe mechanics.

Als ik zo naar mijn Monster Hunter Iceborne save file kijk, dan zeggen de meer dan duizend uren aan playtime al een beetje hoe het begin van 2025 voor mij gaat uitzien. We hadden destijds het geluk Iceborne te mogen reviewen. Vanaf dat moment heeft mijn Playstation geen andere disc meer gezien tot vele maanden later. Het spelen van de Wilds beta geeft mij dan ook het gevoel dat ik naar een trailer van het volgende jaar in mijn leven kijk. En dat is toch iets nieuws. De afgelopen jaren zijn er namelijk verschillende momenten geweest waarop we demos, betas en previews kregen die mijn enthousiasme voor de betreffende games niet veel goeds deden. Zo heb ik met enige regelmaat een demo uitgespeeld met de gedachte “dat scheelt weer wat geld, die game hoef ik namelijk niet te kopen”. Dat is hier niet het geval.

Monster Hunter Wilds maakt indruk. De franchise die al meer dan 20 jaar doet wat het doet, en dat ook steeds beter doet, presteert hier weer het zelfde. Monster Hunter Wilds is wat World was, maar dan groter, mooier, beter, gestroomlijnder en fijner. Met name door de grafische upgrades en nieuwe mechanics.

We beginnen in Windward Plains, een gigantische map vol met environmental hazards en tools die we kunnen gebruiken in de strijd tegen monsters. Vallende stenen, vine traps, healing bugs en natuurlijk resources kunnen allemaal gebruikt worden. De map krijgt deze keer een flinke upgrade die het navigeren een stuk gestroomlijnder maakt. Dat doet de Seikret (met auto-pilot mode) natuurlijk ook. Het lijkt erop dat de developers inzetten op het toegankelijker maken van de franchise. Mocht dat het doel zijn geweest, dan zullen ze zeker tevreden zijn geweest met de player count.

Mechanics

De Seikret is een vernieuwing op het mounting systeem dat Monster Hunter hanteert. Dit maal is deze mount nog belangrijker en dynamischer dan ooit. De Seikret is dan ook een essentieel onderdeel van een aantal nieuwe mechanics in Monster Hunter Wilds. Zo worden supply items ( de bekende first aid potions, rations en andere items) direct naar je pack gebracht. Daarnaast kun je deze keer tijdens een quest van wapen wisselen. Ga op de Seikret zitten en wissel naar een geheel andere weapon class, of ander element, om zo het gevecht weer een geheel nieuwe draai te geven. De Seikret helpt je natuurlijk ook in het stukje traversal. Het beestje kent wat gekke sprongen en moves om je over moeilijk terrein heen te bewegen. En dan kan het beest ook nog gliden!

We maken ook kennis met focus mode. Een mode die je de wonden die je een monster hebt aangebracht laat zien zodat je extra rake klappen uit kan delen. Tevens kun je tijdens het uitvoeren van een aanval de richting van je aanval veranderen met focus mode. Dit haalt de moeilijkheid van de game misschien wel een stukje naar beneden omdat je aanvalrichting en timing in eerste instantie weer iets minder belangrijk zijn geworden. Maar, het geeft je wel veel meer sturing in de combat van Wilds. Het zorgt voor betere accuracy en timing. Daarnaast kan je jouw ‘all out attack’ nog makkelijker uitvoeren en met je Dual Blades nog beter als een tornado over de monsters vliegen. Bijna alsof je Levi in Attack On Titan bent!

Misschien wel de fijnste update is de seamless ervaring van Wilds. Raak een monster een aantal keren en je begint automatisch een quest om dat monster neer te halen. Heb je dat gedaan, dan ga je ook gewoon weer verder in de open wereld zonder tussenkomst van loading screens of andere ongemakkelijkheden. Er zit veel meer sturing in de game, wat het makkelijker maakt om als volledig nieuwe speler erin te stappen. Toegankelijkheid is dus zeker een focuspunt geweest dit keer! Maar, dat haalt niet weg dat de game niet alsnog een grote learning curve gaat hebben, we weten allemaal hoe diepgaand deze titels zijn!

Perfomance & graphics

Dit was zeker een negatief puntje. Vooral voor PC spelers lijkt de beta niet helemaal lekker te hebben gelopen. We weten inmiddels dat de Beta een build was die al wat ouder is. We gaan er van uit dat de performance uiteindelijk wel goed komt. Hoewel de beta hier en daar wat visual glitches liet doorschemeren (zo zagen we een aantal keer wat low-poly monsters en characters) en we hier en daar een monster kregen dat op mysterieuze wijze bevroor en pas na een paar hits weer bewoog of ging slapen terwijl we op het beest in aan het slaan waren, is er over het algemeen niet veel te klagen. De developers hebben dan ook laten weten de komende maanden te gaan gebruiken voor het oppoetsen van de huidige build van Monster Hunter wilds.

Wat daar echter tegenover hangt, is een partij aan mooie graphics. De welbekende RE Engine is gewoonweg fantastisch en dit merk je vooral in character en monster designs. De facial animations zijn top en het heeft echt die unieke look die we ook in Resident Evil games terug zien. Op je Seikret zie je ieder veertje bewegen, wanneer een monster in het zand zakt dan oogt dit gewoon mega realistisch. Dit is waar Wilds echt een flinke stap vooruit ziet voor de franchise, laten we hopen dat de performance nog meer rechtgetrokken wordt om een algeheel toffe ervaring te bieden!

Monster Hunter Wilds: Verdict

Monster Hunter Wilds overtreft verwachtingen maar doet voor een groot deel ook wel wat verwacht werd. De franchise heeft, na de enorme populariteit van World een hele nieuwe player base gevonden en speelt daar dan ook op in. De tracking mechanics, de prep voor een hunt, en andere meer complexe mechanics maken plaats voor wat gestroomlijndere en meer toegankelijke features die het oppakken van de game een stuk makkelijker maken. Het is dan ook de vraag of er deze keer weer een hunter helper incentive zal komen om nieuwe spelers op weg te helpen. Het lijkt er namelijk op dat Wilds het succes van World gaat overstijgen en zo wéér een hele nieuwe playerbase binnenhaalt.

Naast enkele puntjes in de performance valt er weinig negatiefs te zeggen over het kleine stukje Monster Hunter Wilds dat we tot zover hebben gezien. De marketingmachine is dan ook in volle gang, met enorm veel collaborations die stiekem ook toffe in game events beloven, trailers en natuurlijk de beta. We hopen nog wat meer in de vorm van een collector’s edition te zien en hopen dat de developers de komende tijd nemen om de game wat op te poetsen en hopelijk weten te optimaliseren voor de PS5 Pro.