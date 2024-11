Doe jij mee aan de “Snow-maggedon” Holiday Hack Challenge 2024?

SANS Institute organiseert dit jaar voor de 21 keer de Holiday Hack Challenge in het thema van “Snow-mageddon”. Deze Hackathon bestaat uit een cyberbeveiligingswedstrijd die vandaag al begint met een proloog. Iedereen kan mee doen, ongeacht je al heel gevorderd bent in dit onderwerp, of er juist heel veel van wilt leren.

Enkele onderwerpen die dit jaar centraal staan zijn Ransomware Reverse Engineering en Hardware Hacking. Binnen de gaming industrie zijn deze termen niet heel onbekend. Wie zich de enorme PlayStation Network Hack uit 2011 kan herinneren weet precies hoe vervelend de cybercriminaliteit kan zijn en wat voor een impact dit kan hebben op een bedrijf en het speelgenot van miljoenen gamers op de wereld. Misschien doe jij wel genoeg kennis op tijdens deze Snow-mageddon, om de volgende grootschalige Ransomware aanval tegen te gaan.

Het evenement is gisteren, op 7 november, afgetrapt met een proloog. Het evenement duurt tot ergens in december. Het evenement heeft uitdagingen, zulfstudie, hands-on leeropdrachten en entertainment voor geïnteresseerden in alle vaardigheidsniveaus.

Ed Skoudis, bedenker van het concept: “De Holiday Hack Challenge is ons cadeau aan de cyber securitygemeenschap. Het is een manier om leren leuk te maken tijdens de feestdagen en tegelijkertijd mogelijkheden te bieden om echte beveiligingsproblemen op te lossen voor alle vaardigheidsniveaus – vooral voor degenen die helemaal nieuw zijn in cyber security. Elk jaar staan we weer versteld van de creativiteit van onze deelnemers. We ontwerpen deze uitdagingen zo dat ze zowel voor beginners als doorgewinterde professionals toegankelijk zijn.”

Dit jaar draait het verhaal rondom de Snow-mageddon om de Noordpool. De thuisbasis van de kerstman. Het enige probleem is, de kerstman is spoorloos en het is aan de deelnemers om van dit hele warverhaal een verklaring en oplossing te zoeken. Het verhaal zit bomvol verrassingen die je in je eentje mag gaan oplossen, maar ook kunt bespreken met de wereldwijde SANS community die zich over dezelfde problemen stort als jij. De Holiday Hack Challenge is overal ter wereld gratis te volgen en je kunt nu dus al meedoen. Dit is hoe de planning er uit ziet:

7 november: Lancering met minigames en uitdagingen

11 november: Lancering Fase 1 met 3 tot 4 uitdagingen

18 november: Fase 2 start met nog 3 tot 4 uitdagingen

2 december: Start van Fase 3 met 3 tot 4 laatste uitdagingen en de ontknoping

Deelnemers kunnen zich vanaf nu hier registreren voor de Holiday Hack Challenge. Ga jij er aan mee doen? Of zoek je naar een evenement met actie op een hele andere manier?