Monster Hunter Outlanders is een Open-World mobile game

Monster Hunter Outlanders is een open wereld Monster Hunter surival game voor smartphone apparaten. De game wordt ontwikkeld in samenwerking met TiMi Studio, onder andere bekend van Age of Empires Mobile, Call of Duty Mobile en Pokémon Unite. Monster Hunter heeft verder geen introductie nodig.

In tegenstelling tot andere Monster Hunter titels op smartphone apparaten, is Monster Hunter Outlanders een echte Monster Hunter survival game in een open wereld die je in je eentje of met vrienden kunt trotseren. Het bevat unieke regio’s met eigen ecosystemen en monsters. Je kunt zoals gewend je eigen uitrusting maken en verbeteren en op traditionele wijze aan de slag met het jagen op monsters in je eentje of in een groep van maximaal 4 hunters.

“It’s time for mobile players to fully enjoy what makes Monster Hunter one of the most beloved franchises in gaming,” zegt TiMi Studio Group producer Dong Huang. “Monster Hunter Outlanders not only offers players an authentic hunting experience, but it does it in a massive open world featuring the community and social systems players are looking for today.”

Timi Studio beloofd hiermee de eerste AAA Mobile game te bieden in de Monster Hunter franchise. Net zoals ze hebben gedaan met Call of Duty Mobile.

Er is nog geen release datum of indicatie van release, beta of alpha bekend voor Monster Hunter Outlanders. Fans kunnen zich wel alvast aanmelden tot de Community Discord en de game volgen via verschillende sociale kanalen. Monster Hunter Wilds komt er wel al snel aan. De game komt uit op 28 februari 2025 en was onlangs speelbaar in een Open Beta. Wij hebben die gespeeld en waren er zeer over te spreken!