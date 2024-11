Review: Metro Awakening

De makers en uitgever van de Metro games en Vertigo Games hebben een interessante samenwerking gestart. De samenwerking heeft geleid tot de release van Metro Awakening voor PlayStation VR2, PC VR en Meta Quest. Wij zijn aan de slag gegaan met de PlayStation VR2 versie van de game en vertellen je graag alles over dit nieuwe Metro avontuur.

De Metro games werken voor mij het beste als ze zich, nou ja, afspelen in de metro. Metro Exodus deed het ‘m voor mij niet helemaal, alhoewel de game voor zijn tijd enorm indrukwekkend was. Ik was dan ook snel verheugd toen ik hoorde dat er een nieuwe Metro game verscheen, in de metro en ook nog eens in VR voor de PlayStation VR2. Deze VR headset van Sony ziet veel te weinig grote releases, dus de komst van Metro Awakening heeft er voor gezorgd dat ik eindelijk weer mijn VR headset mocht afstoffen om de donkere tunnels van deze Metro 2033 prequel in te duiken.

Metro Awakening werd ontwikkeld door Vertigo Games, een grote naam binnen de VR-games wereld. Ze zijn onder andere bekend van Arizona Sunshine, Hellsweeper en After the Fall. Stuk voor stuk erg vermakelijke games waarbij je duidelijk de identiteit van Vertigo Games terugziet. Hetzelfde zou je kunnen zeggen over Metro Awakening, alhoewel het toch een stuk langzamer speelt en het zichzelf terecht veel serieuzer neemt met een aangrijpend verhaal, spannende momenten en iets tragere en soms meer tactische gameplay.

In de donkere metro tunnels

De volledige game speelt zich af in de donkere metro tunnels. De metro is in deze franchise de veiligste plek voor de mensheid om te overleven en voort te leven. Als je ziet welke gevaren en vreemde gebeurtenissen nog meer plaatsvinden in de metro kun je je haast niet voorstellen hoe de rest van deze post-apocalyptische wereld er uit ziet. In de metro begin je in een gammel in elkaar gezet dorpje gemaakt uit wrakstukken en metrowagons. Het dorp wordt afgezonderd van de rest van de metro door middel van poorten die er soms toevallig al zijn, of zelf in elkaar zijn gezet met planken en golfplaten. Het is de enige manier om de mensen te beschermen tegen de monsters, maar ook andere mensen, waaronder de slavers.

Het duurt niet lang voordat er iets misgaat en het metro dorpje wordt belaagd door de horrors uit de metro tunnels en zo goed als iedereen wordt vermoord. Je komt al snel in aanmerking met het terugkerende thema in deze game: De horror. Metro Awakening is een horror game die sterk vergelijkbaar is met de eerste Metro games. Het is een first person shooter, maar wel eentje die af en toe best wel eng en creepy kan zijn. Je speelt volledig in VR, dus wegkijken heeft hier geen enkele zin. De hele game trek je door de donkere metro tunnels waarin de ene tunnel nog donkerder is dan de andere en je eigenlijk voortdurend de zaklamp op je hoofd aan moet hebben om een paar meter voor je te kunnen kijken. Dat terwijl je steeds maar weer geritsel en andere geluiden om je heen hoort.

Ik wil je absoluut niet ontmoedigen, want Metro Awakening is geen horror game in dezelfde zin als een Resident Evil 7, maar het is ook lang geen “arcade” zombie shooter als Vertigo Games’ Arizone Sunshine games. Het is een serieuze game die zijn momenten goed uitkiest en af en toe wel eens verrassend om de hoek kan komen. Over het algemeen valt het reuze mee met de horror elementen en speel je vooral een First Person Shooter. Daarbij moet ik je wel waarschuwen voor het volgende: Heb je een spinnenangst? Laat deze game dan nog héél eventjes liggen. De ontwikkelaar werkt momenteel nog aan een speciale arachnofobie-mode.

Metro Awakening

De naam van deze game doet je denken aan het ontwaken van iets. Maar wat is dat dan precies? Spelers bekend met de franchise die weten welk personage je uit de reeks speelt, weten dit misschien al. Je bent het namelijk zelf. In deze game speel je Serdar, een dokter die visioenen krijgt en denkt dat hij een reïncarnatie is van Genghis Khan. Je wordt dan ook de Khan in deze game en in latere delen van de Metro games speelt dit personage een belangrijke rol. Je speelt dus geen Artyom in Metro Awakening. We zijn in deze game ook geen stille protagonist, maar staan aan de voorgrond van het verhaal terwijl we de metro tunnels afstruinen, zoekend naar de vrouw van Serdar.

De reis gaat gepaard met verschillende wendingen en ontknopingen, waaronder dus enkele visioenen. We komen verschillende gevaren tegen, waaronder monsters en slavers, maar ook gigantische spinnen waar mijn haren van rechtovereind gingen staan. Zoals ik zei: De game heeft een aantal verrassingen achter de hand. Het hele verhaal strekt zich uit over 12 hoofdstukken waarvan het ene hoofdstuk iets korter is dan de ander. In totaal ben je zo’n 10 uurtjes zoet met een gemiddelde playthrough waarin je op zijn minst je best doet om een beetje op onderzoek uit te gaan, in hoeverre de game dat toe laat.

Het is een ontzettend lineaire ervaring met hele kleine manieren om uit te wijken om extra voorwerpen te vinden of verzamelobjecten in de vorm van foto’s en ansichtkaarten.

Virtual Reality

Metro Awakening is een echte VR game en dat betekent dat je deze toch wel op een andere manier speelt dan je typische platgeslagen “pannenkoek” game. Er zitten verschillende VR-elementen in zoals het realistisch herladen van wapens. Je hebt een rugzak bij je in deze game die je fysiek van je rug af moet nemen om alle spullen die je bij je hebt te kunnen gebruiken. Dit zijn onder andere een oplaadapparaat om stroom op te wekken voor je zaklamp en elektronische machines in de wereld, maar ook granaten, je gasmasker, filters en aansteker. Het is een beetje vergelijkbaar met de potloodventer jas ut Resident Evil 8 VR, al is dit natuurlijk een iets betere uitwerking, die prima werkt, maar soms in het heetst van de strijd zorgt voor milde paniek. Je wisselt namelijk niet zo snel tussen wapens als in een niet-VR game. Gelukkig is de game daar ook op afgesteld en zijn vijanden niet veel te agressief.

Wat jammer is, is dat er verder niet ontzettend veel variatie zit in de gameplay. Je beweegt je van tunnel naar tunnel, waarbij je nagenoeg steeds hetzelfde doet. Alweer een deur waarbij je zelf de stroom moet aanwakkeren en alweer een tunnel die bijna hetzelfde uitziet als de voorgaande. Veel assets worden gekopieerd en dat is jammer, vooral in dit thema, want in een gigantisch metro systeem loop je al snel het risico dat alles er hetzelfde uitziet. Dat gepaard met weinig interactieve objecten en nauwelijks mogelijkheden om zelf te gaan exploren maakt de speelwereld een beetje vlak en dat is behoorlijk jammer. Want tijdens het spelen van deze game heb ik echt het gevoel alsof ik echt in de metro tunnels zit.

Metro Awakening straalt verder in de combat. Hier heb je vaak ook een keuze om guns blazing de strijd aan te gaan, of juist langs de vijanden te sluipen. Vijanden komen op geluid af, dus je kunt ze afleiden door bijvoorbeeld een flesje of blikje te gooien. Als je je zaklamp aanhebt roepen ze ook dat ze licht zien en gaan kijken waar het vandaan komt. Het voelt realistisch aan en het voelt enorm goed als het lukt om in VR langs een groep vijanden te sluipen, waarbij je soms een paar vijanden geruisloos van achter kunt uitschakelen. Dat gezegd te hebben mis ik wel een bredere selectie aan wapens. Elke vijand heeft exact hetzelfde wapen vast en zelf heb je ook niet heel veel keuze. Persoonlijk miste ik echt een melee wapen zoals een mes of een koevoet, want af en toe is het herladen van je wapen nét iets te veel gevraagd als je omsingeld wordt door een aantal monsters.

Verdict

Metro Awakening is een uitstekende titel binnen de Metro reeks die terug gaat naar de metro en volledig en alleen speelbaar is in VR. Het is een vermakelijk avontuur van een uurtje of 10 die er prima uit ziet op de PSVR2, maar waarvoor een PS5 Pro update niet zou misstaan. Qua VR beleving zit het eigenlijk wel goed en herlaad je je wapens realistisch, reageert de wereld goed op jouw VR-aanwezigheid en dompelt het je helemaal onder in de wereld zoals VR zou moeten doen. Het heeft hier en daar last van repeterende inhoud in de vorm van assets en gameplay, maar komt altijd net op tijd met iets nieuws of interessants. Ik kan Metro Awakening alleen maar toejuichen. Het is één van de betere VR games op de PlayStation VR2 die niet per se innoveert, maar wel alles wat werkt toepast voor een gestroomlijnd VR-avontuur.