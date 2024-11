Soms wil je beginnen aan bepaalde game franchises, maar komt het er eigenlijk nooit van. Dat is natuurlijk niet zo heel raar met alle games die tegenwoordig uit komen en met maar 24 uur in een dag. Voor mij was Dragon Age een serie games die altijd in mijn hoofd zat, maar er nooit van kwam. Een goed moment dus om hier verandering in te brengen met Dragon Age – the Veilguard!

Er is al veel gezegd en geschreven over Dragon Age – the Veilguard een serie die veel fans heeft. Op metacritic is de game onder de pers goed ontvangen, maar is er een groot verschil tussen wat de pers denkt en wat spelers zelf van het spel vinden. Maar wat vind iemand als ik, die geheel nieuw is in de Dragon Age games, van het spel. Hoe voelt de story aan van een groep vrienden? En hoe ziet het er allemaal grafisch uit? Laten we beginnen met de review!

Dragon Age – the Veilguard

De review van Dragon Age – the Veilguard gaat in verschillende delen worden opgesplitst waar ik kijk naar wat ik belangrijk vind, een RPG game. Hoe voert deze game het allemaal uit, en zit alles erin wat ik mag verwachten anno 2024?

Story

Zelf ben ik een gamer die niet echt een game van top tot teen wil uitkammen en redelijk op het main scenario blijft. Wanneer ik het spel afsluit zie ik op de PlayStation 5 dat Dragon Age – the Veilguard mij 40 uur heeft gekost. Ik ga alleen op zoektocht als een verhaal en wereld met karakters mij zo weet te interesseren dat ik het niet neer kan leggen. Helaas was dit niet allemaal het geval in Dragon Age – the Veilguard. Het verhaal was zeker niet slecht, en op momenten zelfs erg leuk, maar het gaf ook mij niet het gevoel dat ik er helemaal werd ingezogen.

Karakters

En dit is ook makkelijk voor mij uit te leggen waarom ik niet in de story werd getrokken. Hiervoor moet ik namelijk een goeie band hebben met de karakters, een heel erg belangrijk gedeelte in videogames. In Dragon Age – the Veilguard vormt Rook, het main karakter, een groep aan mensen om zo Elgar’nan, Ghilan’nain en Solas te verslaan.

Een paar van je vrienden in de groep zijn Bellara, Lace en Taash. Maar er zijn er nog meer. Ik heb mij laten vertellen dat er ook karakters inzitten van eerdere Dragon Age games, wat voor de fans van deze serie alleen maar goed is. Helaas was voor mij persoonlijk toen de credits rolde geen emotionele band ontstaan met de karakters waar ik de afgelopen 40 uur mee heb gespeeld. Iets dat toch wel zou moeten kunnen wanneer je een groep van verschillende karakters bij elkaar zet voor zo een lange speelduur.

Geen band, weinig discussie

Wat mij het meest op viel tijdens het spelen van Dragon Age – the Veilguard was hoe ik door de moties van het verhaal aan het klikken was, maar eigenlijk weinig gegrepen werd door wat er allemaal gebeurt. Er is weinig conflict binnen het team en wanneer deze er wel is wordt het redelijk snel opgelost voor mijn gevoel.

Het voelt allemaal erg aardig aan. Daar is op ze tijd niets mis mee, maar het voelt soms allemaal net wat te aardig, waar ik graag wat meer frictie binnen de groep had willen zien buiten de kleine momenten die we kregen. Echter bleef het allemaal gedurende de game vrij netjes, van discussies tot keuzes die je zelf mocht maken om het verhaal verder te brengen.

Gameplay

Waar tegenwoordig veel games enorm open wereld zijn was ik zelf wel blij met een iets meer lineair gevoel in Dragon Age – the Veilguard. Het verhaal is goed te doorlopen behalve een paar kleine irritatie punten zoals de portals om naar verschillende delen toe te gaan. De game begint qua gameplay dan ook erg strak, maar weet zichzelf eigenlijk erna nooit echt te ontwikkelen.

Dit betekent dat het mij op momenten op viel hoe vaak ik hetzelfde puzzeltje deed, of hoe vaak je dezelfde objecten moest vernietigen om door te gaan naar een volgend gedeelte. Het voelde aan het einde van de game vrij eentonig aan en stak eigenlijk nergens echt boven uit, een terugkerend thema toch wel voor mijn tijd met Dragon Age – the Veilguard. Waar de puzzels en vijanden vrijwel steeds hetzelfde zijn en je eigenlijk na een paar uur wel het kunstje weet. Mocht je dat kunstje geweldig vinden dan ga je zeker een goeie tijd beleven.

Grafisch

Grafisch is er eigenlijk weinig aan te merken op Dragon Age – the Veilguard. De game ziet er op momenten schitterend uit, zowel in-game als in cutscenes. Tijdens het spelen bleef de opmerking in mijn hoofd hangen dat eigenlijk de rest van de game tekort doet aan hoe grafisch mooi dit spel eruit ziet.

Eeuwig zonde want als de overige elementen als gameplay, puzzels en story ook maar iets het niveau van de grafische pracht aantikte, had ik heel anders deze review in elkaar geschreven. Het gebeurt namelijk niet meer vaak dat ik even stil sta in de game wereld en in me op neem hoe mooi en gelikt alles er uit ziet. Dit gebeurt in Dragon Age – the Veilguard op momenten wel en dat is zeker een pluspunt voor de game en het team!

Conclusie

Dragon Age – the Veilguard is een rare game dit jaar. Als het namelijk een paar jaar eerder was uitgekomen was het helemaal geweldig geweest. Helaas voor Dragon Age – the Veilguard komt het spel uit na games als Baldur’s Gate 3, Final Fantasy VII: Rebirth en Astro Bot. Zomaar een kleine greep aan games die allemaal iets toevoegt.

En wanneer je daar op gaat kijken voelt Dragon Age – the Veilguard opeens heel erg veilig. Het doet wat het moet doen, maar steekt eigenlijk nergens echt boven uit, behalve het grafische gedeelte. Je kunt zeker nog wel een goeie tijd hebben met deze game, het doet namelijk nooit echt iets fout, maar een game of the year zou het helaas nooit gaan worden.