PlayStation Portal kan nu ook games streamen via PlayStation Plus

De PlayStation Portal handheld/gadget van PlayStation krijgt vandaag een systeemupdate waardoor je er games mee kunt streamen vanaf PlayStation Plus. Sony rolt de update uit in een Beta, waardoor je op dit moment iets van 120 PS5 games kunt streamen als je een PlayStation Plus Premium abonnement hebt.

Tot op heden kon je met de PlayStation Portal enkel je eigen PlayStation 5 van een afstandje overnemen en dat werkt ontzettend goed. Sinds de handheld redelijk goed verkocht wordt en het zelfs Sony heeft verrast, krijgt de Portal aardige ondersteuning. Een van de veel gevraagde features is het streamen van games via PlayStation Plus zoals dat ook op PC en PS5 kan. De Portal kon dit niet. Ook niet als je je eigen PS5 overnam en vanuit daar games wilde streamen via Plus. Waarom niet? Dat is niet helemaal duidelijk, maar Sony heeft hier waarschijnlijk voor gekozen om de spelerservaring optimaal te houden. Stel je streamt een game via PlayStation Plus op je PS5, die je overneemt vanaf je Portal, heb je dus twee keer een vertraging. Daarom kan je nu vanaf je Portal gelijk games streamen via Plus Premium.

Dit doet het:

Op dit moment zijn er meer dan 120 verschillende PS5-titels die je kunt streamen waaronder Dave the Diver, Spider-Man: Miles Morales, Monster Hunter Rise, Ratchet & Clank: Rift Apart en meer. De games draaien op maximaal 1080P in 60FPS en alle DualSense features werken zoals je gewend bent. Ook de Cloud Storage van PS Plus werkt via deze feature.

Dit doet het (nu) niet op PlayStation Portal:

Omdat de feature begint als een Beta wilt Sony de stabiliteit zo goed als mogelijk garanderen. Daarom werken er een aantal features op dit moment niet. De beschikbaarheid van de features kan tijdens de Beta periode veranderen op basis van bevindingen van Sony en feedback van de spelers.

Game Trials en aangekochte games via de PlayStation Store kunnen niet gestreamd worden. PlayStation 3 en PlayStation 4 games kunnen op dit moment ook niet gestreamd worden. Sommige PS5 systeem features waaroder Party Voice Chat, de Create knop op de Portal, 3D audio, in-game aankopen en invites voor bepaalde games werken op dit moment nog niet.

Vanaf wanneer mag je er mee aan de slag? Vanaf vandaag, woensdag 20 november 2024! De update wordt gedurende de dag uitgerold.