Review: Mario & Luigi: Brothership

Mario & Luig: Brothership brengt ons de bekende broers weer. Deze keer dan ook weer in de bekende Mario RPG stijl. Turn based combat, quicktime events en veel tekst. heel veel tekst. En toch een mooie setting, opgepoetste looks en veel exploration.

Mario & Luigi: Brothership draait om het helpen van anderen. Niets nieuws voor Mario en Luigi. Dit keer bevinden de broers zich op Concordia, een land dat door vreemde omstandigheden is opgesplitst in verschillende eilanden. Dit heeft de onderlinge relaties enorm verstoord. Hier draait de game dan ook in grote lijnen om. Het gaat hier om verbondenheid, saamhorigheid, gezamelijke kracht. Dat zien we in het verhaal, maar ook de gameplay. Je zult gedurende de gehele game samenwerken met Luigi en de inwoners van Concordia om problemen op te lossen en de stukken land weer met elkaar te verbinden.

Varen, Varen , Varen

Dit is dan ook waar de grootste mechanic tevoorschijn komt. Mario en Luigi beginnen hun avontuur naar een nieuw eiland telkens op Shipshape eiland, een eiland dat, verassend genoeg, veel weg heeft van een schip. Op Shipshape island kies je welke routes je wil varen en kijk je welke eilanden je tegenkomt. In de praktijk wil dit zeggen dat je veel aan het wachten bent. Dit kan zo nu en dan vervelend zijn en is dan ook echt wel een van de minpunten van Mario & Luigi: Brothership. Gelukkig heeft Shipshape island veel te bieden in vormen van exploration. Naarmate je verder in de game komt en meer vaardigheden krijgt, kun je op Shipshape island meer stukken verkennen.

Traag op gang

De abilities en unlocks zijn helaas het volgende aspect van de game waarin we veel wachten en de boel maar traag op gang komt. Hoewel het hier weer om een Mario RPG draait, je bezig bent met levelen en stats, krijg je pas redelijk laat nieuwe abilities en unlocks. Dat kan er toe leiden dat je bepaalde punten aan het sparen bent zonder dat je weet wat het doel van deze punten is. Zelfs na een paar uur in de game is nog niet duidelijk waar deze punten voor dienen. Gelukkig komt het, wanneer het dan op gang is ook echt op gang en krijg je redelijk snel nieuwe mogelijkheden. Gelukkig, want dit is geen korte game. De meeste mensen zullen rond de dertig uur bezig zijn. Mario & Luigi: Brothership had ook wat korter gemogen, maar weet uiteindelijk toch een goede prestatie neer te zetten.

Pluspunten

Met de negatieve punten uit de weg, kunnen we dan eindelijk beginnen aan wat Mario & Luigi: Brothership zo goed maakt. Want dat is hier ook duidelijk het geval. Mario & Luiigi: Brothership is een uitstekende game en een waardige opvolger in de Mario RPG reeks. Met een sterk verhaal, enorm grappige woordgrapjes en Luigi momenten en een kleurrijke cast van nieuwe characters met allemaal hun eigen interessante designs die alleen een Mario game zo weet te verkopen., is dit absoluut een ster van een game.

De combat is als vanouds turn based met veel quicktime events die er voor zorgen dat je meer damage kunt doen of aanvallen kunt ontwijken. Daar krijg je later meer abilities bij die meerdere vijanden tegelijk kunnen aanvallen, bepaalde guards kunnen breken of gewoon meer damage kunnen doen. Ook in het verkennen van de eilanden krijg je nieuwe abilities die andere bewegingen mogelijk maken en je toegang geven tot nieuwe gebieden. Maar het mooiste hier: Luigi Logic. Luigi zal zo nu en dan met een ingeving komen die kan leiden tot enorm grappige situaties. Zo komt het zelfs voor dat Luigi zijn logica in een boss fight weet toe te passen om tijdens een gevecht plots nieuwe manieren van damage doen te ontdekken. Dit zorgt voor variatie in de fights en weet bepaalde gevechten uniek te maken.

Daarnaast blijft Luigi natuurlijk zijn klunzige zelf. Wanneer Mairo en Luigi een kanon gebruiken om een ander eiland te bezoeken, zal Luigi vaak verkeerd landen. Dit zijn de typische Luigi momenten die we in de rest van de serie hebben gezien. Dat maakt ze grappig en herkenbaar. Gelukkig gaat ook dit niet te lang door. Luigi zal geduende Mario & Luigi: Brothership leren van zijn fouten en zal zo betere landingen maken.

Concordia

Verkennen van omgevingen is altijd een van de beste onderdelen van een Mario game.. Dat zit ook deze keer weer helemaal goed. Concordia is prachtig, kleurrijk en weet met de introductie van elk nieuw eiland weer variatie te bieden. Dit komt deels door de nieuwe artstyle, maar ook deels door de manier waarop de character sprites soms 2D lijken tegenover de prachtige 3D achtergronden. Tijdens het verkennen zul je natuurlijk weer een hoop side quests krijgen en verzamel je sprite bulbs. Tijdens beide activiteiten zul je soms stukjes platforming tegen komen die op Brothership wijze leuke twists en uitdagingen bieden. Met de Luigi logic knop zal Luigi je daarin helpen.

Tot slot: Mario & Luigi: Brothership

Mario & Luigi: Brothership is een waardige opvolger in de Mario RPG reeks die hier en daar wat tekortkomingen heeft die deels komen door de inmiddels toch wel heel erg oude Nintendo Switch hardware. Zo komen frame rate dips helaas vaker voor. Vooral tijdens de minigames waarin je snelle combos moet maken. Dit kan het ontzettend moeilijk maken. Deze minigames zitten dan ook in meervoud in Mario & Luigi: Brothership. Deze zijn natuurlijk optional.

In de combat valt het gelukkig mee. Ook tijdens het doen van de speciale moves die soms wat moeilijk zijn, maar enorm veel damage doen. De combat is dan ook gelijk een van de sterkste punten van de game met veel verschillende enemies en uitdagende boss fights.

Dit is zeker geen perfecte game, maar met de kleurrijke omgevingen, sterke soundtrack, flinke dosis humor en ijzersterke combat is dit zeker een van de betere Mario games. Laat het dan ook net zo zijn dat de game op het moment van schrijven is afgeprijsd. Iets wat Nintendo zelden doet met nieuwe games. Eeen perfect moment om in te stappen en Brothership aan de verzameling toe te voegen.

Met een goede 30-35 uur aan playtime ga je dan ook zeker geen spijt krijgen van de uitgave.