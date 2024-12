Gespeeld: Stellar Blade x NieR (DLC)

Stellar Blade is een sterke actiegame vanuit ontwikkelaar SHIFTUP. Deze Koreaanse ontwikkelaar bracht een unieke setting, tof character design en vloeiende combat samen en onze redactie was fan! Waar onze redactie ook fan van is, zijn de NieR games. Wat gebeurd er als je deze 2 combineert? Heel veel boo.. outfits, toffe outfits!

Deze DLC brengt niet per direct meer gameplay of een nieuwe story. Het is een quality-of-life patch die samengevoegd is met een toffe samenwerking tussen NieR en Stellar Blade. Die DLC, waarmee je de cosmetics vrij kan spelen, kost een tientje. De rest van deze patch is gratis voor alle spelers! Laten we even kijken naar wat je kan verwachten!

2B en de gang

Om de NieR skins vrij te spelen, zal je Emil’s shop moeten vinden. Deze is op meerdere plekken in de Wasteland te zien. Hoe herken je Emil? Buiten z’n karakteristieke hoofd, rijdt hij met zijn wagentje je bijna van je sokken af. Je kan Emil stoppen door hem te raken met je zwaard of je drone kanon. Vervolgens krijg je een cutscene en daarna kan je jouw skins, hairlines en skins voor je companions kopen. Alhoewel, dit gaat niet zomaar! Je zal Tears moeten verzamelen door de wereld. Op deze manier stimuleert de game je om de game nog eens door te spelen, of om op je save terug te gaan naar oude gebieden. Wat ik persoonlijk best een toffe manier vind om dit te verweven in je game. Deze outfits en hairstyles zien er top uit en laten zien hoe de Stellar Blade esthetiek enorm goed past bij die van NieR.

Photo mode

Stellar Blade heeft ook een quality-of-life update gekregen, gelijktijdig aan de NieR DLC. Deze is uiteraard volledig gratis en brengt een aantal nieuwe elementen zoals Photo Mode, die enorm tof werkt. Deze heeft verschillende filters en aardig veel vrijheid. Uiteindelijk is een foto modus ook gewoon precies dat, een manier om toffe foto’s te maken. De creatievelingen gaan helemaal los ermee. Reddit en andere fora staan in ieder geval vol met de meest toffe, of vulgaire, foto’s. Toch wel leuk hoe verschillende facetten uit een game de community samenbrengen om allemaal te kijken naar lichaamsverhoudingen in verschillende poses. Daarnaast voegt de game nog een collection challenge toe. Deze challenge komt in de vorm van de Photography Club, waar je een smartphone tevoorschijn haalt en toffe selfies moet maken op verschillende plekken. Door de wereld zijn er bijvoorbeeld graffiti kunstwerkjes geplaatst. Maak een foto met deze werkjes en je krijgt toffe cosmetics ervoor terug. Al met al is deze patch tof, maar het tofste is nog wel te halen voor de PS5 Pro spelers…

Voor de pro’s

De Playstation 5 pro is middels uit en Stellar Blade heeft hier een update voor gekregen. Deze update is gewoonweg fantastisch. De game maakt goed gebruik van PSSR, loopt botersoepel en is haarscherp. De game heeft meerdere grafische modi beschikbaar nu, met 2 Pro modi. Eentje daarvan gooit de framerate naar 120fps, terwijl de ander rond de 50-60fps zit met de beste graphics die de game te bieden heeft. We konden het zelf niet beter verwoorden dan de jongens van Digital Foundry, maar zijn het er absoluut mee eens dat deze game stellar is op de PlayStation 5 Pro.

Verdict

Stellar Blade haar nieuwste patch zet Eve in het beste daglicht op meerdere manieren. Voor 10 Euro heb je toffe cosmetics, die vastzitten aan een leuke challenge. Daarnaast krijgen de niet NieR fans gewoon een goede quality-of-life patch die Stellar Blade omhoog tilt naar een nóg betere game. De Pro modi zijn fantastisch en de foto modi mogen er zeer zeker ook zijn. Wel hoop ik nog een daadwerkelijke story/ area DLC te krijgen in de toekomst, de game verdient meer content en wij ook!