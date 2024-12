intheSpotlight: 2024 door de ogen van Malvin

Het is alweer tijd voor de feestdagen en dat betekend dat wij iets leuks gaan doen bij intheGame. Dit jaar willen we het iets persoonlijker aanpakken en onze redactie in de spotlight zetten. We staan allemaal te popelen om je meer te vertellen over onze intheGame ervaringen van 2024. Ik trap hem zelf af en vertel jullie graag over mijn jaar in gaming, media en evenementen!

Mijn rol binnen intheGame brengt mij op veel verschillende plekken, zowel digitaal als in het dagelijks leven. Zo bezoek ik evenementen als interviewer, fotograaf en cameraman, maar mag ik mezelf ook verliezen in de digitale werelden die ontwikkelaars voor ons klaarstomen. Of, verdiep ik mijzelf in de nieuwste hardware. Poah, ik doe dit middels al jaren en met heel veel plezier. Dus om nu eens op digitaal papier terug te denken aan wat het afgelopen jaar allemaal gespeeld heeft binnen intheGame, vind ik enorm tof.

Mijn itG highlight

Er zijn ieder jaar zoveel hoogtepunten binnen de redactie. Maar, dit jaar heb ik er eigenlijk 2, die met het hoofd er bovenuit steken. De eerste die ik hierin wil benoemen is onze nieuwe huisstijl. Waar we van ons oude oranje logo een hele andere kant op zijn gegaan. Dave en ik hebben dit met trots op mogen zetten, met veel input van de redactie. En het werpt z’n vruchten af, je ziet het overal terugkomen; onze website, socials en ook de stickers die we rond heel Gamescom geplakt hebben.

Ga ik terugdenken aan een specifieke highlight, dan is dat voor mij toch wel het interview met Jeff Ward tijdens Comic, Film & Manga Fest Rotterdam. Jeff Ward speelt de rol van Buggy in the One Piece Live Action serie op Netflix. Als levenslang One Piece fanaat, was het voor mij een droom die uit kwam om zo’n interview te mogen doen. We zijn ons dit jaar meer gaan richten op media en dat werpt op deze manier enorm zijn vruchten af.

Mijn favoriete event

Alhoewel ik jaarlijks wat evenementen mag bezoeken, blijft Gamescom toch ieder jaar weer mijn hoogtepunt. Dit voelt als thuiskomen, je sloffen aandoen en relaxen in je comfortzone. Niet dat Gamescom nu echt relaxen is, want het is ieder jaar rennen, regelen en aanpoten. Maar dit jaar was een speciale voor mij. Samen met Joel, Jordy, Dave en Daniël hebben we echt alles gegeven om onze productiekwaliteit 5 trede naar boven te brengen. We hebben meer interviews dan ooit gedaan, mega veel games bezocht en gespeeld, hardware getest en natuurlijk veel plezier gehad met elkaar. Alles aan de Gamescom van 2024 voelde voor mij als een fever dream en ik zal dit jaar dan ook koesteren. Als ik dan terugkijk naar dat nerveuze jongetje, dat in 2016 voor de eerste keer Gamescom bezocht en nog totaal geen benul had over hoe hij moest interviewen, netwerken en what not, dan ben ik trots op mezelf! Natuurlijk niet alleen op mezelf, maar eigenlijk op de hele redactie, wat zijn we gegroeid!

Media of the year

Het zal voor velen geen verrassing zijn, maar mijn favoriete media product van dit jaar is toch wel The Penguin. Ik heb veel series, films en anime gezien maar geen enkel stukje media heeft mij zo gepakt. Dan moet ik benoemen, dat One Piece het beter doet dan ooit en dat ik ook in veel oudere series gedoken ben. Maar niks tipt aan dat wankel lopende mannetje met de naam Oswald. Deze serie laat zien dat filmkwaliteit in een serie gewoon mogelijk is, met strak schrijfwerk erbij en een sterke cast. Dave en ik zijn het dan ook niet vaak eens over dit soort topics, maar hier konden we elkaar helemaal vinden.

Game of the year

Ik heb in 2024 veel games gespeeld, ergens ook wel logisch natuurlijk. Alhoewel ik me momenteel enorm vermaak met Black Ops 6, Baldur’s Gate 3 en Stellar Blade op dit moment, is er maar 1 game die ik dit jaar gespeeld heb en die eruit springt voor mij. Dan hebben we het over Silent Hill 2. Deze remake heeft alles dat je wilt en alhoewel ik het origineel nooit uit heb gespeeld, voelde ik die nostalgie wel echt. Silent Hill 2 is poëtisch qua storytelling, angstaanjagend qua sfeer en visuals en brengt ons het beste sound design dat we in jaren hebben mogen meemaken. Het is een titel die mijn goblin gamer brain verovert heeft, in ieder geval dit jaar!

Natuurlijk zijn er een boel titels die mij bevielen en die in 2024 uit zijn gekomen. Zo was ik verliefd op Shadow of the Erdtree, Elden Ring’s eerste DLC. Dit nieuwe gebied was weer zo adembenemend als de base game en de boss fights waren top. Stellar Blade bracht mij zoveel plezier dat ik momenteel in een tweede playthrough zit, Black Myth bracht me toffe actie in een leipe setting en ook Helldivers 2 bracht enorm veel grappige gameplay momenten.

Op naar 2025

Komend jaar wordt weer een sterk jaar en dat begint al in februari met Kingdom Come Deliverance 2, Monster Hunter: Wilds, Assassin’s Creed: Shadows en Avowed. Mijn RPG hartje gaat het die maand echt begeven, want dit zijn allemaal titels waar ik enorm naar uit kijk. Dit jaar heb ik met Joel samen enorm veel tijd en aandacht besteed aan onze hardware branche en dat kunnen we hopelijk blijven uitbreiden in 2025. Daarnaast hoop ik samen met de rest natuurlijk enorm veel events te mogen bezoeken. Het enige dat ik jullie kan meegeven is: Blijft ons in de gaten houden voor coole shit!