My First Gran Turismo gratis te spelen vanaf 6 december 2024

Je zou denken dat het gaat om een kindervariant van de Simulatie-racer, maar dat is het helemaal niet. Het is namelijk meer een Prologue-uitvoering, of een heel erg uitgeklede versie van Gran Turismo 7. Dan hebben we het uiteraard over My first Gran Turismo, die vanaf 6 december voor alle PlayStation 5 spelers gratis speelbaar is.

My First Gran Turismo is een free-to-play race-game die vanaf eind deze week verkrijgbaar is voor de PlayStation 5 via de PlayStation Store. Je zou deze game het beste kunnen zien als een veredelde demo die je misschien doet denken aan de Prologue uitvoering van eerdere Gran Turismo titels, maar dan nog iets meer compact. Het is, waar het op lijkt, in ieder geval een game die is gebouwd op de fundering van Gran Turismo 7 en exact hetzelfde zou moeten spelen. Het lijkt er ook op dat je vanuit het menu direct meer informatie kunt krijgen over Gran Turismo 7, wat het idee van een demo nog meer versterkt.

Zo te zien gaat My First Gran Turismo je wel een redelijk goed beeld geven over wat de franchise inhoudt en specifiek of Gran Turismo 7 op de PlayStation 5 een race game is die jij interessant gaat vinden. Het heeft een License Centre vergelijkbaar met die uit GT7, waarin je echt leert hoe je de game moet spelen, met tijdig remmen, gas loslaten en het nemen van bochten. Het heeft een Music Rally mode waarin je rijdt op een soundtrack, standaard races en Time Trials. In totaal zijn er 18 verschillende auto’s vrij te spelen.

Heb jij Gran Turismo 7 al gespeeld op de PlayStation 5, dan is er ongetwijfeld niets nieuws te vinden in deze compacte GT ervaring. Alhoewel het je een beeld geeft van de gameplay uit Gran Turismo is het zevende deel veel meer dan slechts de races en de License Centre. Het is een digitale chill plek voor auto-liefhebbers, zoals je kunt lezen in onze oorspronkelijk review.