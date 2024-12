XDefiant gaat permanent offline vanaf juni 2025

XDefiant, de arcade-shooter van Ubisoft die het op moest nemen tegen Call of Duty gaat offline vanaf 3 juni 2025. Vanaf nu kunnen nieuwe spelers zich al niet meer aanmelden voor de game. Het nieuws omtrent deze moeilijke keuze wordt gedeeld door de Executive Producer via Social Media.

Mark Rubin, ex-Call of Duty ontwikkelaar en nu Executive Producer van XDefiant bij Ubisoft deelt via Social Media dat vanaf nu de deuren tot XDefiant al worden gesloten voor nieuwe spelers. De game kan niet meer gedownload worden en je kunt je niet meer registreren voor een nieuw account. De servers van de game blijven actief tot 3 juni 2025. Het team achter de free-to-play shooter is wel nog van plan om de content van Season 3 uit te brengen de komende 6 maanden, maar dit zou zomaar nog geschrapt kunnen worden.

Fans die de Founders Edition hebben aangeschaft krijgen een volledige teruggave van hun uitgegeven bedrag. Ook de spelers die de laatste 30 dagen een aankoop hebben gedaan in de digitale winkel van de game komen in aanmerking voor terugbetaling op deze aankopen. Al deze aankopen worden automatisch vergoed en zullen binnen 8 weken volledig verwerkt moeten zijn. Ubisoft zegt niks over aankopen die langer dan een maand geleden zijn gedaan, al zou je hier altijd een ticket voor kunnen openen via Ubisoft Support.

Het einde van XDefiant

De gratis shooter van Ubisoft zou een antwoord moeten zijn op Call of Duty. De shooter verscheen zonder SBMM (Skill Based Matchmaking), iets waar Call of Duty spelers al jaren moeite mee hebben. Ubisoft’s shooter haalde nooit de nummers die het zou moeten halen en dit heeft er alles mee te maken dat de shooter lang niet zo verfijnd was als anderen op de markt. Vooral op consoles voelde het nooit helemaal lekker aan. Enorm zonde, want de game heeft een heel interessant concept en leent allerlei elementen uit andere Ubisoft games die de game nog jaren aan content hadden kunnen voorzien,. Helaas kwam de shooter na de trage start niet echt van de grond en is Ubisoft nu al weer bereid om het definitief onder de grond te stoppen.

