Intergalactic: The Heretic Project is de nieuwe Naughty Dog IP

Er gingen al jaren geruchten over een nieuwe IP uit de handen van Naughty Dog. Na de geweldige avonturen met Nathan Drake in Uncharted en de ontzettend rauwe, maar diepgaande verhalen van The Last of Us werd het tijd voor wat nieuws. Tijdens The Game Awards van 2024 kregen we eindelijk een eerste trailer van Naughty Dog hun nieuwe Scifi IP Intergalactic: The Heretic Project.

In Intergalactic: The Heretic Project spelen we met Jordan A. Mun een bounty hunter die gestrand is op Sempiria, een verre planeet waarvan er al 100 de jaren geen contact meer is geweest met de beschaafde wereld. Jij zal als Jordan al je skills moeten gebruiken om al eerste in 600 jaar de ruimte in te kunnen trekken.

De game heeft een unieke mix van science fiction, retro 80 ‘s/90 ’s esthetiek met de geweldig mooie facial animations en graphics die we gewend zijn van Naughty Dog, De game wordt ontwikkeld voor PlayStation 5 en speelt zich duizenden jaren in de toekomst af, ondanks dat veel van de techniek zeer retro en vertrouwd voelt. In de game zullen we nieuwe gezichten zien, maar ook oude veteranen zoals Troy Baker die (een tot dusver onbekende rol) speelt in de game. Ook zien we een foto Kumail Nanjiani die ook een rol zal vertolken in de game.

Aan het eind van de aankondiging zien we een eerste tease naar de combat wat er op lijkt dat we action-adventure scifi combat mogen verwachten met een uniek lichtzwaard. Er gaan ook al langer geruchten dat deze game inspiratie zou nemen van From Software games en een meer open opzet zou krijgen dan dat we voorheen gewend zijn van Naughty Dog.

Bekijk de trailer van Intergalactic: The Heretic Project

The Heretic Prophet is the newest franchise in development for the PlayStation 5 console from Naughty Dog, the studio behind acclaimed series like The Last of Us and UNCHARTED. Set thousands of years in the future, Intergalactic puts players into the role of Jordan A. Mun, a dangerous bounty hunter who ends up stranded on Sempiria – a distant planet whose communication with the outside universe went dark hundreds of years ago. Jordan will have to use all her skills and wits if she hopes to be the first person in over 600 years to leave its orbit.

– Naughty Dog

