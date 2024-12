Mafia: The Old Country verschijnt zomer 2025

De Mafia franchise is al sinds dat ik een klein mannetje was niet meer weg te denken uit mijn top 10 gaming franchises, en na een ietwat teleurstellende Mafia 3 en een geweldige Mafia Definitive editie gaan we nu weer 100% terug naar de Cosa Nostra van weleer.

In de trailer die Hangar 13 tijdens The Game Awards heeft gedropt zien we dan ook het oude Sicilië van de 1900 ‘s. Zoals de naam van de game al doet vermoeden gaan we terug naar The Old Country en zien we de origine van de bekende Mafia familie. Tijdens de trailer zien we ons hoofdpersonage een inwijding krijgen in de criminele inner circle.

De trailer van Mafia: The Old Country

In de trailer zien we een heerlijke Mafia sfeer van oudscher, waar je een oath moet aangaan met je familie en dat betekent tot het uiterste gaan. In de trailer zien we een aantal snippets van gameplay waar je met je mes, guns en vuisten het gevecht aangaat in een game die er visueel prachtig uit ziet.

