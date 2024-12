Nieuwe Borderlands 4 trailer getoond tijdens The Game Awards

Borderlands gaat middels al een paar games, spin-offs en een film mee. Wij genoten enorm van de eerste 2 delen en van Tiny Tina’s spin-off titel. Dit vierde deel in de main line serie krijgt nu een tweede trailer, na de onthulling van een tijdje terug!

We kennen de formule inmiddels wel; Amerikaanse humor, chaotische combat, immens veel loot en constante stressen om welk wapen 0.1% betere stats heeft. Maar, het is een formule die voor veel mensen heel leuk is, hoe kan dat ook niet met een constante dopamine boost en beloningen die je om de oren vliegen. We zien nieuwe Vault Hunters en een boel bekende designs. de mega getekende stijl lijkt nu realistischer te zijn, check ’t zelf in de trailer hier beneden:

”Borderlands 4 is a mayhem-fueled looter shooter, jam-packed with billions of weapons, outrageous enemies, and intense co-op action. Break free from a dangerous hidden planet as one of four new badass Vault Hunters. Coming 2025.” Klinkt goed? Laat het ons weten in de reacties hier beneden! Uiteraard, zoals je van ons gewend bent, kan je nog meer Borderlands 4 nieuws verwachten in de komende maanden!