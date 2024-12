Onimusha: Way of the Sword aangekondigd voor 2026

Jawel! Tijdens The Game Awards 2024 heeft Capcom een nieuwe Onimusha aangekondigd. We moeten er wel nog een tijdje op wachten, want de game verschijnt pas in 2026. Check hier in ieder geval alvast de eerste gameplay beelden.

Onimusha is terug van weg geweest. De legendarische PlayStation 2 games keerde heel even terug op de PlayStation 4 in de vorm van een remaster. Deze deed het niet heel geweldig en even waren we bang dat dit het einde zou zijn voor deze franchise. Gelukkig is dit niet het geval en brengen de geweldenaren van Capcom de legendarische franchise terug naar de consoles en PC in 2026.

In Onimusha: Way of the Sword spelen we een jonge samurai met aan de ene hand een katana, maar ook de Oni-gauntlet. De game speelt zich af in het vroege Edo tijdperk waarin Kyoto wordt getransformeerd tot een helachtige plek door de vertoning van monsters genaamd de Genma.

Voor de rest weten we nog vrij weinig over de nieuwe Onimusha. We moeten er ook nog langer dan een jaar op wachten. dus het zal waarschijnlijk nog een tijdje duren voordat we meer informatie krijgen over het nieuwe deel.