Van de makers van Sifu komt SloClap met hun nieuwe fast-paced voetbal game genaamd Rematch, aangekondigd op The Game Awards 2024. Een 5v5 game die lijkt op een kruising tussen Rocket League, EA FC Pro Clubs, FIFA Street en de animatie serie Galactic Football.

Voetbal is een sport die door veel mensen ter wereld uitgeoefend wordt. Een combinatie van beweging, snelheid en kracht zorgt ervoor dat de beste vijand wint. Deze drie aspecten worden amplified in de nieuwe game Rematch, voornamelijk omdat het korte maar snelle potjes zijn.

Voetbal zonder regels

Rematch speelt zich af in kleurrijke “virtuele reality arenas”. De game gooit de traditionele regels van voetbal uit het raam en sluit het veld af met muren en één plafond. Tackles en buitenspel is ook niet aanwezig in deze game, hierdoor krijg je een potje voetbal waarbij alles kan en mag op een zeer hoog tempo.

Spelers besturen één karakter in third-person mode in een team. Zonder toegewijde posities (buiten de keeper) speel jij dus als een speler die zich aanpast aan de situaties in alle hoeken en gaten van het veld. Speel als aanvaller in één aanval en verdediger in de volgende, geen potje is hetzelfde.

Multiplayer gefocussed

Rematch is volledig gebaseerd op het samenspel van spelers. Dit betekent dat de game dus echt een online game is die je niet zonder anderen mensen kunt spelen. Dit brengt z’n voor- en nadelen met zich mee. De gameplay heeft een nadruk op precizie en respons wat uitgebalanceerd wordt voor een eerlijke competitieve belevenis.

Het spel heeft geen echte skill level maar de moeilijkheid wordt bepaald door hoe goed een speler de mechanics van de game kent. Kijk hierbij bijvoorbeeld naar Rocket League mechanics waarbij de hogere rank spelers een betere mechanische understanding hebben van de game.

Live-service met updates

De game zal buiten de flagship 5v5 mode ook andere game modes bevatten die de studio “Quickplay” modes noemt. Ook zal Rematch mee doen met het seizoen en seasonal content toevoegen wanneer het nodig is, zoals bijvoorbeeld de feestdagen. Natuurlijk kan de speler zich ook customizen met cosmetics, dat betekent dat er ergens ook wel micro-transactions te verwachten zijn.

Beta toegang

Rematch gaat in de zomer van 2025 beschikbaar worden voor current-gen consoles én PC. SloClap houdt namelijk ook een closed beta voor de game waar jij je voor kunt inschrijven. Schrijf je snel in want de invites worden uitgestuurd op een “First come, first serve” basis. Via deze website schrijf jij je in voor de beta!

Bekijk ook onze andere artikels omtrent aankondigingen van The Game Awards, zoals bijvoorbeeld The Witcher 4 aankondiging!