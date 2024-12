Tekken 8 voegt Clive Rosfield toe

We wisten al een tijd dat tijdens de Video Game Awards er een nieuw karakter zou worden toegevoegd aan het rooster van speelbare personages in Tekken 8. Het is nu bekend gemaakt dat dit niemand minder is dan Clive Rosfield van Final Fantasy XVI!

Tekken 8 is het meest recente deel uit de iconische fighter game van Bandai Namco en voegt telkens nieuwe karakters toe om het rooster uit te breiden. Nu is dus ook bekend dat Clive Rosfield het team aan fighters mag gaan versterken en het op mag gaan nemen tegen karakters als Jin en Heihachi.

Tekken 8

Het nieuwste deel in de franchise, Tekken 8, is best een succesverhaal te noemen en wordt door fans van de serie gezien als een return to form. Het spel heeft dit ook mogen bekronen door tijdens de Video Game Awards de award binnen te slepen voor beste fighting game van 2024! Het spel is volledig in Unreal Engine 5 gemaakt en ziet er schitterend uit. Er is ook veel werk besteed aan de karaktermodellen en aan de gehele grafische vormgeving van het spel. Dit maakt Tekken 8 de beste ervaring tot nu toe!

Clive Rosfield

De tijd is dus aangebroken voor Clive Rosfield om zich in het gevecht te storten tegen andere karakters uit de serie. De main karakter van Final Fantasy XVI heeft een gameplay trailer gekregen waarin wordt ingegaan op zijn move set.

Naast het karakter wordt er ook een nieuw level toegevoegd aan het spel: ‘Phoenix Gate’. Spelers van Final Fantasy XVI zullen deze locatie zeker nog wel herkennen, aangezien het een belangrijk moment is voor het karakter Clive en het gehele loop van zijn verhaal. Ook zullen er Eikons in het level worden ingezet om de algehele sfeer van het spel nog hoger te krijgen.

Tekken en Final Fantasy

Het is niet de eerste keer dat een Final Fantasy karakter toegevoegd wordt aan de Tekken franchise. En toch is de toevoeging van Clive bijzonder te noemen, daar waar fans van Final Fantasy wellicht een heel ander karakter in gedachten hadden.

Noctis

Wanneer we kijken naar eerdere Tekken games is het karakter Noctis, van Final Fantasy XV, ook al eens toegevoegd. Dit karakter werd in 2017 aangekondigd. Het is nu dus aan Clive om dit stokje over te nemen voor in de toekomst!

Tifa

Wanneer gamers aan fighters denken in het Final Fantasy universum kom je eigenlijk vrij snel bij het karakter Tifa uit van Final Fantasy VII. Dit karakter haar wapen zijn de vuisten die gebruikt worden samen met het voetenwerk. Veel fans van deze spellen hadden dan ook verwacht dat het nu eindelijk de tijd was voor Tifa om toegevoegd te worden aan het spel. Maar hier is dus nog zeker geen sprake van!