Review: HyperX Rise 75 Mechanical Keyboard

Toetsenborden vliegen je om de oren tegenwoordig. Je kan ze tot de kleinste details custom krijgen, of je koopt ze pre-build. Er zijn veel kleinere merken zoals Gamakay of Keychron die custom keyboards aanbieden met hoge prijs-kwaliteit verhouding. Dus de vraag is dan ook: Hoe blijven grotere merken zoals HyperX up-to-date met deze trends? De Rise 75 is het nieuwe voorbeeld hierin en laat zien dat HyperX niet van plan is om achter te blijven.

Zoals ik al zei is de toetsenbord markt gesatureerd aan het worden. Je hebt zoveel verschillende smaken tegenwoordig, van magnetische switches die megasnel reageren tot aan custom keycaps met verschillende profielen in hoogte, border radius en noem het maar op. Sommige toetsenborden komen zelfs pre-lubed, waardoor ze enorm creamy klinken. Daar komt de HyperX Rise 75 mee de markt op. Een pre-lubed mechanisch toetsenbord met de keuze tussen lineaire en clicky switches, een gasket mount omhulsel en volledig aanpasbaar. Dit toetsenbord is voor verschillende doeleinden toepasbaar, laten we daar even wat dieper naar kijken.

Features van de Rise 75

De HyperX Rise collectie is in meerdere maten verkrijgbaar. Ik review voor jullie de 75% variant. Deze heeft geen numpad, maar behoudt wel de F-toetsen. Er is hier gekozen voor een unieke indeling. Zo zitten rechts een aantal extra buttons die 60% toetsenborden niet hebben. Hieronder valt de Home, PG UP en PG DN. Wanneer je jouw FN toets gebruikt, kan je ook de delete knop en printscreen knop gebruiken. Wat ik persoonlijk een lastige keuze vindt, gezien ik zelf de delete knop het meest gebruik van alles. Buiten dat is de indeling top. Rechtsboven vind je een volumeknop, deze draaiknop voelt stevig en doet wat ‘ie moet doen. Verder heeft het toetsenbord instelbare RGB met de NGENUITY software, Double Shot PBT keycaps, een gasket mount en pre-lubed switches.

Het toetsenbord is hot-swappable, wat betekend dat je de switches per key kan veranderen. Vind jij een clicky spatiebalk fijn? No problemo! Ook zit er een ambient light sensor in, die kan bepalen hoe fel jouw backlighting moet zijn gedurende de dag. En, in de software kan je 10 profielen opslaan!

Bouwkwaliteit & design

Wat direct opvalt, is hoe stevig de Rise 75 is. De verwisselbare top plates zijn van stevig materiaal en ook de mount zelf is van hoge kwaliteit plastic. Ook heeft HyperX aandacht besteed aan de stevigheid van de keys en switches, waardoor je niet de wobbelige krijgt dat goedkopere toetsenborden hebben. Alles aan dit model voelt stevig, tot aan de core.

Gaan we kijken naar design, dan vallen een aantal dingen op. Sowieso is het een clean uitziend toetsenbord met een zuivere lay-out. Ook is de RGB aan zowel de zijkanten als onder je toetsen heel goed geïmplementeerd. Maar, HyperX gaat net dat stapje verder en voegt verwisselbare topplates toe. Hiermee kan je de plates veranderen van kleur. Alhoewel er nu gelimiteerde opties beschikbaar zijn (zwart, marineblauw en wit), gaan wij er vanuit dat HyperX uiteindelijk meer opties te bieden heeft, misschien met wat toffe samenwerkingen! Ook zitten er rechts aluminium magneetjes, waar je het HyperX logo uit kan wisselen voor leuke designs die je los kan kopen.

De Rise 75 is op gebied van design en bouwkwaliteit van de bovenste plank. Er is oprecht weinig tot niets aan te merken op beide aspecten. Als ik dan een klein puntje van kritiek zou mogen geven, dan is het dat ik de PBT keycaps iets te glad vindt, maar dat is dan ook weer persoonlijke smaak. En, ik had het toetsenbord graag iets ergonomischer gezien, de curve is voor mij iets te hoog.

Typen & performance

Het model dat HyperX ons gestuurd heeft, bevat Lineaire Red switches. Dit betekend; soepel, snel, weinig feedback en een naadloze game ervaring. Niets is ook minder waar, het typen op dit bord is fantastisch en ook de gaming performance mag er wezen. De pre-lubed keycaps zorgen voor een enorm lekkere geluid, maar ook een fijne ervaring als het op typen aankomt. Deze review is dan ook met plezier getypt! Tijdens het gamen merk ik weinig tot geen latency en dan heb ik echt wel games als Rainbow Six Siege en Black Ops 6 gespeeld ermee. Vergelijk ik dit met mijn Gamakay TK68, dan is de HyperX overduidelijk de betere.

Voor degenen die dit belangrijk vinden, het toetsenbord is muisstil. De toetsen zitten op 19mm van elkaar af, wat een acceptabele ruimte is voor de meeste mensen, evenals voor mezelf. Last but not least, het gewicht dat je moet zetten om de toetsen in te drukken is minimaal. Dat is uiteraard heel persoonlijk, maar voor mij is dat hemels.

Software & extra’s

De HyperX NGENUITY software is een mixed bag voor mij. De software is op zichzelf makkelijk in gebruik, maar ik had graag wat meer opties gezien. Dit viel mij vooral op tijdens het testen van de Quadcast 2, die review verschijnt nog. Maar ook bij de Rise 75 merkte ik op dat de features minimaal zijn. Er zijn wat presets en hier kan je mee spelen, maar dit had van mij uitgebreider gemogen. Er zijn verder geen manieren om je polling rate aan te passen. De gaming mode is wel aanwezig, deze mode haalt keyboard shortcuts zoals ALT+F4 tijdelijk eruit, zodat je ongestoord kan gamen.

Verdict

De HyperX Alloy Rise 75 is een toetsenbord dat eigenlijk niks fout doet en ook niks exceptioneel goed. Alhoewel, de performance en typervaring van dit bord zijn fenomenaal goed. HyperX weet na jaren ervaring precies wat gamers en E-Sporters willen en dat zie je in zo goed als ieder product weer terug. Het toetsenbord is stevig, heeft een lekker strak ontwerp, typt goed en is volledig aanpasbaar. Mijn vraag zou zijn: Wat wil je nog meer? Buiten wat kleine puntjes kan ik dit toetsenbord dus ook aan iedereen aanraden, vooral als je als in de HyperX omgeving zit met de rest van je gear.