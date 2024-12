intheSpotlight: 2024 door de ogen van Joel

Het jaar zit er bijna op en horen we “Is het alweer bijna Kerst?” of “Wat gaat de tijd snel, joh!” maar al te vaak de afgelopen dagen. Ook komt het momentje “terugblikken” ook weer kijken en hebben we onlangs wel ieders Spotify Wrapped gezien op Social Media. Ook ik blik eventjes terug op een fantastisch jaar met games, technologie en events als deel van intheGame.

Dat ik deel uit mag maken van de website en het team intheGame, is leuk en soms wel echt een blessing. Van de nieuwe mijlpalen die we behalen en ongevaren wateren die wij als team ontdekken geeft ons iedere keer weer een nieuwe ervaring en herinnering. Vooral het laatste maakt het zo leuk om in deze positie te staan en daar ben ik iedere dag dankbaar voor.

Natuurlijk zijn er een aantal items die mij iets meer bijstaan dan de rest. Zo wilde ik óók deze even benoemen!

Mijn intheGame highlight

Als redacteur maar al twee jaar PR heb ik al veel mensen gesproken, contacten gelegd maar ook vrienden gemaakt. Dit jaar staat er één item wel echt bovenaan waar ik het meest trots op ben maar ook vereerd om te gedaan te mogen hebben.

Zo kijken we even terug naar mijn gesprek met Asetek SimSports, waarbij ik André Eriksen heb mogen spreken over het racen in de echte wereld en meer. Omdat ik een fan ben van motorsport, van twee tot en met 1 miljoen wielen, hoort simracing daar natuurlijk ook bij.

Om de CEO van een van de grootste simracing bedrijven buiten Fanatec en MOZA te mogen spreken was zeker een eer. Het was bijvoorbeeld leuk om hun perspectief te horen op de industrie en aanpak van het designen van producten omdat zij zelf competitief zijn in de motorsport. Ook hebben ze zelfs een LMP3 auto waar de zoon van André in strijd en dit jaar de titel heeft gewonnen.

Natuurlijk kun je het hele artikel hier teruglezen!

Mijn favoriete event met intheGame

Net zoals iedereen binnen intheGame is mijn favoriete event wat wij jaarlijks mogen meemaken toch wel Gamescom. Het is altijd een dubbel gevoel maar in een positief jasje. Aan een kant is het nostalgie omdat we er al zovaak zijn geweest en zoveel dingen hebben gezien maar tegelijkertijd is het ook weer een nieuwe ervaring omdat ieder jaar toch weer anders is qua dingen wat we gaan zien en beleven.

Dit jaar hebben we met 5 man sterk het evenement uitgepluist; van indie games tot de major titles. Ook hebben accesoires en hardware dit jaar veel meer spotlight gekregen dankzij Malvin maar ook mijzelf. We hebben meer content dan voorgaande jaren geproduceerd op de website en alle andere plekken waar wij te vinden zijn.

Gamescom 2024 bracht ook een nieuwe kant van ons tot het licht, zo hebben we met het hele team video content opgenomen waarna Dave en Malvin deze hebben ge-edit tot in de laatste uurtjes om de content toch zo snel mogelijk naar buiten te pushen.

Natuurlijk blijft het ook altijd leuk om onze vrienden te zien. Eventjes bijkletsen over niet-gaming related spullen maar toch een good time. Dit is ook een van de charmes die Gamescom heeft en ik een zwak voor heb.

Tech of the year

Helaas heb ik geen series gekeken maar staat het nieuwe seizoen van Arcane wel op mijn lijstje, daarom heb ik dit kopje vernoemd naar “Tech of the Year” omdat ik toch “iets meer” tech gezien heb dan dat ik shows heb bekeken.

Als we gaan kijken naar items die ik persoonlijk heb gezien of gekocht, dan gaat het toch wel uit naar de PlayStation 5 Slim 30th Anniversary Edition die ik heb weten te bemachtigen. Zelf was ik nog niet in bezit van een PlayStation 5 maar Sony wist mijn snaren goed te bespelen toen zij bekend maakte dat er een special edition uit zou komen dat een homage is naar de PlayStation 1.

Gamen doe ik al sinds dat ik actieve herinneringen heb en mijn platform naar keuze is altijd de PlayStation 1 geweest terwijl wij ook in bezit waren van de SNES destijds. Veel uren zijn doorgebracht op de PlayStation 1 en veel discs zijn kapot gegaan omdat ik niet luisterde en de CD’s maar liet rondslingeren over het tapijt. De 30th Anniversary PlayStation 5 bracht deze herinneringen weer naar boven en ik MOEST hem hebben.

Op basis van reviews en tech die ik dit jaar gezien heb, gaat het uit naar de Keychron V2 toetsenbord die ik zelf heb aangekocht maar toch een review over wilde schrijven.

Na de era van de PlayStation 2 hebben wij een computer in huis gehad waar ik altijd op gamede, zo kan ik mij herinneren dat ik meer op PC aan het gamen was dan destijds op mijn Xbox 360 (Ik weet het, ik was een verrader om van Sony naar Xbox over te stappen). Als PC gamer heb je natuurlijk iets meer randapparatuur nodig dan bij een console, zo ben ik door de jaren ook door wat keyboards en muizen heen gegaan. Toch mistten de items die ik in mijn bezit had net dat ene puntje waardoor ik écht verkocht was.

Zo ben ik in 2024 afgestapt van de “gaming” labeled apparatuur en heb ik gekeken naar een keyboard wat alles had dat ik zocht. Zo kwam ik uit op de Keychron V2 en kijk ik eigenlijk niet meer naar andere merken. De keyboard heeft een hele fijne typ ervaring en heeft meer te bieden dan de meeste keyboards die verkocht worden door bijvoorbeeld Razer en Corsair.

Bekijk mijn review over de Keychron V2 hier.

Game of the year

In de afgelopen twee jaar is mij een zwakte aangepraat voor de ATLUS games door wat collega’s binnen intheGame. Zo is dit jaar dan ook tamelijk een makkelijke keuze op het gebied van games.

Helaas hebben we de game niet kunnen reviewen omdat hij zo gevraagd was maar mijn keuze gaat dit jaar naar Metaphor: ReFantazio. Een nieuw project van het ATLUS team dat in 2016 bekend werdt gemaakt als “Project Re:fantasy”. De game heeft heel veel weg van Persona maar voelt toch als een evolutie van de serie.

Voorheen heb ik nooit een echte RPG gespeeld en ben ik altijd van de competitieve games geweest zoals Counter-Strike en Rainbow Six: Siege maar ook Rocket League en voornamelijk sportsgames. Toch hebben Jordy en Malvin mij destijds weten over te halen om een van de Persona games te proberen… daar is de liefde begonnen.

DLC mag natuurlijk ook niet weggecijferd worden, zo hebben twee uitbreidingen van games die al een lange tijd lopen ook een impact op mij gemaakt. Van het opnieuw oppikken van een game tot het afsluiten van een deel van je leven.

De eerste honorable mention is toch wel Destiny 2’s The Final Shape. Deze uitbreiding knoopt aan een waar het hele verhaal in Destiny 1 mee begon. Zo zagen we in de uitbreiding meerdere dingen terug die we hebben meegemaakt in beide games. In de laatste 10 jaar heeft Bungie mij wederom weten te strikken met dit verhaal (voorheen de Halo franchise) en ben ik een actieve player geweest in het universum van Destiny. Met ruim 5000 uur op Destiny 1 naar bijna 2000 uur op Destiny 2, alle raids bezocht te hebben en meer, deed het ergens toch pijn om te horen dat het oorspronkelijke verhaal ten einde is gekomen in The Final Shape. Normaliter ben ik geen emotioneel persoon maar endgame heeft mij toch wel een traantje laten wegpinken.

De tweede honorable mention is World of Warcraft’s The War Within. Een MMO die mij in de brugklas heeft weten te strikken en ik ook ieder jaar eventjes moet aanraken. Blizzard heeft met deze uitbreiding veel goeds gedaan en heeft mij weer aan het spelen gebracht, actiever dan ooit te voren. Omdat ik heel veel plezier heb gehad aan de vorige uitbreidingen van World of Warcraft en nog steeds heb met The War Within, vond ik dat deze ook eventjes genoemd moest worden.

Bekijk mijn hele review van The War Within hier.

2025 voor intheGame en mijzelf

Momenteel ben ik nog niet op de hoogte wat er allemaal gaat komen in 2025 maar ben ik wel helemaal ready om het komende jaar ook weer te tacklen met de rest van intheGame. Ik kijk uit naar voornamelijk de nieuwe tech maar ook games die mij onverwachts strikken, zo heeft Ghost of Tsushima mij dit jaar plotseling overwonnen met Sony’s port van de game naar PC.

Mijn persoonlijk doel is om in 2025 samen met Jordy nog meer contacten te leggen op het gebied van PR zodat we meer content kunnen pushen naar jullie. Met de hulp van Dave en Malvin gaan we ook proberen om meer video content te pushen op verschillende platforms van allerlei dingen; games, events en meer!

Ook hebben Malvin en ik dit jaar het hardware gebied getackled wat lekker ging en in het komend jaar het doel is om dit lekker te blijven doen. De rest van het team binnen intheGame heeft zich goed bezig gehouden met voornamelijk games van kleine tot grote titels. Ook dit ging als een geoliede machine waar ik met trots kan zeggen dat we ook een aantal features hebben gekregen bij grote studios. De aim is om in 2025 dit natuurlijk ook weer te doen!

Op het moment hebben we nog genoeg in petto voor 2025 met intheGame. We gaan een aantal nieuwe gebieden oppikken maar ook oude herontdekken dus blijf zeker kijken voor wat 2025 gaat brengen!