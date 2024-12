intheSpotlight: 2024 door de ogen van Daniel

En weer kunnen we een jaar afstrepen! Waar verschillende dingen in mijn leven komen en gaan kan ik toch wel zeggen ondertussen dat gaming altijd een deel zou blijven van wie ik ben. Nooit had ik gedacht dat dit ook nog eens in de vorm zou zijn van content creation zoals bij intheGame. Het jaar van deze website was een hele grote en in dit artikel kijk ik even terug op deze knotsgekke tijd!

Al jaren ben ik verbonden aan intheGame, maar dit jaar was er toch wel iets meer aan de hand dan de voorgaande jaren. Het voelde anders, beter. Er is meer content dan ooit gemaakt en op een professionelere manier. Het is ook enorm fijn om deel te mogen zijn van een groep die ik ondanks verschillende meningen toch als goeie vrienden ben gaan zien. Dat we bij intheGame sinds dit jaar nog groter dan ooit hebben uitgepakt is alleen maar de kers op de taart en smaakt naar meer. Het lijkt of wij groeien met de industrie, welk op game gebied ook beter lijkt te zijn dan ooit tevoren.

Mijn intheGame highlight

Als je terugkijkt naar het afgelopen jaar van intheGame zijn er veel dingen die ik in het rijtje highlight zou kunnen plaatsen. Maar als we dan toch iets moeten noemen als absolute hoogtepunt zou dit het interview moeten zijn over Phantom Blade Zero op de Gamescom. Er gaat voor de Gamescom periode een enorme berg aan planning vooraf en verschillende afspraken moeten hier in gemaakt worden. Wanneer alles zo samen valt op de dag zelf dat je een interview mag houden over zo een grote aankomende game dan kan het niet anders als een succesverhaal genoemd worden. Mocht jij dat interview nu nog niet hebben gelezen, dan kan dat hier!

Mijn favoriete event

Het hoogtepunt van mijn jaar zou altijd Gamescom zijn met intheGame. Zoals eerder gezegd de hoeveelheid planning die naar aanloop van dit evenement komt kijken is intens te noemen en dit jaar heeft het team van intheGame zichzelf hierin overtroffen naar mijn mening. Er is voor het eerst gebruik gemaakt van camera-apparatuur om jullie te kunnen voorzien van nog meer content en de algehele aanloop naar het evenement liep enorm soepel. Zelf was ik hier vooral de persoon die mee ging en interview deed, dus een extra grote pluim voor de jongens binnen het intheGame team die het dit jaar zo speciaal hebben kunnen maken.

Media of the year

Een moeilijk kopje voor mij dit jaar, aangezien ik veel goeie media heb mogen bekijken dit jaar. Het lijkt in dat opzicht wel of niet alleen gaming, maar media in zijn geheel groter en beter is dan ooit. Ik ben het afgelopen jaar begonnen met the Bear en dit is toch wel een serie die is blijven hangen bij mij.

De drukte en spanning in de show gecombineerd met de humor was geweldig te noemen. Wat vooral bleef hangen in de show was hoe je gelijk een band krijgt met de karakters en meer van hun verhaal wilt weten, wat enorm belangrijk voor mij is. Ik kan dan ook niet wachten om nog meer van deze serie te gaan zien.

Game of the year

Voor de mensen die mij kennen zou dit niet als een schok komen wat mijn game of the year gaat zijn. Gamen doe ik namelijk al sinds ik een jaar of vijf ben en heb ik mijn gehele leven gedaan. Maar gamen veranderd natuurlijk ook met de jaren, hoe jij een spel als kind ervaart, speel jij vaak niet meer met diezelfde beleving als dat het nu gebeurd.

Tot dit jaar, dan. Final Fantasy VII: Rebirth had mij in een greep welk geen enkel andere game heeft kunnen doen sinds ik zo een kleine jongen was. Opvallend, omdat ik als kind dan weer nooit de originele Final Fantasy VII heb gespeeld op de PlayStation 1.

Sinds de PlayStation 5 ben ik bijna helemaal afgestapt van multiplayer games en ben ik dus een hele grote inhaalslag aan het maken op het gebied van singleplayer ervaringen. Maar geen heeft mij zo gegrepen als de Final Fantasy VII Remake series dit doen. Met ontzettend goeie graphics en een toffe wereld met verhaal waar ik steeds in terug wou komen is Final Fantasy VII: Rebirth een game waar ik meer dan 200 uur nu heb in gestoken.

Gamen moet een bepaald gevoel van binnen bij je oproepen en dat kan bij mij alleen als alle puzzelstukjes samenvallen. Wanneer mensen mij kennen weten zij dat de hoofdpersonages meestal niet voor mij zijn weggelegd. Vaak zijn deze voor mij te nep en veel te vrolijk. Enter Cloud Strife, een personage welke perfect neerzet wat ik graag zou willen zien van een karakter. Met zijn eigen mentale struggles en perfecte design heeft zijn verhaal mij het afgelopen jaar gegrepen en niet meer losgelaten. Geen wonder dat hij altijd zo hoog naar boven kwam bij mensen hun lijst van favoriete karakters! Voor mij zou er waarschijnlijk lang niet een karakter komen die mij persoonlijk zo gaat raken.

Ik kan dan ook niet wachten tot het team van Square Enix meer informatie deelt over deel 3 van de Remake. Voor nu is het een game die ik nog maandelijks een paar keer op start, zodat ik mij weer even als een kind zo blij kan voelen en in een wereld kan storten waarin ik zo in op ga. Binnen intheGame is de game redelijk gemengd, maar voor mij persoonlijk is er de afgelopen jaren geen betere game geweest, complimenten aan het team van Square Enix om zo een iconisch spel als Final Fantasy VII naar nieuwe hoogtes te brengen met de Remakes!

Zelf zou ik zeggen dat het jaar van intheGame zeer geslaagd is en ik kan niet wachten op wat nog meer komen gaat.