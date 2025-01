Bayonetta is dit jaar 15 jaar oud!

Het is dit jaar de 15e verjaardag van Bayonetta, althans, de internationale 15e verjaardag van Bayonetta. De actie game van Platinum Games verscheen in Japan namelijk al iets eerder, namelijk in oktober van 2009 en in januari 2010 voor de rest van de wereld.

Om de verjaardag van Bayonetta te vieren heeft Platinum Games dit jaar verschillende verrassingen gepland voor de fans. De eerste verjaardagsdingetjes staan al te gebeuren, want je kunt nu de speciale muziekdoos vooruitbestellen voor iets meer dan €250. Deze muziekdoos speelt vervolgens de “Mysterious Destiny” soundtrack uit het de game.

Bayonetta released internationally in January 2010 so we’re making 2025 into a year of celebration🎉 We have a few things in store to celebrate this milestone so keep your eyes peeled👀 https://t.co/MNkIPRKgxB #BAYONETTA15th

Platinum Games neemt maakt van deze gelegenheid gebruik om fans gerust te stellen en duidelijk te maken dat ze nergens naar toe gaan en games blijven maken. De ontwikkelstudio verscheen afgelopen periode meermaals in het nieuws omdat verschillende grote namen de studio zijn verlaten, waaronder Hideki Kamiya, die nu in samenwerking met Capcom werkt aan het vervolg van Okami.

Over the past 15 years, we have been able to walk alongside Bayonetta and the series’ charming cast of characters. Bringing joy to so many people through Bayonetta has been an invaluable journey for us.

Moving forward, we will continue to take on new challenges to create games that surprise and delight our fans. We look forward to your continued support of Bayonetta and PlatinumGames!