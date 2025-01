NVIDIA GeForce Now binnenkort beschikbaar op Steam Deck

De Steam Deck is niet meer weg te denken in het huidige gaming landschap. De handheld van Valve werd binnen een enorm korte periode een must-have voor ontzettend veel gamers en de ondersteuning voor Steam Deck is niet meer weg te denken. Het is dan ook niet meer dan logisch dat NVIDIA tijdens CES 2025 aankondigt GeForce Now officieel naar Steam Deck te brengen.

Steam Deck werd genoemd tijdens CES 2025. Die mag je afstrepen van je Bingo-kaart. NVIDIA heeft aangekondigd een officiële app uit te brengen voor Steam Deck. Zodra deze verschijnt speel je de games in tot 4K tot 60FPS in je handpalm met de Steam Deck. Uiteraard zie je die resolutie niet helemaal op het kleine schermpje op je Deck, maar wel als je deze aansluit op een 4K TV. NVIDIA laat ook weten dat Doom: The Dark Ages en Avowed ook ondersteund worden op GeForce Now.

Vorig jaar konden Steam Deck spelers al aan de slag met GeForce Now op Steam Deck via een omweggetje, maar dat hoeft binnenkort dus niet meer zodra de app officieel beschikbaar is.

GeForce Now in VR

Dat was het nog niet voor NVIDIA GeForce Now, want de app wordt later deze maand ook uitgerold voor verschillende VR headsets waaronder de Apple Vision Pro, Meta Quest 3, 3S en de Pico VR Headsets. Met behulp van deze app creëer je een eigen gaming theater om je heen en speel je games met controller ondersteuning dus op een gigantisch virtueel scherm. Op dit moment dus nog geen VR titels.