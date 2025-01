Xbox Game Pass komt dit jaar naar LG OLED TV’s

De Xbox App, waarmee spelers games kunnen spelen via Xbox Game Pass in de cloud wordt dit jaar uitgerold voor LG OLED TV’s, na de succesvolle lancering van de Xbox App op Samsung TV’s en Amazon Fire Sticks. Er is nog geen exacte uitroldatum bekend gemaakt.

CES 2025 is in volle gang en de eerste grote aankondigingen druppelen binnen. Het jaar is nog maar net begonnen, maar CES 2025 zet de toon voor de rest van het jaar, dat belooft ontzettend druk te worden met de dikste releases in technologie, films en games. LG en Microsoft kondigen daarom samen aan dat ook jouw (toekomstige) LG OLED TV in 2025 een Xbox gaat zijn. Welke modellen van LG ondersteund gaan worden is nog niet zeker, maar de aankomende releases van LG, waaronder de eerste draadloze OLED TV van LG, doen er in ieder geval aan mee. Grote kans dat ook modellen van het afgelopen jaar en een aantal daarvoor nog in aanmerking komen voor de nieuwe Gaming Portal van LG met daarbij ook de Xbox App.

Dankzij de Xbox App speel je al je Game Pass games rechtstreeks op je TV en heb je er dus geen Xbox console voor nodig. Het enige wat je nodig hebt is een ondersteunde Bluetooth controller en een Game Pass Ultimate abonnement. De app maakt namelijk gebruik van xCloud om de games naar je TV te streamen.

En je eigen games dan?

Goed nieuws, want Xbox heeft ook bekend gemaakt dat je nu je eigen aangekochte Xbox games via Game Pass kunt gaan streamen. Deze feature wordt ook ondersteund zodra de Xbox App beschikbaar wordt gemaakt voor LG OLED TV’s en ondersteund op release meer dan 50 games, waaronder NBA 2K25 en Hogwarts Legacy als aanvulling op de groeiende lijst met Game Pass games.

Welke game ga jij het eerst op je TV spelen via de Xbox App?