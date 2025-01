Monster Hunter Wilds krijgt tweede Open Beta in februari

De tweede Open Beta Test voor Monster Hunter Wilds staat gepland voor februari en stopt zo’n kleine twee weken vóór de volledige release op 28 februari 2025. In de tweede Beta kunnen spelers onder andere een terugkerend monster, Cypceros, verslaan.

De tweede Open Beta voor Monster Hunter Wilds gaat van start op 7 februari 4:00 en duurt tot 10 februari 3:59 en vervolgens weer van 14 februari 4:00 tot 17 februari 3:59. In deze twee weekenden mag je dus opnieuw aan de slag met de game op PC, Xbox Series Consoles en PC.

De voortgang uit deze Beta kan niet worden overgezet naar de volledige versie van de game, behalve je eigen gemaakte personage. Als je deze in de Beta al helemaal naar wens maakt, mag je deze in de volledige versie importeren. De content in deze Beta is ongeveer gelijk aan de eerste Open Beta, al is er een nieuw monster toegevoegd om op te jagen. Dit is het terugkerende monster Cypceros, die het eerst verscheen in Monster Hunter Freedom Unite op de PSP.

Spelers die deelnemen aan deze Open Beta krijgen een wapen en Seikret charm in de vorm van een knuffelbeertje die lijkt op een Palico. Verder krijgen spelers een item pack die ze kunnen uitpakken in de volledige game.

PlayStation 5 Pro en Performance verbeteringen

Het lijkt er op dat deze Beta niet is voorzien van performance verbeteringen en kwaliteitsverbeteringen ten opzichten van de eerste twee test weekenden. Capcom stelt fans gerust dat deze verbeteringen beschikbaar zijn met de volledige release, maar ze niet op tijd konden worden gemaakt voor de tweede Beta Build. Het is dan ook nog maar de vraag of we tijdens de tweede Open Beta wel kunnen genieten van de PlayStation 5 Pro mode die eerder werd aangekondigd, maar ook niet eerder getest kon worden omdat de eerste Beta speelbaar was vóór de PS5 Pro verscheen.