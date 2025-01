Nintendo Switch 2 wordt mogelijk deze week aangekondigd

De opvolger van de Nintendo Switch wordt mogelijk deze week aangekondigd. Het is een nieuwe week, dat betekent nieuwe geruchten rondom de Nintendo Switch 2. Iemand die het eerder bij het juiste eind had, laat weten dat de nieuwe console van Nintendo op 16 januari 2025 wordt onthuld.

NateTheHate, een zogenaamde “Tier 2” insider laat weten via een podcast dat de console op 16 januari 2025 wordt onthuld door Nintendo en hij heeft gehoord dat tijdens deze onthulling enkel de console getoond wordt. Een onthulling voor alleen de hardware, maar nog geen games die getoond worden voor de Nintendo Switch 2. De games worden pas op een later moment getoond.

NateTheHate heeft het in het verleden vaker bij het juiste eind gehad. Voornamelijk bij PlayStation aankondigingen. Naast de onthulling van de Nintendo Switch 2 op 16 januari gaan geruchten rond over de verschijning van Final Fantasy 7 Remake, Halo The Master Chief Collection en Metal Gear Solid Snake Eater op de Nintendo Switch 2. De nieuwe console van Nintendo zou door onder andere de DLSS upscale techniek van Nvidia een stuk krachtiger zijn, waardoor er nóg meer third party support mogelijk is. Zo liet Xbox eerder ook al weten een samenwerking aan te gaan met Nintendo om Call of Duty terug te brengen naar het Nintendo platform.

Neem al deze geruchten voor nu in ieder geval met een korreltje zout. Ook al is het waar dat Nintendo de onthulling gepland had staan voor 16 januari, zijn er allerlei factoren die deze planning in de weg kunnen zitten. Pak bijvoorbeeld de onthulling van de Nintendo Switch 2 accessoires van Genki tijdens CES. Wij volgen de ontwikkelingen in ieder geval op de voet en zitten op het puntje van onze stoel. Dus mocht de nieuwe console getoond worden, laten wij dat zo snel mogelijk weten!