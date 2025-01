Review: HyperX Pulsefire Haste 2 – Core

HyperX heeft de Pulsefire Haste 2 muizen al enige tijd geleden uitgebracht, al bijna twee jaar om precies te zijn. Omdat het bedrijf steeds prominenter aan het worden is in de gaming scene, werd mijn interesse steeds groter naar hun randapparatuur. Laten we eens een kijkje nemen naar de Pulsefire Haste 2 – Core.

HyperX maakt al een tijdje wat gaming apparatuur maar tegenwoordig kun je het merk niet meer ontlopen. Zo heb je bij HyperX keuze uit o.a. laptops, muismatten, headsets en meer randapparatuur. Wij hebben recent een aantal items gecheckt zoals de HyperX Quadcast 2 én de HyperX Rise 75. Nu is het dus ook tijd voor de Pulsefire Haste 2 – Core variant. Kan deze opboksen tegen andere concurrenten die momenteel op de markt zijn?

Wat kun je verwachten?

Voor een prijs van €59,99 kun je een aantal dingetjes verwachten van deze draadloze variant van de muis. Zo is de muis heel licht qua gewicht en zeker gebouwd met competitive gaming in gedachten. Ook krijg je een lag-free ervaring dankzij de 2.4Ghz wireless ondersteuning. Ook heeft de muis Bluetooth functionaliteit en kun je hem koppelen aan al je favoriete apparaten.

Via de HyperX NGENUITY software valt er enigszins ook nog wat te customizen qua knoppen en RGB verlichting. De muis bezit niet over veel RGB verlichten maar valt wel terug te vinden in de scrollwheel. Verder zit er een Custom Core sensor in die ontwikkeld is geworden door HyperX zelf. Over deze sensor zijn gemengde gevoelens, wat ik volkomen snap maar daar zul je zometeen meer over lezen.

HyperX geeft aan dat je op één batterij tot wel 100 uur aan gaming plezier hebt met het gebruik van de 2.4Ghz functie. Bij het gebruik van de Bluetooth functie zal de batterij iets sneller leeglopen en zul je iets meer vertraging merken.

Barebones en robuust

Zodra je de Pulsefire Haste 2 – Core gekocht hebt en deze ontvangt, zul je als eerste opmerken hoe barebones de muis is. Bij deze muis krijg je namelijk geen unbox ervaring en zit het allemaal strak in een klein doosje waar de muis nét in past.

Op het eerste oogopslag ziet het er niet uit als een gaming muis, zo zit er wel een leuke Hyper X branding op maar buiten het logo is het een minimalistisch en strak design. Dit is ideaal mocht je de muis op meerdere plekken gebruiken dan alleen je gaming rig thuis.

De Pulsefire Haste 2 – Core is gemaakt van volledig kunststof, en ondanks zijn prijs heel robuust. De body van de muis kan goed wat stress weerstaan wat betekent dat je niet snel het gepiep of gekraak hoort van het kunststof. Helaas voelt het materiaal en textuur van de muis een beetje goedkoop en lijkt het alsof je je nieuwe accesoire hebt gescoord bij de Action.

Ben je opzoek naar een USB-C poort om de muis op te laden, zoek dan maar eventjes verder. Bij deze muis is er geen USB-C poort aanwezig omdat deze geen interne accu heeft. Dit mechanisch beestje werkt namelijk op batterij, namelijk één AAA-batterij. Deze gaat onder het afneembare kapje waar je handpalm op rust, hier zit tevens ook de USB dongle in verstopt die je nodig hebt om de 2.4Ghz verbinding te kunnen maken.

De keuze voor geen accu zorgt er wel voor dat de muis nog lichter wordt aangezien er een aantal componenten weggelaten kunnen worden. Het weglaten van een onboard accu vind ikzelf erg goedkoop en voelt heel primitief aan. Andere muizen die in dezelfde prijsklasse van €59,99 vallen hebben tegenwoordig een accu onboard.

Gaming ervaring

Laten we beginnen bij de sensor van de Pulsefire Haste 2 – Core. De muis presteert prima maar doet hele rare dingen zodra de HyperX NGENUITY software geopend wordt/staat. De muis lijkt namelijk op verschillende momenten van DPI te switchen zonder dat je de instelling zelf aanpast. Dit wekte bij mij heel snel irritatie op toen ik opmerkte dat het een probleempje was waar ik geen invloed op had.

In de HyperX NGENUITY software valt er het een en ander aan te passen; je DPI instellingen, de RGB verlichting én is er een mogelijkheid om de knoppen op de muis anders toe te wijzen. De software heb je nodig om je batterij status te zien, dit is niet af te lezen buiten de software. Verder kun je ook nog aanpassen wanneer de muis in slaapstand gaat en de lift-off distance (wanneer de muis moet stoppen met bewegingen te registreren zodra deze opgetild wordt). Voor een barebones muis tamelijk veel aanpasbaarheid maar de software wekt toch enige problemen op, niet alleen bij de muis maar ook bij andere HyperX apparatuur.

Zonder de software suite open, werkt de muis prima en doet hij waarvoor hij gemaakt is. De sensor is accuraat en er is geen vertraging/lag bij het bewegen van de muis of het gebruik van de knoppen. Omdat de muis heel licht is vanwege het missen van de onboard accu, kan het zijn dat je nog accurater wordt in games zoals Counter-Strike of League of Legends. De muis wordt weliswaar een verlengde van je arm en brengt het geen stress op je pols.

De primaire muisknoppen hebben een iets meer kracht nodig dan een gemiddelde gaming muis, dit laat de muis nogal goedkoop aanvoelen. De keuze voor zwaardere actuatiekracht is een vreemde keuze naar mijn mening aangezien het een muis is die iets meer naar de competitive gamer is gericht. Voor casual gebruik is de Pulsefire Haste 2 – Core meer dan prima en voelt deze qua klikken hetzelfde aan als een gemiddelde normale muis.

Ook bezit de muis twee extra muisknoppen aan de linker zijkant van de muis. Door de knopjes is de muis niet “ambidextrous” of te wel geschikt voor linkshandigen. De knopjes kunnen in de software wel uitgeschakeld worden mocht je het toch echt willen gebruiken als lefty. Gebruik je de muis gewoon normaal, dan zul je niet snel vallen over deze sidebuttons. Ze zijn tamelijk dun en moet je iets verder induwen dan de normale muisknoppen, hierdoor zijn ongewilde inputs bijna niet ter sprake.

Verdict

De HyperX Pulsefire Haste 2 – Core is een prima muis maar persoonlijk iets te duur voor zijn €59,99 prijskaartje. De software suite is nog niet heel optimaal en zorgt ervoor dat de muis rare dingen gaat doen. Als gamer zijn externe factoren die je niet in controle hebt het laatste wat je wilt. De muis is verder prima te gebruiken zodra de HyperX NGENUITY software afgesloten is.

Wel voelt de muis goedkoop aan dankzij zijn textuur en actuatiekracht, ook de keuze voor het gebruik van batterijen is tamelijk vreemd maar maakt de muis wel een van de lichtste.