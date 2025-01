Phantom Blade Zero – Boss Fight Showcase

S-Game viert het Chinese Nieuwe Jaar met een gloednieuwe gameplay trailer voor Phantom Blade Zero. De Year of the Snake Gameplay Trailer geeft ons maar liefst 6 minuten lang een blik op één van de vele bossfights in de game. In deze fight nemen we het op tegen de Chief Disciple’s Fallen Hope, een soort van Master of Puppets.

Het gevecht uit de Phantom Blade Zero trailer heeft 2 fases, waarin we het in de eerste fase opnemen tegen de Seven Judgements die vechten in een zwaard formatie. Eén van de zeven dient als het hart van de formatie en coördineert de aanvallen richting Soul. Het gevecht begint de zeven vijanden in een sterrenbeeld formatie van de Grote Beer, waarin er twee rijen worden gevormd waarvan de bovenste rij 5 punten bevat en de onderste rij 2.

De zeven krijgers waren ooit rechtvaardige krijgers die dankzij hun formatie een ontelbaar aantal aan vijanden hebben verslagen. Hedendaags zijn ze corrupted tot niets meer dan puppets, bloeddorstig, dankzij een bepaalde Transcension procedure. Zes van de vijanden dragen een wit gewaard met een zwart gat waar het gezicht hoort te zitten. Eén van hen, de zevende, draagt een blauw gewaad met ook een zwart gat waar het gezicht hoort te zitten, maar dan met een vaag blauw vlammetje. Dit is hun leider, Decree.

Het gevecht speelt zich vooral om het managen van de hele groep vijanden. Ondanks je tegen 7 vijanden vecht, worden ze bestuurd door één entiteit en worden hun aanvallen gecoördineerd, waardoor ze voorspelbaar zijn. Alle vijanden maken gebruik van een gedeelde levensbalk. Decree, hun leider is de hoofdverantwoordelijke en dit is de vijand die je moet hebben, maar zo simpel is dat nog niet. De overige disciples healen Decree met hun eigen levens, terwijl Decree zijn levens gebruikt om Disciples op te roepen als er nog maar minder dan 3 over zijn. Je moet je dus door het gevecht heen wurmen op de een of andere manier en langzaam de gezamenlijke levens van de 7 vijanden wegslaan.

De tweede fase

In de tweede fase reizen er drie Disciples omhoog en gebruiken ze rode draden om de Tyrannical Decree op te roepen om Soul aan te vallen. Op dit moment is het menens, gaat het tempo van het gevecht flink omhoog en wordt de muziek veel meer intens.

Deze fase speelt dan ook heel anders dan de eerste fase. In deze tweede fase probeert Decree een groot gedeelte van de arena aan te vallen met aanvallen die veel reikwijdte hebben. ze worden aangeduid met rode draden die over de arena vliegen. Precieze timing is hier benodigd om je tegenaanvallen te kunnen doen. Roekeloos Decree proberen aan te vallen is niet verstandig aangezien dit gevecht in een bepaald ritme gespeeld moet worden.

Phantom blade Zero viert Year of the Snake

Het is geen Year of the Snake zonder een slangthema. Alhoewel we dachten dat het om een gigantische slangen boss zou gaan, zijn het de wapens die een slangen thema dragen in de trailer van Phantom Blade Zero.

Zo gebruikt Soul de White Python en Red Viper in de eerste fase van het gevecht. De twee zwaarden hebben een afwijkende lengte waarbij de White Python dient voor wijde aanvallen terwijl de Red Viper een korter wapen is die meer geschikt is voor precieze aanvallen. De wapens zijn gebaseerd op echt bestaande zwaarden, waarvan het duidelijkste voorbeeld de Gold Snake Sword is uit de boeken van Jin Yong.

In de tweede fase van het gevecht gebruikt Soul de Venemous Softblade, een zwaard dat gespecialiseerd is voor tegenaanvallen en het afketsen van aanvallen. Naast de twee getoonde wapens zien we Soul ook gebruik maken van Phantom Edges, waaronder de nieuw getoonde Savage Axe en Ink Cut.