Review: Donkey Kong Country Returns HD

Donkey Kong Country Returns…Returns! Drie keer is scheepsrecht zullen we maar zeggen, want dit is je derde kans om de terugkeer van de Donkey Kong Country reeks uit 2010 te spelen. De game is voorzien van een HD jasje en bevat alle content uit zowel de originele Wii uitgave, alsook de extra 3DS versie toevoegingen.

Het is de vierde game binnen de 5-delige Donkey Kong Country reeks en de eerste game die niet werd gemaakt door Rare, maar door Retro Studios, de makers van de Metroid Prime games op GameCube en Wii. Dat is belangrijk om te weten, want deze Donkey Kong is iets anders dan de originele trilogie, die door Rare werd gemaakt. Het heeft ten eerste een hele andere aartsvijand, namelijk de Tiki Tak stam die met hun hypnotiserende dans allerlei vijanden naar hun wil kan laten dansen waardoor het hele dierenkoninkrijk zich tegen ons kan keren. King K. Rool en zijn Kremlings staan langs de zijlijn dit keer. Alhoewel ik ze erg mis, vind ik het concept van de Tiki Tak stam ook erg interessant en past hij bij het algemene thema van Donkey Kong Country.

Aangezien dit de eerste rodeo is voor Retro Studios met de franchise, merk je toch dat ze er even in moeten komen. Het is allemaal net iets anders dan je gewend bent van de serie en het feit dat het bijna 15 jaar heeft geduurd voor een vervolg wilt ook wel wat zeggen. Toch moet ik ze nageven dat ze echt een aardige game hebben neergezet. Het is verreweg van mijn favoriete Donkey Kong Country, maar ook al ben je de slechtste Donkey Kong Country, ben je nog steeds een Donkey Kong Country en behoor je tot misschien wel één van de beste platformreeksen ter wereld. Je merkt in deze game dat ze nog heel erg kijken naar het verleden en vooral goed zijn met het na-apen van Rare. Zo keren bekende elementen bijna identiek terug, van locaties, level design, boss fights en noem maar. Retro Studios probeert hier een natuurlijke evolutie te laten zien die vaak wel heel creatief en logisch is, maar soms niet heel goed werkt, maar andere keren juist wel. Zo is het Muncher Marathon level heel goed gevonden en race je tegen de klok terwijl er een leger termieten achter je aanzit. Een hele slimme twist die inspeelt op de tree-top levels uit de franchise en zo zijn er nog wel een paar.

Donkey Kong Country Returns

De Donkey Kong Country franchise is een platformer-reeks van Nintendo die net iets meer hardcore is dan Super Mario Bros. Donkey Kong is een zware aap die in het begin nogal lastig onder controle te krijgen is. Bij elke beweging voel je het gewicht van de aap waardoor je dit altijd moet meenemen in het spelen. De games beginnen weliswaar vrij simpel, maar de moeilijkheidsgraad wordt al snel naar hogere niveaus getild. Ditzelfde geldt voor Donkey Kong Country Returns die je toch wel een beetje tegemoet wil komen. Zo kan je kiezen uit een klassieke of een moderne mode voordat je begint met spelen. De moderne mode is het meest vergelijkbaar met de exclusieve mode uit de 3DS versie. In deze mode heb je één hartje per aap extra en kan je meer spullen meenemen per level. Ook krijg je toegang tot Super Kong die een level voor je doorspeelt als je te vaak af gaat en het niet zelf wilt blijven proberen.

Deze extra handvaten maken het mogelijk om de game hoe dan ook uit te spelen, met of zonder extra hulp. De game is aardig lastig en soms is het ook niet altijd even duidelijk wat je moet doen. Bijna alle levels zijn vrij rechttoe rechtaan, maar een handjevol levels laten je toch wel even als een lompe aap aan je hoofd kratsen. Zo zijn sommige boss-fights niet heel duidelijk, maar soms ook frustrerend. In mijn ogen is de game beter zonder de bossfights en vond ik de gevechten uit de originele trilogie een stuk beter, al snap ik wat ze proberen te doen met de bosses in deze titel. Het werkt toch niet altijd even lekker.

Ik weet dan ook wel dat ik een 15 jaar oude game aan het bekritiseren ben, maar het een en ander had wel iets aangepast mogen worden voor deze derde release van de game. Retro Studios heeft namelijk veel geleerd van deze titel en heeft laten zien dat het nóg veel en veel beter kan met Tropical Freeze. Een ietwat herziene versie van Returns met ondersteuning van Retro Studios was dan ook wel op zijn plaats geweest, vind ik. Ondanks die gebreken is het nog steeds een hele leuke Donkey Kong Country game die het sowieso wel waard is om door te spelen, al mis je dus niet veel als je de game al hebt gespeeld op de Wii of 3DS. Het is precies dezelfde game, met hier en daar kleine aanpassingen op vooral grafisch gebied.

De aap uit de mouw

Om daar dan even op terug te komen, is dit de mooiste versie van Donkey Kong Country Returns en dat heeft eigenlijk meer te maken met de talenten van Retro Studios die op de Wii al een ontzettend mooi en gedetailleerd plaatje hebben kunnen maken. Deze heeft de test van tijd doorstaan waardoor deze er vandaag de dag eigenlijk nog steeds erg goed uitziet. Je ziet uiteraard dat het een oudere game is die is opgepoetst, maar voor de Wii zag deze game er ontzettend gelikt uit met ontzettend veel detail in de hele wereld die nu nóg beter te zien is in HD. Waar het over het algemeen een stuk scherper uitziet, zijn sommige elementen iets meer aangepast zoals de vacht van Donkey- en Diddy Kong, het water en bepaalde effecten. Het zorgt aan de andere kant ook voor hier en daar wat inconsistentie. In het Tidal Waves level, waar je door golven wordt overspoeld zie je in bepaalde frames nog de oude water textures en in andere frames de nieuwe. Voor dit level vond ik de oude er ook iets beter uitzien, omdat het echt even dat gevaar van grote donkere golven benadrukt. Verder heeft Forever Entertainment echt een mooie remaster geleverd van Retro’s game die niet af doet van de originele tekenstijl, her en daar probeert te verbeteren en er meestal ook in slaagt.

Daarbij moet ik wel zeggen dat ik meer heb genoten van deze game in handheld dan op TV. Zeker omdat het eigenlijk ook gewoon een Wii-titel is, zie je de leeftijd wel door de hogere resolutie heen. Vooral op een grote 4K TV. In handheld, op een kleinere scherm echter, oogt de game heel scherp en zie je veel minder goed dat het echt een oude game is en komt deze goed weg als Nintendo Switch titel. Het is scherp genoeg, heel erg kleurrijk en het speelt soepel voor het overgrote gedeelte. Sommige levels hebben last van framedrops tot in de lage 50, maar deze zijn eigenlijk niet game brekend geweest. Iets wat wel storend is, is dat ieder level heel lang moet inladen. Dit is vooral vervelend als je voor de Time Trials wilt gaan, want als je daarin afgaat, wordt de timer niet gereset als je weer vanaf het begin moet starten. Je moet dan het level helemaal opnieuw opstarten, waardoor je bijna iedere keer 15 tot 20 seconden moet wachten voor het level geladen is.

Verdict

Naast enkele pacing issues heb ik me kostelijk vermaakt met het (her)spelen van Donkey Kong Country Returns HD. Ondanks het niet de beste game is binnen de franchise, blijft het toch een ijzersterke Donkey Kong Country titel. Of ik deze game zou aanraden om te spelen? Absoluut. Maar dat hoeft niet per se de HD versie te zijn op de Nintendo Switch. Indien je dit avontuur al eens hebt ervaren op de Wii of de 3DS is er eigenlijk weinig nieuws om enthousiast over te worden. Indien je de game nog niet eerder hebt gespeeld, maar wel van uitdagende platformers, of de andere Donkey Kong Country games houdt, is dit een absolute no-brainer uiteraard.