Forza Horizon 5 komt deze lente naar PlayStation 5

Het is officieel! Forza Horizon 5, de laatste open-wereld racing titel van Xbox van Playground Games komt naar de PlayStation 5. Eerdere geruchten suggereerde de komst van de Xbox racer op PlayStation al, maar vandaag maakt Xbox bekend dat het deze lente staat te gebeuren.

Forza Horizon 5 is één van de beste Open World Racing games van deze tijd. Het is dus goed nieuws voor alle PlayStation spelers die nog niet aan de slag zijn gegaan met deze sandbox racing game. De PlayStation 5 versie van de game is voornamelijk ontwikkeld door Panic Button, met hier en daar ondersteuning van zowel Turn 10 als Playground Games. Eerder verschenen DLC waaronder de Hot Wheels en Rally Adventure uitbreidingen worden ook beschikbaar voor aankoop voor PlayStation 5 spelers. Je kunt de game nu alvast toevoegen aan je wishlisht via de PlayStation Store.

Voor alle spelers, op alle platformen, verschijnt binnenkort een gratis update met de naam Horizon Realms. Deze update geeft spelers de kans om een uitgekozen collectie van eerder verschenen Evolving Worlds te spelen, maar bevat verder ook nog een aantal andere verrassingen. Hierover deelt Forza Horizon binnenkort meer over op hun social channels.

This Spring, the Horizon Festival arrives on PlayStation 5. Start your adventure with cross-play on all platforms. pic.twitter.com/sLu9LZwV54 — Forza Horizon (@ForzaHorizon) January 30, 2025

Wanneer verschijnt de PlayStation 5 versie?

Er is nog geen exacte release datum bekend gemaakt, behalve “voorjaar 2025”. Verwacht de game dus ergens tussen maart en juni.

Is Forza Horizon 5 PlayStation 5 Pro Enhanced?

Er is op dit moment geen officiële bekendmaking over een PlayStation 5 Pro Enhancement. De PlayStation Store pagina bevat op moment van schrijven ook nog geen informatie hierover. Eerdere geruchten wezen echter wel op een Pro Enhancement, maar of dit ook echt zo is en wat het moet zijn, moet nog blijken.

