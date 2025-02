Guide: Combat in Kingdom Come: Deliverance 2

Een controversieel topic in het eerste deel van Kingdom Come: Deliverance 2 is altijd de combat geweest. Deel 2 verbeterd flink op deze combat, maar dat houdt ook in dat sommige elementen nog nieuw kunnen zijn. Daarom willen we jou een beetje wegwijs maken in hoe jij jouw vijanden met de grond gelijk kan maken.

De combat in Kingdom Come: Deliverance 2 is namelijk conceptueel hetzelfde dan dat deze in het eerst deel al was. Dit betekend dat je niet zomaar erop los kan hakken, maar tactisch zult moeten spelen. Er zijn ook een aantal elementen veranderd, waaronder de Master Strike en hoe stances werken.

Melee combat: De basics

Hand-to-hand combat is geen makkie in Kingdom Come: Deliverance 2. Er zijn namelijk een aantal elementen om rekening mee te houden. We gaan in deze guide even er vanuit dat je vecht met een zwaard, gezien dit de meest uitgebreide combat te bieden heeft. Mijn eerste tip zou dan ook zijn om nooit gierig te worden tijdens combat, het is een tactisch spel. Die mindset van rammen en soms blocken of parryen kan je in ieder geval al los gaan laten.

Tijdens melee combat maak je namelijk gebruik van stances, dit zijn richtingen vanaf waar je gaat zwaaien met je zwaard. In het eerste deel waren dit er 5, dat is momenteel gestroomlijnd naar 4. Je kan slaan vanaf boven, beneden, links en rechts. De vuistregel is dan ook om altijd je eerste slag vanaf de tegenovergestelde richting van je vijand te maken. Jouw vijand maakt namelijk ook gebruik van stances en laat daarmee ook zien vanaf waar hij gaat blokkeren. Sla jij dus vanaf dezelfde stance dan je vijand doet, dan is de kans dat hij jouw slag blokkeert aanzienlijk hoog. Die richting bepaal je met je rechter joystick en direct na je eerste slag kan je dus een combo maken door van richting te wisselen en direct weer te slaan. Ook hierop moet je wederom letten op de stance van je vijand. Dit proces is uiterst frustrerend in het begin, maar blijf alert en je zult leren!

Melee combat: Master Strikes

Master Strikes werken anders dan in het vorige deel van Kingdom Come: Deliverance 2. Waar je voorheen gewoon moest aanvallen na het zien van het groene schildje bij je vijand zijn UI, zal je nu iets beter moeten nadenken. In dit tweede deel zal je moeten letten op de stance van je vijand. Je kan bij het groene schildje altijd kiezen om te blokkeren, maar in de tegenovergestelde richting direct terugslaan resulteert in een Master Strike. Deze doet meer damage dan een normale slag. Houdt er rekening mee dat vijanden het ook bij jou kunnen doen, wanneer jullie beiden een zwaard dragen. Master Strikes werken in deze game alleen in zwaardgevechten. Wanneer jij gebruik maakt van brute weapons, dan kan je Master Strikes negeren.

Melee combat: Wapen types en wat ze doen

Er zijn meerdere wapen types in Kingdom Come: Deliverance 2. De zwaarden zijn wel bekend inmiddels. Maar je hebt ook brute weapons en polearms. Zwaardvechten is dus echt een tactisch spel met je vijand, maar de andere wapen types voelen heel anders. Zo hebben polearms het voordeel van afstand bewaren en kan je met brute weapons als een ware barbaar soms door blocks heen meppen. Mijn tip hierin zou zijn om af te wisselen waar dat kan, want alle wapen types hebben hun eigen speelstijl en veranderen de combat volledig.

Ranged combat

Buiten alle slag- en steekwapens heb je natuurlijk ook bogen om vijanden vanaf een afstand een pijl door het hoofd te jagen, of natuurlijk om te jagen op de vele dieren in deze wereld. Ranged combat is eigenlijk vanzelf sprekend, gezien je voornamelijk R2 gebruikt om te mikken en schieten. Maar, het is wel belangrijk om te weten dat je kan kiezen tussen kruisbogen en pijl-en-boog. Beiden spelen namelijk ietwat anders. Ook hier kan je de skills verbeteren door naar een Skill Teacher te gaan. Deze vind je vanzelf wanneer je op zoek gaat naar Mutt, je loyale viervoeter. Daarnaast krijg je een aantal uurtjes in de game de nieuwe ‘pistole’. Met dit wapen zal je het buskruit moeten aanstampen. Dit proces duurt aardig lang en dit wapen is vooral effectief op kortere ranges, gezien het mikken enorm lastig is. Dit wapen is meestal een one-hit-kill!

Stealth combat

De stealth is ook verbeterd dit maal. Ook hier zal je gebruik moeten maken van het groene schildje dat als indicator in je beeld komt. Wanneer jij sluipt en van achter iemand vastgrijpt, of probeert om te leggen, dan kunnen er 2 iconen verschijnen. Het groene schildje betekend dat je op L2 moet drukken om de grip te herpakken, omdat de vijand anders ontsnapt. De blauwe zwaardjes betekenen dat je op R2 moet drukken voor een laatste poging om aan te vallen. Doe dit niet en je vijand zal ontsnappen en de guards erbij halen.

Dat is eigenlijk wel zo’n beetje de basis van combat in Kingdom Come: Deliverance 2. Het is voornamelijk veel oefenen en vaak dood gaan, voor dat je het onder de knie hebt!