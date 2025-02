Update: Valve werkt niet aan een Steam Console.

Dat Xbox en PlayStation het deze generatie niet zo goed doen als gehoopt is ondertussen wel een feit. Xbox verkoopt lang niet zoveel consoles als verwacht, focust meer en meer op gamepass en gaat zelfs multiplatform. Aan de andere kant is daar Sony met hun gebrek aan first-party games door een volledige focus op (gecancelde) live-service games. Je zou haast zeggen dat dit het perfect moment moet zijn voor een 3de partij om even de boel op te schudden en flink wat concurrentie te bezorgen, en wie kan dat beter dan Valve met een Steam Console.

Uit een update van Pierre-Loup Griffais is gebleken dat hoogstwaarschijnlijk geen Steam Console in ontwikkeling heeft, jammer genoeg.

Thank you… we’ve done pre-release Mesa Vulkan work on every AMD architecture since Vega thanks to them kindly providing hardware, so there’s nothing meaningful to read into there.

— Pierre-Loup Griffais (@plagman.bsky.social) 5 februari 2025 om 04:07